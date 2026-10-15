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Съедобен от ростков до семян: почему амарант стоит посадить на огороде

Анна Ярославская
15 октября 2026, 03:29
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Амарант можно заслуженно назвать суперфудом. Кроме того, его очень легко выращивать.
Амарант
Молодые листья амаранта могут заменить шпинат в салатах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему выращивание амаранта запрещали с XVI века
  • Как собрать и обмолотить семена амаранта дома
  • Когда сеять амарант и как за ним ухаживать

Амарант (щирица), выращивание которого колонизаторы запрещали в Америке с XVI века, возвращается на приусадебные участки как культура, которая может прокормить семью на протяжении всего сезона. В пищу идут ростки, молодые листья и семена, а одно растение формирует от 100 до 200 тысяч семян. Об этом пишет садовод Микки Гаст в колонке для издания Rural Sprout.

Речь идет именно о роде Amaranthus. Его не стоит путать с гомфреной шаровидной (Gomphrena globosa), которую также называют шаровидным амарантом, хотя внешне эти растения совсем не похожи.

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Amaranthus
Amaranthus / Фото: pixabay.com
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa / Фото: pixabay.com

Откуда родом амарант

Родина культуры - Центральная и Южная Америка. Там она была основой рациона инков, майя и ацтеков и одновременно использовалась в религиозных обрядах. Колонизаторы запретили выращивать растение и хранить его семена, чтобы контролировать коренные народы. Со временем его вытеснили кукуруза, пшеница и овес. Отдельные виды рода происходят также из Восточной Азии и Индийского субконтинента.

Еще один аргумент в пользу культуры касается весенних хлопот на огороде. Амарант является нежным однолетником, однако повторно высевать его каждый год не приходится.

"Знаем, что некоторым нашим читателям не нравятся растения, которые хаотично сами себя засевают. Но поверьте, именно этому стоит позволить так делать, ведь весной будет на одну заботу с посадкой меньше", - уверяет Гаст.

От ростков до семян: что можно есть

Главное преимущество амаранта Гаст связывает с его годовым циклом: весной он всходит, к началу лета наращивает зелень, в разгар лета обильно цветет, а осенью вызревает.

"Мы можем есть амарант на разных стадиях роста. Можем есть ростки, потом листья, потом семена. Мне трудно вспомнить другое растение, о котором можно сказать то же самое", - пишет Гаст.

Ростки получают обычным способом в банке или выращивают как микрозелень. Молодые нежные листья пригодны для употребления в сыром виде в салатах, сэндвичах и песто, как шпинат, к тому же стрелкуются позже него. Крупные листья лучше тушить, добавлять в супы или карри, а позднеосенняя зелень уже слишком жесткая.

Для приготовления не имеет значения, какую окраску имеет растение: подходят как зеленые, так и красные сорта.

"Зеленые листья напоминают мне шпинат, но они менее водянистые и более свежие. У красных, на мой взгляд, привкус молодого красного мангольда", - отмечает Гаст.

Семена собирают в конце лета или осенью, не позднее октября, когда они уже подсыхают на стебле, но еще не успели осыпаться. Соцветия срезают и обмолачивают над емкостью или перетирают в дуршлаге. Другой вариант - просушить их на подносе или в бумажном пакете, а затем доочистить мелким ситом, осторожно отвеять мякину и пересыпать семена в банки.

Чем полезен амарант

Амарант относится к псевдозлакам, как и киноа. Его семена не содержат глютена и богаты белком, клетчаткой, железом, кальцием, цинком, магнием и марганцем, а также ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами.

Заслуживает ли амарант модного статуса, Гаст оценивает с точки зрения пищевой ценности.

"Если суперфуд означает, что в небольшой порции содержится много питательных веществ и все незаменимые аминокислоты, то да, это суперфуд", - считает Гаст.

Что приготовить из семян амаранта

Готовить семена проще, чем может показаться, однако есть одно жесткое ограничение.

"Семена не нужно ни молоть, ни даже замачивать. Просто варите их как есть. Но варить обязательно: не ешьте их сырыми, даже если только что собрали", - предостерегает Гаст.

На вкус они мягкие, с ореховыми нотками, похожи на киноа, но без мыльного привкуса. Из них варят кашу с корицей, мускатным орехом и кислыми ягодами, их можно обжарить под крышкой на слабом огне, как попкорн, подать как гарнир вместо риса или лапши либо использовать как основу для овощных бургеров. Любимый рецепт Гаст - шоколадный пудинг с амарантом.

Украшение клумбы и неприхотливость в уходе

Декоративные качества амаранта в перечне преимуществ сознательно поставлены после пищевых.

"Я считаю, что в условиях климатических изменений производство еды станет важнее эстетики", - объясняет Гаст.

Сортов в роду сотни: по данным одного из источников, около восьмисот, хотя сам автор проверить эту цифру не может. Листья бывают зелеными, красными, бордовыми, малиновыми и пестрыми, а соцветия - красными, розовыми, цвета фуксии, оранжевыми, желтыми или зелеными. Они создают вертикальные акценты и в цветниках, и на овощных грядках.

Среди сортов для начала автор советует A. hypochondriacus Prince's feather, Hopi red dye и Golden giant, A. caudatus Crimson Fountains Mixed и Dreadlocks, A. cruentus Red Cathedral и Copperhead. Amaranthus Calalloo и индийский Amaranthus tricolor выращивают преимущественно ради листьев.

Когда сажать амарант в открытый грунт

Высевать амарант можно в помещении или под укрытием в марте и апреле либо сразу в открытый грунт в мае, когда минует угроза заморозков. Культура любит солнце и хорошо дренированную почву, быстро растет, легко переносит жару, а ветер ей не страшен, несмотря на значительную высоту.

На старте растение требует такого же внимания, как и самая распространенная огородная культура.

"По сути, мы высаживаем его и ухаживаем за ним так же, как за томатами. По крайней мере поначалу. Как только амарант закрепится стержневым корнем, он становится значительно неприхотливее томата", - советует Гаст.

Помимо кухни и клумбы, амарант используют в букетах и композициях, как растение для сада красильных культур, а зимой его соцветия становятся надежной кормушкой для птиц.

Как писал Главред, озимый чеснок важно посадить вовремя, чтобы он успел укорениться до наступления устойчивых холодов. В то же время не стоит торопиться с посадкой, поскольку слишком ранняя посадка может привести к появлению ростков еще осенью. Детальнее читайте в материале: Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
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  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
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