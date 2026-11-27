Из-за повышения геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на 27–30 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будут магнитные бури до конца недели

Когда закончится период геомагнитных бурь

В ближайшие несколько дней Земля будет находиться под воздействием магнитных бурь различной интенсивности из-за высокоскоростного потока из корональной дыры, который усилит геомагнитные условия.

Об этом сообщили исследователи Британской геологической службы. По их данным, магнитная буря уровня G2 продлится до 28 ноября. К концу выходных Землю накроет менее мощный геомагнитный шторм G1.

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Предварительно, 29–30 ноября ситуация стабилизируется и период магнитных бурь закончится. Но надолго ли - пока неизвестно.

Магнитные бури 27–29 ноября / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня, 27 ноября, К-индекс 2 находится на зеленом уровне, как и резонанс Шумана, определяющий фоновые возмущения во время магнитной бури, и солнечная вспышка B7.

Завтра, 28 ноября, К-индекс повысится до 3,7, но не выйдет за пределы зелёного уровня. В воскресенье, 29 ноября, показатель снизится до 2,7.

Геомагнитная активность 27–29 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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