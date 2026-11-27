Стилисты предлагают сочетать их не только с сапогами и ботильонами, но и с кроссовками, балетками и обувью ярких оттенков.

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Как сочетать кроссовки с клешем / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Новые комбинации позволяют создавать интересные повседневные образы

Современные модели отличаются посадкой, длиной и декоративными элементами

В сезоне осень-зима 2026 джинсы-клеш вновь становятся одной из заметных тенденций моды. Стилисты предлагают сочетать их не только с сапогами и ботильонами, но и с кроссовками, балетками и обувью ярких оттенков.

Такие комбинации позволяют создавать интересные повседневные образы, в которых комфорт сочетается с актуальными модными решениями, пишет Vogue.

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Популярность этого фасона объясняется его универсальностью. Джинсы облегают бедра и постепенно расширяются от колена, благодаря чему визуально вытягивают силуэт. Современные модели отличаются посадкой, длиной и декоративными элементами, поэтому легко вписываются в разные стили одежды.

Особую роль в создании образа играет обувь. Именно она способна изменить настроение наряда и превратить обычный комплект в интересное стилистическое решение.

Синие джинсы-клеш с кроссовками с принтом Классический синий деним можно дополнить кроссовками с необычными узорами, цветными вставками или оригинальными деталями. Такая обувь сделает даже самый простой комплект выразительным. В качестве верха подойдут белая рубашка, базовая футболка или однотонный свитер. Это удобное сочетание для прогулок и повседневных дел.

Классический синий деним можно дополнить кроссовками с необычными узорами, цветными вставками или оригинальными деталями. Такая обувь сделает даже самый простой комплект выразительным. В качестве верха подойдут белая рубашка, базовая футболка или однотонный свитер. Это удобное сочетание для прогулок и повседневных дел. Черные джинсы с балетками Черный клеш в сочетании с балетками поможет создать элегантный и женственный образ. Особенно удачно будут смотреться модели с высокой посадкой, дополненные облегающим джемпером, рубашкой или жакетом. Изящная обувь уравновесит расклешенный силуэт и придаст наряду легкость.

Черный клеш в сочетании с балетками поможет создать элегантный и женственный образ. Особенно удачно будут смотреться модели с высокой посадкой, дополненные облегающим джемпером, рубашкой или жакетом. Изящная обувь уравновесит расклешенный силуэт и придаст наряду легкость. Красные атласные кроссовки с джинсами-клеш Обувь насыщенного красного цвета станет главным акцентом повседневного комплекта. Атласная фактура добавит спортивной модели более нарядный характер. Сочетать такие кроссовки можно с белой футболкой и жакетом либо с джинсовой курткой, создавая образ в стиле total denim.

Обувь насыщенного красного цвета станет главным акцентом повседневного комплекта. Атласная фактура добавит спортивной модели более нарядный характер. Сочетать такие кроссовки можно с белой футболкой и жакетом либо с джинсовой курткой, создавая образ в стиле total denim. Светлый деним с коричневыми кожаными кроссовками Светло-голубые джинсы-клеш хорошо сочетаются с обувью теплых коричневых оттенков. Кожаные кроссовки добавляют образу выразительности, сохраняя его непринужденность. Дополнить комплект можно бежевым пальто, объемным свитером или одеждой природных оттенков.

Светло-голубые джинсы-клеш хорошо сочетаются с обувью теплых коричневых оттенков. Кожаные кроссовки добавляют образу выразительности, сохраняя его непринужденность. Дополнить комплект можно бежевым пальто, объемным свитером или одеждой природных оттенков. Черные джинсы со стразами и белые кроссовки Для более эффектного выхода подойдут джинсы-клеш с блестящими элементами, стразами или декоративной отделкой. Поскольку такая модель сама привлекает внимание, остальные детали лучше оставить лаконичными. Белые кроссовки создадут контраст, а черная рубашка или топ помогут сохранить гармонию в образе.

Для более эффектного выхода подойдут джинсы-клеш с блестящими элементами, стразами или декоративной отделкой. Поскольку такая модель сама привлекает внимание, остальные детали лучше оставить лаконичными. Белые кроссовки создадут контраст, а черная рубашка или топ помогут сохранить гармонию в образе. Темно-синие джинсы и желтые кроссовки Любительницам ярких решений стоит присмотреться к обуви насыщенного желтого цвета. Чтобы сочетание не выглядело слишком пестрым, ее рекомендуется комбинировать с темно-синим денимом. Дополнительным акцентом могут стать джинсы с необычным поясом или двойной застежкой. Верх лучше выбрать нейтральный.

Любительницам ярких решений стоит присмотреться к обуви насыщенного желтого цвета. Чтобы сочетание не выглядело слишком пестрым, ее рекомендуется комбинировать с темно-синим денимом. Дополнительным акцентом могут стать джинсы с необычным поясом или двойной застежкой. Верх лучше выбрать нейтральный. Джинсы с кружевной отделкой и замшевые балетки Добавить образу романтичности помогут расклешенные джинсы с кружевными вставками или декоративными элементами по боковым швам. Хорошим дополнением станут замшевые балетки с ремешками или шнуровкой. Такое сочетание выглядит женственно и необычно, оставаясь подходящим для повседневного гардероба.

В сезоне осень-зима 2026 джинсы-клеш открывают широкие возможности для экспериментов с обувью. Кроссовки помогут создать расслабленный образ, а балетки добавят ему изящества. Главное - не бояться сочетать разные фактуры, оттенки и детали, чтобы привычный деним заиграл по-новому.

Новые тренды в моде - советы экспертов

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