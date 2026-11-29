Читайте в материале:
- Сколько стоит килограмм помидоров в Украине
- Почему тепличные помидоры продолжают дорожать
- Будут ли расти цены на помидоры в дальнейшем
В Украине тепличные помидоры продолжают дорожать. Из-за ограниченного предложения местной продукции и высокого спроса производители повышают отпускные цены. В то же время импортные поставки пока не могут компенсировать нехватку овощей на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Сколько стоят помидоры в Украине
По состоянию на 29 ноября украинские тепличные комбинаты предлагают помидоры по цене 75–100 грн за килограмм. В среднем это на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Основной причиной подорожания остается ограниченное предложение местных овощей. Объемы сбора урожая в украинских тепличных хозяйствах остаются небольшими, тогда как спрос на помидоры со стороны покупателей сохраняется на высоком уровне.
Дополнительное влияние оказывает ситуация с импортом. В настоящее время основные поставки помидоров в Украину осуществляются из Турции, однако объемы импортной продукции остаются незначительными.
Из-за этого трейдерам пока не удается компенсировать нехватку местных овощей за счет зарубежных поставок. В таких условиях производители получают возможность и в дальнейшем повышать отпускные цены.
"Стоит отметить, что после очередного подорожания в этом сегменте украинские комбинаты сегодня предлагают помидоры в среднем на 18% дороже, чем в конце ноября 2025 года. При этом операторы рынка не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте", - заключают аналитики.
Какие продукты подорожают зимой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что зимой в Украине продукты питания продолжат дорожать.
В частности, хлеб подорожает еще на 5%, овощи борщового набора - до 7%, тепличные овощи - на 10–15% в течение ближайшего месяца, а молочные продукты - на 10–25%.
Среди основных причин подорожания Марчук назвал удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, расходы производителей на генераторы, осложнения в логистике и инфляцию.
"Зимний период пройдет, к сожалению, под знаком роста цен. В среднем это будет где-то 10–15%, если смотреть по категориям", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, в Украине дешевеет столовая свекла. Овощ продается в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.
Как ранее сообщал Главред, оптовые цены на овощи в Украине меняются в разных направлениях. На прошлой неделе больше всего подорожал сладкий перец - его стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. В то же время различные виды капусты и редис подешевели.
Осенью дешевели и другие основные овощи. В начале октября репчатый лук подешевел в среднем на 10% за неделю. Тогда фермеры продавали его по 9-15 грн за килограмм.
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