Вы узнаете:
- Где лучше всего хранить лимоны дома
- Как продлить свежесть разрезанного лимона и сока
- Как использовать лимонную кожуру после приготовления блюд
Лимоны часто покупают впрок, но при неправильном хранении они быстро теряют сочность и начинают высыхать. Чтобы цитрусовые дольше оставались свежими, важно правильно выбрать место для них. Эксперты объяснили, каких условий следует придерживаться.
Где лучше хранить лимоны
Лучшее место для хранения лимонов - холодильник, пишет Martha Stewart. По словам Мэдди Ротман, руководителя направления устойчивого развития компании Imperfect Foods, свежие плоды имеют более сладкий вкус и менее выраженную кислотность. При комнатной температуре они быстрее теряют влагу и высыхают.
Соучредительница сервиса доставки продуктов Farm to the People Анина фон Гефтен отмечает, что на кухонном столе лимоны могут пролежать примерно неделю, а в холодильнике остаются свежими до месяца.
Эксперт советует складывать целые плоды в герметичный контейнер и ставить в отделение для овощей и фруктов. Так лимоны будут медленнее терять влагу. В то же время недозрелые зеленые плоды лучше оставить на кухне при комнатной температуре. Когда они пожелтеют, их можно переложить в холодильник.
Как хранить разрезанный лимон
Если для приготовления блюда понадобилась только половина лимона, остаток нужно убрать в холодильник. Чтобы срез не подсыхал, Медди Ротман советует накрыть его пищевой пленкой, использовать специальную силиконовую накладку или положить половинку в контейнер с крышкой.
Разрезанный лимон желательно использовать в течение нескольких дней, пока мякоть не потеряла влагу.
Как хранить лимонный сок
Остатки свежевыжатого сока можно перелить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Там он будет храниться ещё несколько дней.
Если использовать сок в ближайшее время не удастся, его можно заморозить. Для этого удобно разлить жидкость в формочки для льда, а после замерзания переложить кубики в контейнер. Их можно добавлять в напитки, соусы и выпечку.
Что делать с лимонной кожурой
Лимонная кожура также пригодится на кухне. Прежде чем выбрасывать использованный плод, Медди Ротман советует снять с него цедру. Её используют для приготовления десертов, выпечки и других блюд. При необходимости цедру можно заморозить, чтобы использовать позже.
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