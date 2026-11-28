Трудоспособным придется работать, вести бизнес или встать на учет в службе занятости, а также проживать в стране не менее 16 дней в месяц.

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Беженцы в Чехии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

Помощь получат только работающие или зарегистрированные безработные

В Чехии необходимо будет находиться не менее 16 дней в месяц

Более 30 дней вне Шенгенской зоны - потеря защиты

Трудоспособные украинцы с временной защитой в Чехии смогут получать гуманитарную помощь, только если официально работают, ведут предпринимательскую деятельность или зарегистрированы в службе занятости. Еще одно условие для выплат - находиться в стране не менее 16 дней в месяц, а временную защиту украинцы потеряют, если проведут за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Такие нормы содержатся в правительственном законопроекте, который рассматривает Палата депутатов Чехии. Документ правительство Андрея Бабиша одобрило в мае, а в июне депутаты поддержали его в первом чтении, сообщало Радио Прага. Чтобы стать законом, он должен пройти ещё два чтения, Сенат и подписание президентом.

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Кому придется выполнять новые требования для получения помощи

Согласно законопроекту, взрослые трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны соответствовать хотя бы одному из трех условий:

официально работать;

заниматься предпринимательской деятельностью;

быть зарегистрированными в чешской службе занятости.

Требования не будут распространяться на детей, студентов и пенсионеров. Временную защиту в Чехии имеют более 385 тысяч украинцев.

Премьер-министр Андрей Бабиш подчеркнул, что правительство хочет привлечь украинцев на рынок труда.

"Мы хотим, чтобы украинцы у нас работали и имели те же обязанности и преимущества, что и наши граждане", - заявил он изданию Echo24.

Когда украинцы могут лишиться временной защиты в Чехии

Оснований для прекращения временной защиты станет больше. Статус будут терять те, кто будет находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней, а также лица, подвергнутые уголовному или административному выдворению.

В то же время человек, лишившийся защиты из-за длительного отсутствия, после возвращения в Чехию сможет повторно обратиться за ней, если будет соответствовать требованиям.

Изменения коснутся и владельцев автомобилей с украинскими номерами. Их обяжут зарегистрировать транспорт в чешском реестре, чтобы полиция могла привлекать водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Министр внутренних дел Лубомир Метнар пояснял, что государство получит лучший контроль над тем, действительно ли владельцы временной защиты имеют право на помощь.

"Цель не в том, чтобы усложнять жизнь людям, которые соблюдают правила", - подчеркнул министр.

Основные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Вернутся ли украинские беженцы из Европы домой

Демограф, заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Александр Гладун в интервью Главреду отмечал, что шансы на возвращение беженцев зависят от продолжительности войны.

"Общая ситуация в мире такова, что чем дольше длится война, тем меньше людей возвращаются в свою страну. По данным различных опросов, примерно от 25 до 50% людей планируют остаться за границей", - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, окончательное решение люди будут принимать после завершения боевых действий, сравнивая то, что у них есть дома и за границей.

"Тогда люди начнут, как я говорю, считать: что у них есть в Украине и что они уже имеют за рубежом. Есть ли у них жилье в Украине или оно разрушено. Если они вернутся - каковы перспективы с трудоустройством", - пояснил Гладун.

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Как сообщал Главред, еще в мае чешское МВД выступило с инициативой ужесточить условия временной защиты. Ведомство предложило требовать от украинцев подтверждения активности - официальной работы, бизнеса или регистрации в службе занятости. Тогда же речь шла об исключении для детей, студентов и пенсионеров.

Впоследствии более жесткую позицию в отношении беженцев озвучил спикер чешского парламента. Томио Окамура в эфире Prima TV выступил за отмену временной защиты для граждан Украины. Лидер партии SPD заявил, что украинцев в стране слишком много.

В то же время на уровне Евросоюза временная защита для украинцев сохраняется. Совет ЕС продлил действие механизма до 4 марта 2028 года, введя дополнительное условие для новых заявителей. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.

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