Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

Апельсиновые корки можно использовать для приготовления настоя против некоторых вредителей. Как подготовить цедру, развести концентрат и обработать листья.

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Как приготовить настой для растений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как приготовить настой из цитрусовых корок

Против каких вредителей используют цедру

Как правильно опрыскивать комнатные растения

Зимне-весенний период - время, когда домохозяйства потребляют больше всего цитрусовых. Однако не спешите выбрасывать апельсиновые или мандариновые кожуры в мусор, ведь они могут стать доступным средством для ухода за домашним садом и комнатными растениями. Главред расскажет об этом подробнее.

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Обычная цитрусовая цедра содержит d-лимонен - природное соединение, которое может воздействовать на некоторых мелких вредителей. Как сообщает чешское издание Chalupáři-Zahrádkáři, из кожуры готовят настой для обработки растений. В то же время эффективность домашнего средства зависит от концентрации, способа приготовления и вида вредителей, поэтому оно не гарантирует полной защиты зеленых насаждений.

Как приготовить цитрусовый настой против вредителей

Сбор и сушка

В течение зимы высушите апельсиновые или мандариновые кожуры и храните их в сухом тканевом или бумажном мешочке.

Измельчение

Измельчите высушенную цедру. В приведенном рецепте предлагается использовать 500 граммов кожуры.

Настаивание

Залейте измельченную цедру 1,5 литрами воды, плотно накройте емкость и оставьте в темном месте на пять дней.

Приготовление раствора

Процедите настой. В рецепте рекомендуется разводить 100 мл концентрата в 10 литрах воды перед опрыскиванием.

Видео о том, как использовать мандариновую кожуру для растений, можно посмотреть здесь:

Как правильно обрабатывать растения

Во время опрыскивания особое внимание следует уделить нижней стороне листьев, где могут скрываться тля и другие вредители. Перед обработкой всего растения целесообразно проверить раствор на небольшом участке и понаблюдать за реакцией листьев. Эфирные масла могут вызывать раздражение или повреждение чувствительных растений.

В рецепте рекомендуется повторять обработку два-три раза с интервалом примерно в неделю. Однако частоту применения лучше корректировать в зависимости от состояния растений и результатов первой обработки.

Какие кожуры лучше использовать

Для приготовления настоя желательно брать фрукты без видимых признаков порчи и тщательно мыть их перед очисткой. На поверхности обычных цитрусовых могут оставаться следы средств, которыми обрабатывают плоды во время выращивания, хранения или транспортировки. Органическая маркировка сама по себе не отменяет необходимости мыть фрукты.

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Об источнике: Chalupáři-Zahrádkář Chalupáři-Zahrádkáři - это чешский тематический веб-портал, название которого переводится как "Дачники и огородники". Ресурс специализируется на практических советах, лайфхаках и инструкциях по ведению домашнего хозяйства, уходу за садом, ремонту и бытовым хитростям. Материалы сайта ориентированы на экологичные, бюджетные и простые решения для повседневной жизни, сочетая народный опыт с объяснениями экспертов.

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