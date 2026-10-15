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Что нужно сделать, чтобы на калачиках появились бутоны: секрет обильного цветения

Марина Иваненко
15 октября 2026, 13:16
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Как подкормить пеларгонию, чтобы она обильно цвела, какие удобрения помогут образованию бутонов и каких ошибок в уходе следует избегать.
Чем подкормить пеларгонию для пышного цветения
Чем подкормить пеларгонию для пышного цветения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Чем подкормить пеларгонию для пышного цветения
  • Почему пеларгонии наращивают листья без бутонов
  • Как стимулировать появление новых цветов

Пеларгония, которую в народе часто называют калачиком, способна радовать ярким цветением практически круглый год. Это комнатное растение неприхотливо в уходе, однако для формирования многочисленных соцветий ему нужны соответствующие условия и сбалансированное питание. Нередко цветоводы сталкиваются с ситуацией, когда растение в вазоне активно наращивает пышную зеленую листву, но долгожданные бутоны так и не появляются. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание VSN, в таких случаях причину следует искать не только в недостаточном освещении или неправильном поливе, но и в ошибках при подкормке растения. В частности, избыток определенных питательных веществ может стимулировать рост зелени вместо образования цветоносов.

видео дня

Чем подкормить калачики для стимулирования бутонизации

Для формирования цветоносов пеларгонии необходим баланс питательных веществ, в частности достаточное количество фосфора и калия. Эти элементы играют важную роль в развитии цветов и поддержании общего состояния растения. В то же время избыток азота приводит к обратному эффекту: куст становится густым, наращивает листву, но цветет слабо или вовсе не образует бутонов.

Готовые комплексные удобрения

Оптимальным выбором являются специальные комплексные удобрения для цветущих комнатных растений. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы в соотношениях, подобранных для поддержания роста и цветения.

Если вазон длительное время не подкармливали, процедуру лучше начать с половины рекомендованной на упаковке дозы. Удобрение нужно вносить исключительно во влажную почву, чтобы снизить риск повреждения корневой системы. В дальнейшем важно следовать инструкции производителя и не увеличивать концентрацию раствора в надежде ускорить появление цветов.

Домашний зольный настой

Еще один вариант подкормки - настой древесной золы. Она содержит калий, кальций и другие минеральные вещества, но ее состав зависит от используемой древесины. В то же время зола не является полноценным удобрением и практически не содержит азота.

Для приготовления настоя одну столовую ложку чистой древесной золы без примесей лака, краски или других химических веществ заливают одним литром воды. Смесь оставляют на несколько часов, после чего осторожно сливают жидкость с осадка.

Использовать такой настой нужно умеренно, ведь зола может повышать щелочность почвы. Если почва в вазоне уже имеет высокий уровень pH, от этого способа лучше отказаться. Также не стоит одновременно смешивать золу с другими удобрениями без учета их состава.

Видео о том, чем подкормить пеларгонию для пышного цветения, можно посмотреть здесь:

Какие условия нужны пеларгонии для цветения

Даже качественная подкормка не даст желаемого результата, если растение получает недостаточно света или страдает от избыточного увлажнения. Для регулярного образования новых соцветий важно обеспечить пеларгонии правильный уход.

Достаточное освещение

Пеларгония относится к светолюбивым растениям, поэтому вазон следует размещать на хорошо освещенном подоконнике. При недостатке солнечного света побеги могут вытягиваться, листва становится менее густой, а количество бутонов уменьшается.

В период коротких осенних и зимних дней освещение особенно важно. В то же время в жаркие часы растение нужно защищать от чрезмерного перегрева, если оно стоит за стеклом под прямыми солнечными лучами.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Правильный режим полива

Увлажнять почву следует после подсыхания её верхнего слоя. Частота полива зависит от температуры в помещении, освещения, размера вазона и состава почвы.

Застой воды в горшке может привести к загниванию корней и ухудшить усвоение питательных веществ. Поэтому важно использовать вазон с дренажными отверстиями и сливать лишнюю воду из поддона. В то же время не следует допускать длительного пересыхания земляного кома.

Удаление отцветших соцветий

Регулярное удаление увядших цветов помогает поддерживать опрятный вид растения и направлять ресурсы на дальнейшее развитие. Отцветшие соцветия следует обрезать чистым инструментом, не повреждая здоровых побегов и листьев.

Если куст сильно вытянулся или утратил компактную форму, можно провести умеренную обрезку с учётом сезона и состояния растения. Это будет способствовать формированию новых побегов, на которых впоследствии могут появиться цветоносы.

Чего не стоит делать, если калачики не цветут

Специалисты отмечают, что зольный настой не является полноценной заменой комплексным удобрениям, поэтому экспериментировать с высокой концентрацией домашних растворов не стоит. Чрезмерная подкормка может нарушить баланс питательных веществ в почве и негативно повлиять на корневую систему.

Если пеларгония активно наращивает листья, но не образует бутонов, в первую очередь следует проверить уровень освещения, режим полива и состав удобрений. Особое внимание нужно уделить азотным подкормкам, избытком которых не стоит злоупотреблять.

Для поддержания цветения важно сочетать умеренное внесение удобрений, достаточное освещение и правильный полив. Только комплексный уход поможет создать благоприятные условия для формирования новых соцветий.

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Об источнике: VSN

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