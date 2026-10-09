Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину

Блогерша Ольга Мартинишин поделилась советами о том, когда высаживать озимый чеснок и на какую глубину заделывать зубчики.

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Когда на самом деле сажать озимый чеснок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда лучше всего сажать озимый чеснок осенью

Как подготовить почву перед посадкой

На какую глубину сажать зубчики чеснока

Озимый чеснок важно посадить вовремя, чтобы он успел укорениться до наступления устойчивых холодов. В то же время не стоит торопиться с посадкой, поскольку слишком ранняя посадка может привести к появлению ростков еще осенью.

Главред выяснил, когда сажать озимый чеснок, как подготовить грядку и что делать, если растение прорастет до наступления зимы.

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Когда сажать озимый чеснок осенью

Советами по посадке озимого чеснока поделилась садовод и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, ориентироваться нужно не на конкретную дату в календаре, а на погоду и приближение устойчивых холодов.

Оптимальное время для посадки - примерно за месяц до наступления устойчивых холодов. Важно учитывать, что речь идет именно о длительном похолодании, а не о первых ночных заморозках.

"Вообще рекомендуется за месяц до устойчивых холодов. Не морозов, а холодов", - пояснила садовод.

Если посадить чеснок слишком рано, он может успеть прорасти ещё осенью. Однако, по словам Ольги Мартинишин, появление ростков до морозов не обязательно означает, что растение погибнет.

Что делать, если озимый чеснок пророс до морозов

Иногда после осенней посадки чеснок начинает пробиваться сквозь почву ещё до наступления зимы. Садовница объяснила, что в таком случае не стоит сразу волноваться, ведь растение может пережить похолодание и продолжить расти весной.

"Если взойдёт, то может взойти, пробиться, вот такой вот озимый чеснок. Ему это ничем не повредит, он восстановится весной и будет расти", - рассказала Ольга Мартинишин.

Когда лучше всего сажать озимый чеснок осенью / Фото: скриншот

Видео с советами по посадке озимого чеснока можно посмотреть на странице Ольги Мартинишин в Facebook.

Как подготовить почву перед посадкой чеснока

Перед посадкой нужно подготовить грядку и сделать борозды. Садовод рассказала, что перед посадкой полила землю раствором куриного помета, смешанного с золой, а затем дополнительно увлажнила почву водой.

"Я просто сделала себе рядочки и полила удобрением - куриным пометом, раствором. Смешала с золой, потом еще водой хорошенько полила, потому что у нас очень сухо", - поделилась блогерша.

Такой способ подготовки грядки она использовала из-за сухой погоды. В то же время удобрения нужно применять осторожно: чрезмерная концентрация куриного помета может повредить растения, поэтому лучше использовать хорошо перепревший помет или готовое удобрение в соответствии с инструкцией.

Когда сажать озимый чеснок / Инфографика: Главред

На какую глубину сажать озимый чеснок

При посадке важно учитывать тип почвы. По словам Ольги Мартинишин, на лёгкой песчаной почве зубчики нужно сажать глубже, тогда как на тяжёлой почве глубину можно уменьшить.

"Если песчаная почва - глубже, а если тяжелая, глинистая, то можно сажать чуть мельче", - пояснила садовод.

Зубчики следует размещать в подготовленных рядах, не вдавливая их чрезмерно в землю. После посадки нужно следить за влажностью почвы: если осень сухая, грядку можно полить, но не допускать застоя воды.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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