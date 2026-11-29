Раньше для хранения картофеля зимой хозяева использовали земляные ямы и солому. Этот старинный способ помогал защитить урожай от морозов.

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Как хранить картофель / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как раньше хранили картофель зимой

Зачем хозяева использовали солому

На какую глубину выкапывали ямы для хранения урожая

В те времена, когда семьи в основном питались тем, что выращивали самостоятельно, хранение картофеля зимой было не менее важным, чем его выращивание. Хозяевам нужно было не только обеспечить семью едой на несколько месяцев, но и оставить достаточно посадочного материала до весны. Главред расскажет подробнее.

Как пишет likaclub.net.hr, этнолог Мариета Райкович в своей работе "Сельское хозяйство", опубликованной в 2008 году, рассказала, как раньше собирали и хранили картофель в районе хорватского города Сень.

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Как раньше хранили картофель зимой

В регионах с длительными и суровыми зимами картофель хранили в специальных ямах, выкопанных в земле. Такие хранилища помогали защитить урожай от низких температур без использования современного оборудования.

Картофель собирали в сентябре, стараясь завершить работы до 29 сентября, пока не начались осенние дожди и первые заморозки. К работе привлекалась вся семья: взрослые выкапывали картофель мотыгами, а дети собирали клубни.

Если почва была влажной, картофель оставляли сушиться на 1–2 дня. После этого урожай делили на три категории:

крупные клубни оставляли для еды;

мелкие отбирали для весенней посадки;

самые мелкие использовали для кормления домашних животных.

Такая сортировка позволяла рационально использовать весь собранный урожай и обеспечивать потребности хозяйства в течение зимы.

По словам этнолога, в каждом доме в районе Кривые Пути когда-то была собственная яма для хранения картофеля. В ней могло поместиться до 3 тонн урожая - именно столько в среднем собирала одна семья.

ТОП-5 сортов картофеля / Инфографика: Главред

Зачем картофель хранили в соломе

Чаще всего специальные ямы устраивали внутри домов. Перед укладкой урожая их выстилали соломой и растительными материалами, чтобы клубни не соприкасались напрямую с камнями.

Солома выполняла роль естественного изоляционного материала. Она помогала защищать картофель от холода и резких перепадов температуры.

Если в доме не хватало места, яму выкапывали во дворе. Её глубина должна была составлять не менее 80 сантиметров, чтобы защитить картофель от сильных зимних морозов.

Видео о том, как хранить картофель зимой, можно посмотреть здесь:

Почему картофель хранили под землей

Земля помогает поддерживать более стабильную температуру и защищает урожай от резких изменений погодных условий. Кроме того, отсутствие солнечного света предотвращает позеленение клубней.

Такой способ хранения картофеля не требовал значительных финансовых затрат, ведь все необходимые материалы были доступны в сельском хозяйстве.

Старинные земляные хранилища свидетельствуют об изобретательности хозяев в те времена, когда питание и благосостояние всей семьи зависели от правильно подготовленных запасов на зиму.

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