Избавиться от чёрных пятен на силиконовом герметике можно с помощью обычных средств, которые есть практически в каждом доме.

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Плесень в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

Почему чернеет силикон в душевой кабине

Чем очистить силикон от черной плесени

Как предотвратить повторное появление чёрных пятен

Черные пятна на силиконе в ванной комнате - распространенная проблема, возникающая из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Особенно часто загрязнения появляются в углах душевой кабины и местах соединения поддона со стенами. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Trojmiasto.pl, поверхностный чёрный налёт можно удалить с помощью пищевой соды, уксуса или перекиси водорода. Однако если плесень проникла глубоко в герметик, может потребоваться его полная замена.

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Почему чернеет силикон в душевой кабине

После принятия душа на силиконовых уплотнениях остаются капли воды, остатки мыла, шампуня и других косметических средств. В сочетании с высокой влажностью это создает благоприятные условия для развития плесени.

Проблема особенно обостряется, если дверца душевой кабины постоянно закрыта, а ванная комната недостаточно проветривается.

Чем удалить чёрную плесень с силикона

Если черные пятна небольшие и расположены на поверхности герметика, можно воспользоваться одним из домашних средств:

Пищевая сода. Увлажнить поверхность, посыпать содой и осторожно потереть мягкой щеткой.

Увлажнить поверхность, посыпать содой и осторожно потереть мягкой щеткой. Перекись водорода 3%. Нанести на загрязнённый участок, оставить на 20–30 минут, а затем смыть водой.

Нанести на загрязнённый участок, оставить на 20–30 минут, а затем смыть водой. Столовый уксус. Распылить на поверхность или приложить смоченную в уксусе ткань примерно на час.

Распылить на поверхность или приложить смоченную в уксусе ткань примерно на час. Лимонный сок. Может помочь удалить незначительные поверхностные загрязнения.

Может помочь удалить незначительные поверхностные загрязнения. Хлорный отбеливатель. Использовать в соответствии с инструкцией производителя, если средство подходит для силиконовых поверхностей.

Если после очистки остаются тёмные пятна или они заметны внутри герметика, домашние методы могут оказаться неэффективными. В таком случае лучше удалить старый силикон и нанести новый после очистки и высушивания поверхности.

Видео о том, как навсегда избавиться от плесени, можно посмотреть здесь:

Каких ошибок нельзя допускать при очистке силикона

Пытаясь избавиться от чёрного налета, важно не повредить герметик и не создать угрозу для здоровья.

Во время уборки не рекомендуется:

использовать металлические щетки и острые предметы;

смешивать различные чистящие средства;

наносить новый слой силикона поверх поражённого плесенью;

оставлять чистящие средства на поверхности дольше, чем рекомендует производитель.

Особенно опасно смешивать хлорный отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами, поскольку это может привести к выделению токсичных газов.

Во время очистки необходимо использовать защитные перчатки и обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как предотвратить появление плесени на силиконе

Даже тщательная уборка не обеспечит длительного результата, если в ванной комнате постоянно скапливается влага.

Чтобы предотвратить повторное появление чёрных пятен, следует соблюдать несколько правил:

удалять остатки воды со стенок душевой кабины резиновым скребком;

вытирать силиконовые уплотнения сухой тканью;

оставлять дверцы душевой кабины открытыми;

включать вытяжку или проветривать ванную комнату после душа;

регулярно очищать герметик мягким моющим средством.

Такие простые привычки помогут снизить влажность, предотвратить появление плесени и продлить срок службы силиконового герметика.

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