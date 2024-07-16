Уничтожение Крымского моста: в ГУР сказали, какое вооружение можно использовать

Какие-то конкретные параметры или возможности, которыми планируется наделить беспилотник, не разглашаются, говорит Ерин.

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Какое вооружение нужно для удара по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Если дроны Magura и будут использоваться с целью уничтожения Крымского моста, то такое применение будет осуществляться в комплексе с другими типами вооружения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Если чисто гипотетически сделать предположение, что такая задача будет стоять, то здесь можно сказать, что в любом случае это будет комплексное решение, и здесь применение какого-то одного вида вооружения, скорее всего, не будет предусматриваться", - отметил он.

По его словам, для повреждения или уничтожения Крымского моста будут использовать что-то более глобальное, с применением нескольких видов вооружения. Также он отметил, что сейчас работы ведутся по всем направлениям.

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"Пока каких-то конкретных параметров или возможностей, которыми планируется наделить данный беспилотник, о них говорить не будем. Работа ведется интенсивно, и я думаю, что результаты будут обязательно", - подчеркнул Ерин.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, разве что снова подключит пропаганду, чтобы замылить глаза россиянам от собственного позора.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.

Кроме того, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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