Польский министр убежден, что ракетный террор не способен сломить украинскую армию, а успехи Киева в войне только растут.

https://glavred.info/world/sikorskiy-vysmeyal-reakciyu-kremlya-na-udary-ukrainy-i-ocenil-stoykost-vsu-10816313.html Ссылка скопирована

Сикорский высмеял российскую пропаганду / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН

Главное из заявления Сикорского:

Успехи Украины в войне с Россией набирают обороты

Москва отрицала существование Украины, а теперь возмущается ударами

Диктаторские режимы имеют преимущество благодаря запугиванию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял реакцию Кремля на украинские удары по Ливии. Он напомнил, что еще недавно страна-агрессор Россия отрицала даже само существование Украины. Польский дипломат также убежден, что российский ракетный террор не способен сломить украинскую армию. Об этом он сказал в интервью Wirtualna Polska.

Повод для иронии дала реакция российских СМИ на украинские операции далеко за пределами линии фронта. Глава польской дипломатии считает, что именно она лучше всего показывает, как меняется баланс в войне.

видео дня

"Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: "Как украинцы смеют атаковать в Африке?" Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали", - заявил Сикорский.

Он также добавил, что успехи Украины в войне с Россией набирают обороты, а российский ракетный террор против Киева не способен сломить украинскую армию.

"Киев можно обезлюдить, но украинская армия все равно будет сдерживать наступление", - подчеркнул польский министр.

В то же время глава МИД Польши признает, что в противостоянии с Западом у диктатур есть свои козыри.

По его словам, авторитарные режимы всегда будут иметь преимущество перед демократиями, поскольку опираются на запугивание и провокации.

Сикорский также отметил, что в Москве очень серьезно воспринимают его высказывания. По его словам, это доставляет ему "особое удовольствие".

Видео можно посмотреть по ссылке.

Что известно об операции ВСУ у берегов Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" у берегов Ливии. Вместе с кораблем был уничтожен боевой вертолёт Ка-27, а ещё одна цель - сухогруз, перевозивший оружие, - была поражена.

По его словам, к выполнению задачи были привлечены бойцы Службы безопасности Украины и других структур Сил обороны.

"Все произошло у берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был потоплен российский корвет "Меркурий", и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году", - подчеркнул глава государства.

Атака на российский корвет в Ливии - последние новости

Как сообщал Главред, 22 ноября СМИ писали, что в порту Бенгази на востоке Ливии произошел серьезный инцидент с участием российского военного корабля. После мощного взрыва корабль оказался охвачен огнем.

Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии осудило военные операции Украины против российских кораблей вблизи Бенгази. В МИД подчеркнули, что продолжение российско-украинской войны не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать её в качестве арены для "сведения счётов".

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий ответил, что Украина никого не втягивает в войну и никуда её не переносит, а её удары направлены исключительно против агрессора. Он добавил, что Украина защищается от страны-агрессора - РФ - и действует в рамках международного права.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред