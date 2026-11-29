О чём вы узнаете:
- Почему чернеет силикон в душевой кабине
- Чем очистить силикон от черной плесени
- Как предотвратить повторное появление чёрных пятен
Черные пятна на силиконе в ванной комнате - распространенная проблема, возникающая из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Особенно часто загрязнения появляются в углах душевой кабины и местах соединения поддона со стенами. Главред расскажет подробнее.
Как пишет Trojmiasto.pl, поверхностный чёрный налёт можно удалить с помощью пищевой соды, уксуса или перекиси водорода. Однако если плесень проникла глубоко в герметик, может потребоваться его полная замена.
Почему чернеет силикон в душевой кабине
После принятия душа на силиконовых уплотнениях остаются капли воды, остатки мыла, шампуня и других косметических средств. В сочетании с высокой влажностью это создает благоприятные условия для развития плесени.
Проблема особенно обостряется, если дверца душевой кабины постоянно закрыта, а ванная комната недостаточно проветривается.
Чем удалить чёрную плесень с силикона
Если черные пятна небольшие и расположены на поверхности герметика, можно воспользоваться одним из домашних средств:
- Пищевая сода. Увлажнить поверхность, посыпать содой и осторожно потереть мягкой щеткой.
- Перекись водорода 3%. Нанести на загрязнённый участок, оставить на 20–30 минут, а затем смыть водой.
- Столовый уксус. Распылить на поверхность или приложить смоченную в уксусе ткань примерно на час.
- Лимонный сок. Может помочь удалить незначительные поверхностные загрязнения.
- Хлорный отбеливатель. Использовать в соответствии с инструкцией производителя, если средство подходит для силиконовых поверхностей.
Если после очистки остаются тёмные пятна или они заметны внутри герметика, домашние методы могут оказаться неэффективными. В таком случае лучше удалить старый силикон и нанести новый после очистки и высушивания поверхности.
Видео о том, как навсегда избавиться от плесени, можно посмотреть здесь:
Каких ошибок нельзя допускать при очистке силикона
Пытаясь избавиться от чёрного налета, важно не повредить герметик и не создать угрозу для здоровья.
Во время уборки не рекомендуется:
- использовать металлические щетки и острые предметы;
- смешивать различные чистящие средства;
- наносить новый слой силикона поверх поражённого плесенью;
- оставлять чистящие средства на поверхности дольше, чем рекомендует производитель.
Особенно опасно смешивать хлорный отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами, поскольку это может привести к выделению токсичных газов.
Во время очистки необходимо использовать защитные перчатки и обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.
Как предотвратить появление плесени на силиконе
Даже тщательная уборка не обеспечит длительного результата, если в ванной комнате постоянно скапливается влага.
Чтобы предотвратить повторное появление чёрных пятен, следует соблюдать несколько правил:
- удалять остатки воды со стенок душевой кабины резиновым скребком;
- вытирать силиконовые уплотнения сухой тканью;
- оставлять дверцы душевой кабины открытыми;
- включать вытяжку или проветривать ванную комнату после душа;
- регулярно очищать герметик мягким моющим средством.
Такие простые привычки помогут снизить влажность, предотвратить появление плесени и продлить срок службы силиконового герметика.
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