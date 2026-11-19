Перед финальной атакой в течение трёх месяцев велись удары по системам противовоздушной обороны в Крыму.

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Жданов объяснил, почему российская ПВО проспала удар "Фламинго" по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявления Жданова:

ПВО в Крыму систематически обстреливали в течение трёх месяцев до удара

В пролет моста попали четыре ракеты FP-5 "Фламинго"

Предыдущая атака на путепровод также имела значение

Во время финальной атаки на Крымский мост противовоздушная оборона оккупантов не произвела ни одного выстрела - её заранее уничтожали в течение трёх месяцев. В пролет моста попали сразу четыре ракеты FP-5 "Фламинго", боевая часть каждой из которых весит тонну. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, обрушить мост помогли не только "Фламинго", но и "Нептуны" и многие другие украинские средства поражения.

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Как удалось прорвать ПВО оккупантов в Крыму

Жданов подчеркнул, что сначала украинские военные нашли слабое место моста. Затем в течение трех месяцев до финальной атаки они выбивали средства ПВО страны-агрессора в Крыму, в частности в Керчи. Операцию "Крым Off" проводил Мадяр (Роберт Бровди).

Результат, по словам эксперта, виден на видео с украинских дронов и ракет, которые приближались к секциям моста.

"Не было ни одного выстрела ПВО - ни ракеты не взлетали, ни зенитные пулеметы не стреляли трассерами. То есть система ПВО была полностью выведена из строя", - сказал Жданов.

Эксперт назвал операцию гениально спланированной и предположил, как именно могла быть построена атака.

"Скорее всего, использовались противорадиолокационные ракеты, которые ослепляли оставшиеся средства противовоздушной обороны противника. Дроны, вероятнее всего, отвлекали на себя зенитно-ракетные средства и мобильные огневые группы. Ну, а ракеты просто шли на поражение, прорываясь через "окошки" противовоздушной обороны", - пояснил он.

Почему пролет Крымского моста не выдержал удара

По словам Жданова, в пролет попали четыре ракеты "Фламинго" с боевой частью весом в тонну каждая - это подтверждают видео, которые обнародовали сами россияне. Кроме того, ферма уже была критически повреждена предыдущей атакой на мост.

Эксперт напомнил, что даже российские специалисты признавали: ферма накренилась на 15 градусов из-за поврежденных ребер жесткости и основания, поэтому её мог обрушить даже сильный шторм.

"Поэтому мы вполне могли собственными силами и средствами обрушить Крымский мост", - подчеркнул Жданов.

Почему Украина не наносила удары по мосту раньше

Жданов сослался на Telegram-канал "Око Гора", автор которого писал, что Украина была готова разрушить мост еще в январе 2026 года - соответствующую операцию якобы уже спланировали и подготовили.

"Но, как писал автор канала, война - это, в частности, и договоренности. Пока россияне не трогали наши мосты, мы не трогали Крымский мост. Как только они начали наносить удары по нашим мостам, мы показали им, что в эту игру можно играть вдвоем", - сказал эксперт.

​ Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удастся ли россиянам восстановить Крымский мост?

Военный эксперт Александр Коваленко в колонке для Главреда назвал удар по Керченскому мосту филигранной работой. По его мнению, повторные или более мощные удары могут окончательно лишить переправу функциональности.

"Разрушение конструкции арки неизбежно, а это автоматическая потеря функциональности моста", - подчеркнул Коваленко.

Еще одним союзником Сил обороны эксперт считает зиму, которая не позволит оккупантам быстро отремонтировать мост.

"Погодные условия в перерывах между ударами не позволят полноценно проводить ремонтные работы", - пояснил он.

Как Украине удается прорывать эшелонированную ПВО РФ

Военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что Украина прорывает эшелонированную противовоздушную оборону россиян благодаря сочетанию различных средств поражения.

"Речь идет о комбинированных действиях: ракеты и дроны", - отметил он.

Аналитик также обратил внимание на рост результативности украинских ракет.

"У нас возросло эффективное количество применений ракет "Нептун" и их результативность", - сказал Мусиенко.

По его словам, меняются и технические показатели "Фламинго": ракета становится менее уязвимой и способна наносить более значительные разрушения.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, еще 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Президент Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились несколько недель.

Аналитики оценили последствия удара для Кремля. В Институте изучения войны заявили, что атака демонстрирует неспособность России защитить стратегические объекты. По оценке ISW, перебои на одном из двух путей в Крым увеличат нагрузку на другой.

Обрушение арки вызвало панику среди российских пропагандистов. Z-блогеры назвали это событие самым серьёзным повреждением моста с начала полномасштабного вторжения. Снабжение Крыма, по их словам, теперь будет осуществляться по трассе "Новороссия", которую атакуют дроны.

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