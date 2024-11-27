Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Андрей Ганчук
27 ноября 2024, 05:50
77
Попробуйте разгадать очень непростую и загадочную оптическую иллюзию – нужно постараться, чтобы отыскать девушек, хорошо спрятанных на картинке.
Главное
Найдите двух девушек за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них заставляет нас улыбнуться или задуматься. На этот раз нам нужно найти два силуэта девушек на картинке.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и понять, в чем же фишка, и как искать правильный ответ.

На картинке – девушка, которая держит в руке цветок. Рядом с ней разные цветы в вазе. Наша задача – понять, где же здесь еще две другие девушки.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти двух девушек? Ловите подсказку: изображения лиц двух девушек возле цветов и перевернутом виде. Правильные ответы обведены двумя белыми кружками.

Разгадка
Если нашли двух девушек, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно найти корону в спальне. На первый взгляд, короны нигде нет, но если присмотреться, ее можно отыскать.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти девушку. На картинке – множество фламинго, среди них спряталась девушка, которую и надо будет искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках показан джентльмен, который смотрит на часы и ожидает такси. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

06:42Украина
В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

02:06Украина
В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

01:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Присвоили паллиативный статус: певец Буйнов умирает от рака

Присвоили паллиативный статус: певец Буйнов умирает от рака

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

Последние новости

06:42

В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

06:10

Казахстан подготовил сюрприз всем на 2025 годмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

05:30

РФ "кошмарит" Украину тысячами дронов: тревожный сценарий новых обстрелов зимой

05:00

Какой сегодня праздник 27 ноября 2024 года: что нельзя делать женщинам в этот день

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
04:30

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

04:00

Ядерная кнопка не страшна: мужчина подготовился к апокалипсиса - что он придумал

03:31

Забудьте о кастрюле: как за 5 минут приготовить листья капусты для голубцов

03:02

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

Реклама
02:24

Трамп может пойти на прямые переговоры с Ким Чен Ыном: что об этом известно

02:20

ATACMS не помогут прекратить ракетный террор РФ: в чем причинаВидео

02:06

В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

01:53

Какой маникюр сделать зимой, чтобы быть в тренде и выглядеть дорого

01:10

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

00:29

У Путина разразились заявлением по возвращению Украине ядерного оружия

00:21

Страна под атакой мощной магнитной бури, скоро начнется еще одна

26 ноября, вторник
23:40

"Наступление на Запорожье": у Зеленского раскрыли планы оккупантов

23:20

Как уменьшить расход бензина на автомате: опытные водители об этом не знали

23:11

Ведущий "Поля чудес" психанул и выбежал во время шоуВидео

22:54

"Есть положительный момент": чего ждать Украине от назначений Трампа - Загородний

Реклама
22:42

США пытаются усилить Украину перед возможными переговорами - Блинкен

22:21

Известная украинская ведущая сделала публичное признание Потапу - детали

22:17

Бойцы ВСУ выбили генерала Ким Чен Ына и офицеров: детали удара по Курщине

22:14

Пикантный вкус, который понравится всем: как правильно замариновать лукВидео

22:13

Ротару избавилась еще от одного "груза", который связывал ее с Россией

22:00

Рекордный удар по Украине и громкие заявления НАТО: главные новости Украины (дайджест)

21:56

После срыва: предательница Лолита отменила концерты в РФ

21:37

"Я потерял зрение": Элтон Джон сообщил о серьезной проблеме со здоровьем

21:17

Обновленный график отключения света на 27 ноября: ограничений будет меньшеФото

20:57

Григорий Решетник заговорил о разводе с женой - детали

20:54

Взрослые копии Брэда Питта: двойняшек Джоли подловили на прогулке

20:53

Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань: на Западе сделали заявление

20:35

В США признали, что Украину могут принудить к переговорам с РФ - The Washington Post

20:35

1200 километров до Украины: в РФ жалуются на якобы атаку дронов в Башкортостане

19:59

"Сплошные руины": РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление

19:48

Влупит 9-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:46

Удар РФ по Сумам из "Торнадо": подробности инцидента и заявление ЗеленскогоФото

19:39

Как перевести окна в зимний режим и сэкономить на отоплении: лайфхак с TikTok

19:10

Великая Новосёлка: новый провал на фронтемнение

19:08

Российская экономика умрет, Трамп станет катастрофой для РФ - ЗагороднийВидео

Реклама
18:59

Два из них абсолютно ужасны: повар назвала семь способов заменить пергаментВидео

18:57

Скандал с "бракованными минами": в Раде назвали причину отказа боеприпасов

18:48

Капитуляция на условиях РФ: Путин давит на запад в вопросе войны - Лакийчук

18:39

Какая разница между "омаром"и "лобстером": мало кто знает правильный ответВидео

18:21

ВСУ отбросили россиян от важного города на Востоке: что известно о ходе боев

17:51

ВСУ мощно атаковали важные военные объекты РФ ракетами ATACMS: Россия в панике

17:46

Что было раньше – курица или яйцо: ученые поразили неожиданным ответом

17:40

Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

17:39

Почему океан соленый: ученые дали ответ, который многих удивит

17:31

Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять