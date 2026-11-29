В Украине зафиксировали очередное подорожание тепличных помидоров, а предпосылок для снижения цен пока нет.

https://glavred.info/economics/ceny-na-populyarnyy-ovoshch-rezko-vzleteli-kogda-ozhidat-novogo-skachka-10816697.html Ссылка скопирована

Сколько стоят помидоры в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Сколько стоит килограмм помидоров в Украине

Почему тепличные помидоры продолжают дорожать

Будут ли расти цены на помидоры в дальнейшем

В Украине тепличные помидоры продолжают дорожать. Из-за ограниченного предложения местной продукции и высокого спроса производители повышают отпускные цены. В то же время импортные поставки пока не могут компенсировать нехватку овощей на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоят помидоры в Украине

По состоянию на 29 ноября украинские тепличные комбинаты предлагают помидоры по цене 75–100 грн за килограмм. В среднем это на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

видео дня

Основной причиной подорожания остается ограниченное предложение местных овощей. Объемы сбора урожая в украинских тепличных хозяйствах остаются небольшими, тогда как спрос на помидоры со стороны покупателей сохраняется на высоком уровне.

Дополнительное влияние оказывает ситуация с импортом. В настоящее время основные поставки помидоров в Украину осуществляются из Турции, однако объемы импортной продукции остаются незначительными.

Из-за этого трейдерам пока не удается компенсировать нехватку местных овощей за счет зарубежных поставок. В таких условиях производители получают возможность и в дальнейшем повышать отпускные цены.

"Стоит отметить, что после очередного подорожания в этом сегменте украинские комбинаты сегодня предлагают помидоры в среднем на 18% дороже, чем в конце ноября 2025 года. При этом операторы рынка не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте", - заключают аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подорожают зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что зимой в Украине продукты питания продолжат дорожать.

В частности, хлеб подорожает еще на 5%, овощи борщового набора - до 7%, тепличные овощи - на 10–15% в течение ближайшего месяца, а молочные продукты - на 10–25%.

Среди основных причин подорожания Марчук назвал удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, расходы производителей на генераторы, осложнения в логистике и инфляцию.

"Зимний период пройдет, к сожалению, под знаком роста цен. В среднем это будет где-то 10–15%, если смотреть по категориям", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине дешевеет столовая свекла. Овощ продается в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.

Как ранее сообщал Главред, оптовые цены на овощи в Украине меняются в разных направлениях. На прошлой неделе больше всего подорожал сладкий перец - его стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. В то же время различные виды капусты и редис подешевели.

Осенью дешевели и другие основные овощи. В начале октября репчатый лук подешевел в среднем на 10% за неделю. Тогда фермеры продавали его по 9-15 грн за килограмм.

Читайте другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред