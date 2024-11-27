Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Попробуйте разгадать очень непростую и загадочную оптическую иллюзию – нужно постараться, чтобы отыскать девушек, хорошо спрятанных на картинке.

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Найдите двух девушек за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки . Ребусы бывают разными, но каждый из них заставляет нас улыбнуться или задуматься. На этот раз нам нужно найти два силуэта девушек на картинке.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и понять, в чем же фишка, и как искать правильный ответ.

На картинке – девушка, которая держит в руке цветок. Рядом с ней разные цветы в вазе. Наша задача – понять, где же здесь еще две другие девушки.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти двух девушек? Ловите подсказку: изображения лиц двух девушек возле цветов и перевернутом виде. Правильные ответы обведены двумя белыми кружками.

Если нашли двух девушек, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение , где нужно найти корону в спальне. На первый взгляд, короны нигде нет, но если присмотреться, ее можно отыскать.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти девушку . На картинке – множество фламинго, среди них спряталась девушка, которую и надо будет искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение . На двух картинках показан джентльмен, который смотрит на часы и ожидает такси. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.

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