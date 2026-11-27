Вы узнаете:
- Какой силы будут магнитные бури до конца недели
- Когда закончится период геомагнитных бурь
В ближайшие несколько дней Земля будет находиться под воздействием магнитных бурь различной интенсивности из-за высокоскоростного потока из корональной дыры, который усилит геомагнитные условия.
Об этом сообщили исследователи Британской геологической службы. По их данным, магнитная буря уровня G2 продлится до 28 ноября. К концу выходных Землю накроет менее мощный геомагнитный шторм G1.
Предварительно, 29–30 ноября ситуация стабилизируется и период магнитных бурь закончится. Но надолго ли - пока неизвестно.
По данным meteoagent, сегодня, 27 ноября, К-индекс 2 находится на зеленом уровне, как и резонанс Шумана, определяющий фоновые возмущения во время магнитной бури, и солнечная вспышка B7.
Завтра, 28 ноября, К-индекс повысится до 3,7, но не выйдет за пределы зелёного уровня. В воскресенье, 29 ноября, показатель снизится до 2,7.
Как магнитные бури могут влиять на людей
В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:
- головная боль
- головокружение
- тошнота
- боль в области сердца
- слабость
- сонливость
- боль в спине и суставах
- повышенное давление
- обострение хронических заболеваний
Как облегчить самочувствие во время магнитной бури
Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:
- Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
- Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
- Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
- Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
- Регулярно проветривать комнаты.
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