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Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

Марина Иваненко
16 октября 2026, 13:00
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Освежитель воздуха из лимона и розмарина поможет наполнить дом приятным ароматом. Как приготовить смесь и где её лучше поставить.
Как избавиться от резких запахов с помощью лимона
Как избавиться от резких запахов с помощью лимона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сделать освежитель воздуха из лимона и розмарина
  • Что нужно для приготовления ароматической смеси
  • Где лучше всего поставить домашний ароматизатор

Кухонные запахи после жарки рыбы, затхлый воздух зимой и резкий аромат аэрозольных освежителей могут создавать дискомфорт в доме. Чтобы наполнить дом приятным ароматом, можно воспользоваться простым домашним способом - поставить стеклянную банку с лимоном и розмарином. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает французское издание Maison & Travaux, этот доступный способ привлекает внимание благодаря простоте приготовления и натуральным ингредиентам.

видео дня

Почему сочетают розмарин и лимон

Розмарин - пряная трава с выраженным хвойно-травянистым ароматом, а лимон придает композиции свежие цитрусовые ноты. В теплой воде ароматические вещества постепенно переходят в воздух, создавая легкий запах в помещении.

Смесь можно использовать для ароматизации кухни, прихожей или ванной комнаты. При этом важно учитывать, что лимон и розмарин не гарантируют устранение источника неприятного запаха, а их аромат лишь помогает изменить восприятие воздуха в комнате.

Основные преимущества домашнего ароматизатора:

Приятный аромат

Лимон и розмарин придают помещению свежие цитрусовые и травянистые ноты.

Простота приготовления

Для смеси понадобятся всего несколько доступных ингредиентов.

Альтернатива аэрозолям

Домашний ароматизатор не требует использования парфюмированных спреев.

Декоративный вид

Стеклянная банка с лимоном и зелеными веточками может стать простым элементом декора.

Стоит помнить, что такая смесь не заменяет проветривание, не устраняет причины стойких запахов и не является проверенным средством для отпугивания насекомых.

Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в доме, можно посмотреть здесь:

Как приготовить натуральный освежитель воздуха

Приготовление ароматической смеси занимает всего несколько минут. Для неё не нужны специальные приспособления или дорогие компоненты.

Подготовьте ингредиенты

Возьмите чистую стеклянную банку, 2–3 веточки свежего розмарина, несколько долек лимона и тёплую воду.

Добавьте розмарин и лимон

Положите веточки на дно банки, а сверху разместите нарезанный лимон. Ингредиенты должны занимать примерно треть емкости.

Залейте водой

Добавьте тёплую воду, чтобы она покрывала ингредиенты.

Дайте настояться

Оставьте смесь примерно на 20 минут, после чего откройте банку, чтобы аромат распространился по комнате.

Банку можно открывать время от времени, когда хочется усилить аромат. Однако не стоит оставлять смесь надолго без присмотра: лимон и свежая зелень в воде быстро портятся при комнатной температуре.

Как долго можно использовать смесь

Воду с лимоном и розмарином лучше регулярно заменять, а саму банку мыть перед новым использованием. Не стоит ориентироваться только на внешний вид ингредиентов: в воде могут размножаться микроорганизмы, даже если заметных признаков порчи ещё нет.

Добавление крупной соли иногда рекомендуют в качестве домашнего лайфхака, однако нет достаточных оснований утверждать, что ложка соли в такой смеси заметно улучшает поглощение запахов или влаги.

Как улучшить запах в доме инфографика
Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Где разместить банку с лимоном и розмарином

В прихожей

Банку можно поставить на полку или тумбу, чтобы дополнить атмосферу лёгким цитрусовым ароматом. Однако для устранения запаха обуви нужно прежде всего очищать её и проветривать помещение.

На кухне

Ароматическая смесь уместна на столе или подоконнике. После жарки рыбы или приготовления блюд с выраженным запахом лучше всего открыть окно, включить вытяжку и убрать остатки еды.

В ванной комнате

Лимон и розмарин могут добавить свежих ароматических нот, но не заменят надлежащей вентиляции и регулярной уборки.

В гостиной или на рабочем столе

Небольшую банку можно использовать в качестве декоративного ароматизатора. В то же время влияние такого запаха на концентрацию внимания, усталость или головную боль зависит от индивидуальной чувствительности, поэтому не стоит считать его гарантированным средством для улучшения самочувствия.

В спальне или у окна

Смесь можно поставить в комнате для легкого ароматизирования. Однако розмарин и лимон в банке не обеспечивают надежной защиты от комаров, поэтому для этого лучше использовать проверенные средства.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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