Даже свежие цитрусовые могут быстро потерять сочность, если хранить их в неподходящем месте.

https://glavred.info/life/limony-budut-ostavatsya-svezhimi-v-razy-dolshe-gde-ih-na-samom-dele-nuzhno-hranit-10815923.html Ссылка скопирована

Где следует хранить лимоны / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить лимоны дома

Как продлить свежесть разрезанного лимона и сока

Как использовать лимонную кожуру после приготовления блюд

Лимоны часто покупают впрок, но при неправильном хранении они быстро теряют сочность и начинают высыхать. Чтобы цитрусовые дольше оставались свежими, важно правильно выбрать место для них. Эксперты объяснили, каких условий следует придерживаться.

Где лучше хранить лимоны

Лучшее место для хранения лимонов - холодильник, пишет Martha Stewart. По словам Мэдди Ротман, руководителя направления устойчивого развития компании Imperfect Foods, свежие плоды имеют более сладкий вкус и менее выраженную кислотность. При комнатной температуре они быстрее теряют влагу и высыхают.

видео дня

Соучредительница сервиса доставки продуктов Farm to the People Анина фон Гефтен отмечает, что на кухонном столе лимоны могут пролежать примерно неделю, а в холодильнике остаются свежими до месяца.

Эксперт советует складывать целые плоды в герметичный контейнер и ставить в отделение для овощей и фруктов. Так лимоны будут медленнее терять влагу. В то же время недозрелые зеленые плоды лучше оставить на кухне при комнатной температуре. Когда они пожелтеют, их можно переложить в холодильник.

Как хранить разрезанный лимон

Если для приготовления блюда понадобилась только половина лимона, остаток нужно убрать в холодильник. Чтобы срез не подсыхал, Медди Ротман советует накрыть его пищевой пленкой, использовать специальную силиконовую накладку или положить половинку в контейнер с крышкой.

Разрезанный лимон желательно использовать в течение нескольких дней, пока мякоть не потеряла влагу.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как хранить лимонный сок

Остатки свежевыжатого сока можно перелить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Там он будет храниться ещё несколько дней.

Если использовать сок в ближайшее время не удастся, его можно заморозить. Для этого удобно разлить жидкость в формочки для льда, а после замерзания переложить кубики в контейнер. Их можно добавлять в напитки, соусы и выпечку.

Что делать с лимонной кожурой

Лимонная кожура также пригодится на кухне. Прежде чем выбрасывать использованный плод, Медди Ротман советует снять с него цедру. Её используют для приготовления десертов, выпечки и других блюд. При необходимости цедру можно заморозить, чтобы использовать позже.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред