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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Виталий Кирсанов
23 октября 2026, 04:00
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Головоломки помогают не только интересно провести время, но и являются отличной тренировкой для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки развивают внимательность, улучшают концентрацию и учат быстрее замечать даже самые мелкие детали. Об этом сообщает Jagranjosh.

Предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью увлекательного задания. Перед вами две картинки хамелеона. Картинки на первый взгляд выглядят совершенно одинаковыми. Однако между ними скрыты три отличия.

На поиск всех несовпадений отводится всего 57 секунд. Внимательно сравните оба изображения и постарайтесь найти все детали, которые изменились.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Будьте особенно внимательны: различия могут оказаться совсем незаметными и находиться в самых неожиданных местах. Это может быть изменившийся цвет предмета, отсутствующий элемент или новая деталь, появившаяся только на одной из картинок.

Такие визуальные тесты помогают развивать скорость восприятия информации, тренируют память и способность быстро анализировать изображение.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же обнаружить все различия сразу не получилось, не стоит расстраиваться. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть картинки, а затем воспользуйтесь подсказкой и продолжайте тренировать свои способности с помощью новых головоломок.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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