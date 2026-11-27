Систему разрабатывают правительственные чиновники совместно с властями столицы.

https://glavred.info/ukraine/bezkoshtovni-avtobusi-na-vipadok-zupinki-transportu-shcho-gotuyut-dlya-kiyan-10816046.html Ссылка скопирована

В Киеве готовят бесплатные автобусы на случай отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official/22008

Кратко:

Бесплатные автобусы запустят в случае остановки другого транспорта

Систему готовят правительственные чиновники совместно с городскими властями Киева

Вопрос обсудили на заседании Штаба

В Киеве заработает система бесплатных автобусных маршрутов, если из-за российских ударов остановится другой общественный транспорт. Такую схему правительство совместно с властями столицы разрабатывает на фоне подготовки города к длительным перебоям с электричеством, теплом и водой. Об этом после заседания Штаба сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, на Штабе заслушали подробные доклады о ситуации в Киеве, возможных угрозах и вариантах реагирования. Для столицы уже разработаны алгоритмы работы общественного транспорта и логистики на случай резкого ухудшения ситуации из-за ударов со стороны страны-агрессора РФ.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что люди и предприятия в Киеве должны при любых обстоятельствах иметь возможность пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможность оставаться в городе.

"Члены правительства совместно с городскими властями разрабатывают систему, которая позволит жителям Киева гарантированно и бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами в случае остановки работы других видов транспорта", - отметил президент.

Кроме того, мэр Киева и правительственные чиновники доложили о защите инфраструктуры столицы и строительстве альтернативных объектов. Президент подчеркнул, что эту работу необходимо максимально ускорить.

Сколько автобусов есть у Киева для резервных маршрутов

Идею бесплатного проезда в наземном транспорте столицы глава государства озвучил еще в начале ноября. Тогда он поручил премьер-министру подготовить соответствующую программу и резерв автобусов, пишет Forbes Ukraine.

По данным издания, в настоящее время в Киеве:

действуют 129 автобусных маршрутов, на которых работают 418 автобусов и 685 водителей;

еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, у которых есть 680 маршруток.

"Киевпастранс" может дополнительно вывести на линию 25 исправных автобусов, однако для этого требуется не менее 50 водителей категории D. Набрать их предприятие не может из-за лимита на прием на работу. Чтобы полностью заменить метро по пассажиропотоку, потребовалось бы до 1020 автобусов.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Грозит ли Киеву транспортный коллапс из-за ударов по мостам

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду отметил, что полного паралича движения в столице, скорее всего, не произойдет, однако поездки существенно удлинятся.

"Транспортного коллапса, скорее всего, не будет. Но среднее время поездки может очень существенно увеличиться. Время и стоимость поездки - взаимосвязанные вещи. Если сейчас по нормативам речь идет примерно о 45 минутах, то после перекрытия нескольких мостов поездка может длиться полтора-два часа в одну сторону", - пояснил специалист.

В то же время, по словам Беспалова, длительные поездки сказываются не только на экономике города, но и на моральном состоянии людей.

"Если люди теряют возможность за разумное время добраться из одной точки в другую, когда поездка длится не 45 минут, как предусмотрено государственными строительными нормами (ГСН), а полтора, два, три или четыре часа, это прежде всего подрывает экономическую активность. Кроме того, это будет создавать огромное психологическое давление", - подчеркнул эксперт.

Ситуация в Киеве - новости по теме

Как сообщал Главред, в начале октября мэр Киева Виталий Кличко оценил готовность столицы к зиме на фоне усиления российских обстрелов. При этом мэр города заявил, что не призывал жителей эвакуироваться, однако советовал учитывать возможные риски.

В ноябре тема бесплатного проезда в столице дошла и до парламента. Заместитель председателя транспортного комитета Рады Владимир Крейденко предложил сделать такую льготу временной и действующей только в утренние и вечерние часы. Речь идет прежде всего о поездках между левым и правым берегами Днепра.

Сбои в работе общественного транспорта столица уже переживала. В частности, 9 октября в Киеве остановилась часть общественного транспорта сразу в трёх районах. В том же месяце россияне несколько раз атаковали Южный мост, из-за чего движение метро и наземного транспорта по нему временно приостанавливали.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред