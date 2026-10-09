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Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадки

Юрий Берендий
9 октября 2026, 06:10
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Севок стоит высаживать только при стабильных +5…+7 °C и сортировать по диаметру - от этого зависит, даст ли грядка крупные головки.
Озимый лук
Как посадить озимый лук, чтобы он не ушел в стрелку / Коллаж: Главред, фото: Wikimedia Commons, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Когда высаживать озимый лук осенью
  • Какие сорта не стрелкуются весной
  • Как сохранить севок до посадки

Лук, высаженный под зиму в прогретую почву или из неправильно подобранного севка, весной массово уходит в стрелку и не формирует полноценной головки. Нарушенные сроки посадки, неудачный выбор сорта и отсутствие калибровки посадочного материала - главные причины потери урожая, сообщает YouTube-канал Дім та присадибна ділянка.

Как посадить озимый лук без риска стрелкования и сохранить севок до высадки - выяснял Главред.

видео дня

Зачем сажать лук под зиму

Огородники все чаще переносят посадку севка на осень. Луковица закрепляется в почве еще до морозов, использует осеннюю и зимнюю влагу и весной стартует значительно быстрее, становясь устойчивее к болезням и вредителям.

"Если посадили мы на зелень, имеем уже сочную зелень. И если посадили на большую головку, то уже мы в первой декаде июля месяца собираем лук. И это дает нам возможность повторно использовать земельные участки", - отмечает автор канала.

После сбора урожая на освободившуюся грядку высевают красную свеклу и морковь, а зрители канала делятся опытом посадки картофеля, кабачков и огурцов. Для владельцев небольших участков это шанс получить два урожая за сезон.

Когда сажать озимый лук: оптимальная температура

Лук высаживают на одну-две недели позже чеснока, ведь ему нужно меньше времени на укоренение и более холодная почва. Чеснок развивает корни длиной до 12 см в течение 30–40 дней, тогда как луковице для успешной зимовки достаточно корневой системы 5–8 см, на которую уходит около 20 дней.

Оптимальная температура для посадки - стабильные +5…+7 °C днем, ночью допускается и ниже. При +12 °C севок активно растет не только под землей, но и над ней, а листья, поднявшиеся выше 2–3 см, морозы уничтожают полностью. Это сильно истощает растение.

"Если посадить лук, когда еще тепло, он успеет не просто пустить корни, но и выпустит небольшое зеленое перо. Зимой это перо подмерзнет, а весной лук проснется и, конечно, выпустит стрелку", - предупреждает огородница.

Поэтому севок высаживают только после наступления стабильного похолодания.

Какие сорта озимого лука не стрелкуются

Второй фактор, от которого зависит урожай, - правильный выбор посадочного материала. Сорта, выведенные для апрельской посадки, в холодной почве не выживают или вместо головки образуют цветоносы.

"Если вы осенью высадите обычный сорт лука, предназначенный для весенней посадки, он генетически не приспособлен к зимовке, то любой сильный стресс от морозов заставит его весной выбросить стрелку для самосохранения", - подчеркивает автор видео.

Самым надежным хозяева канала считают сорт Радар, который высаживают каждый год. Он выдерживает морозы до -15 °C без снежного покрова и до -30 °C под снегом, формирует золотистые луковицы весом 150–300 г с умеренно острым вкусом и обладает высокой устойчивостью к стрелкованию и болезням.

Ранний голландский сорт Шекспир дает луковицы массой 100–250 г с плотными бронзово-коричневыми чешуями, полуострым вкусом и сочной белой мякотью. Он переносит морозы до -15 °C без снега и до -23 °C под снежным покровом, не стрелкуется и хорошо хранится.

В этом году на участке впервые испытают универсальный гибрид Центурион, который можно сажать и под зиму, и весной. Он выдерживает морозы до -15 °C, имеет полуострый вкус, тонкую шейку, плотные чешуи, овально-вытянутую луковицу и практически не образует стрелок.

Еще один сорт голландской селекции - красный салатный лук Ред Барон с мягким полуострым вкусом без лишней горечи. Его используют в салатах и для маринования, а генетическая устойчивость к стрелкованию позволяет сажать сорт как осенью, так и весной.

Какой севок сажать под зиму: размер имеет значение

Перед посадкой севок обязательно перебирают и делят на три фракции. Самая мелкая - овсюжка диаметром до 1 см - считается лучшим материалом для подзимней посадки на репку: запаса питательных веществ в таких луковицах слишком мало, чтобы образовать цветонос, поэтому весной они формируют крупную головку.

Севок диаметром 1–2 см также подходит для выращивания на головку. Однако если весна выдастся холодной, затяжной и с перепадами температур, луковицы более 1,5 см рискуют уйти в стрелку.

Самую крупную фракцию - выборок более 2 см - высаживают исключительно для получения ранней зелени. Вероятность цветоносов у таких луковиц высока, поэтому их сажают очень плотно, мостовым способом, на отдельной грядке.

Оптимальный размер для осенней посадки - 0,5–1,5 см: у такой луковицы просто нет сил и массы для стрелки, поэтому всю энергию она направляет на корни и головку. Впрочем, даже при правильной агротехнике результат зависит от погоды: затяжная весна с резкими перепадами между жарой и заморозками вызывает сильный стресс, и растение, спасаясь от гибели, пускает стрелку для продолжения рода.

Как сохранить севок озимого лука до посадки

Купленному севку часто приходится ждать высадки еще месяц-полтора. Обычно его продают расфасованным по сортам в полиэтиленовую тару.

"Главная ошибка - это оставить лук в этих пакетах. Там быстро образуется конденсат, что приведет к гниению или преждевременному прорастанию лука", - акцентирует огородница.

Севок вынимают из упаковки, отбирают сухие, плотные и здоровые луковицы, а поврежденные и с признаками плесени выбрасывают. Даже если материал кажется сухим, его несколько дней просушивают тонким слоем на бумаге в теплом помещении с хорошим проветриванием.

Далее лук раскладывают по сортам в овощные сетки, картонные коробки с дополнительными отверстиями для вентиляции или деревянные либо пластиковые ящики. Слой не должен превышать 15 см, чтобы нижние луковицы не задыхались. Хранят севок при температуре +18…+22 °C, избегая резких перепадов и сырых мест.

Смотрите видео - Ошибки при посадке озимого лука:

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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