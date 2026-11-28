Листья, срезанные во время обрезки, укореняются в закрытой банке примерно за две недели.

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Как вырастить новые фиалки дома / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как обрезка помогает фиалке цвести обильнее

Почему листья лучше укоренять в закрытой банке

Фиалки - это популярные комнатные растения, которые гармонично дополняют интерьер. Однако, чтобы наполнить дом этими цветами, не обязательно покупать много вазонов, ведь растение легко размножить.

Главред решил разобраться, как размножить фиалки дома.

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Как размножить фиалки листьями

Фиалку можно размножить листьями, срезанными во время обрезки. Для этого нужны лишь стеклянная банка с крышкой и немного воды. Примерно через две недели листья образуют крепкие корни и становятся полноценной рассадой, пишет Deccoria.

Со временем фиалка разрастается в стороны, а более мелкие розетки остаются в центре горшка. Если удалить самые старые боковые побеги, на их месте появятся молодые, а растение направит силы на цветение. Особенно это касается экземпляров, которые давно не цвели.

В одну емкость можно положить несколько листьев и налить немного воды, чтобы лишь слегка увлажнить кончики. Банку плотно закрывают и ставят в светлое место, где на нее не попадает прямой яркий солнечный свет. Укоренять листья можно и сразу в почве, но тогда процесс затянется до месяца.

Что нужно рассаде фиалок

Укоренившиеся черенки не стоит сразу высаживать в горшки. Сначала их переносят в небольшой пластиковый контейнер с обычной садовой землей и для каждого делают неглубокую лунку. Так растения быстрее развиваются и лучше приживаются.

Ключевое условие - много света, но без прямых интенсивных лучей. Это касается и молодых, и взрослых фиалок. При благоприятных условиях они растут очень быстро.

Не менее важен полив. Без воды листья фиалки вянут, но тщательный полив быстро возвращает им насыщенный зелёный цвет. Почва должна быть постоянно влажной, однако избыток воды приводит к гниению корней.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Когда пересаживать фиалки в горшки

Сигналом к пересадке служит заметный рост рассады и появление первых цветочных бутонов. Перед тем как разделить растения, контейнер поливают, чтобы земля размякла. Вынимать фиалки удобнее всего ложкой.

На дне горшков должны быть дренажные отверстия. Их заполняют мягким торфяным субстратом, также подойдет почва для кактусов. Фиалку сажают в небольшую ямку, не заглубляя слишком сильно, и осторожно поливают.

Как размножать фиалки – видео:

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