Марина Мойченко преподавала в начальных классах лицея "Основа" и была классным руководителем 2-Д класса. Без мамы остались две девочки.

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Мама двух дочерей и учительница: кем была погибшая при ударе по Вишневому / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, Facebook/Їх убила росія

Что известно:

Погибла учительница начальных классов Марина Мойченко

У нее остались муж и две дочери

Всего удар по Вишневому унес жизни трех человек

Одной из погибших в результате удара армии страны-агрессора РФ по супермаркету Novus в Вишневом Киевской области стала учительница Марина Мойченко. Она была мамой двух дочерей.

О гибели женщины сообщил мемориальный проект "Їх убила росія" в Facebook. По данным проекта, Марина Леонидовна работала учительницей начальных классов в Вишневском академическом лицее "Основа" и была классным руководителем 2-Д класса.

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В публикации также приведены слова соболезнования от школьного сообщества, где учится дочь погибшей Софийка. Там Марину вспоминают как светлого и жизнерадостного человека.

"Марина была невероятной мамой двух прекрасных девочек, светлым и позитивным человеком, замечательной учительницей начальных классов, чрезвычайно активным, искренним и жизнерадостным человеком. Невозможно найти слова, которые могли бы уменьшить боль этой утраты", - говорится в сообщении.

Марина Мойченко погибла в результате удара РФ по Вишневому / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Сколько погибших и раненых после удара по Вишневому

Российский реактивный дрон попал в супермаркет вечером 22 ноября. Сначала глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщал об одном погибшем и трех раненых. В здании загорелись стеллажи с продукцией, пожар ликвидировали.

Позже президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о трех погибших и 13 раненых.

"Был сегодня на Киевщине также удар в Вишневом - по обычному продуктовому магазину. Три человека погибли, тринадцать ранены", - сказал Зеленский.

Городской голова Вишневого Илья Диков уточнил, что пострадали 15 человек, среди них трое детей.

"Произошло падение "Шахеда" в супермаркет "Новус", г. Вишневое. Повреждены крыша и помещение магазина", - подтвердил он.

Почему Россия бьет дронами по гражданским объектам: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду еще в августе предупреждал, что зимой Россия расширит перечень гражданских целей для ударов.

"Я не думаю, что в этом году что-то кардинально изменится, за исключением того, что они разнообразят количество гражданских объектов для ударов", - отметил эксперт.

Говоря об угрозе для столичного региона, Коваленко подчеркнул, что атаки будут комбинированными, а "Шахеды" останутся массовым оружием почти во всех областях.

"Например, Киев и Киевская область в первую очередь будут страдать от ракет, которые трудно перехватить. Это та самая баллистика, гиперзвук, аэробаллистика и сверхзвуковые ракеты. Также, безусловно, почти во всех регионах будут стандартно использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут ли они реактивными или поршневыми", - пояснил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

​Удары по Киевщине - новости

Как сообщал Главред, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Дымере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Дымере возросло до 10, а из-под завалов живой спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов деблокированы тела 11 погибших.

Поисковая операция в Дымере продолжалась всю ночь. Вечером спасатели вытащили из-под завалов ребенка - 7-летнего Давида. Мальчик провел под конструкциями почти 14 часов, его состояние стабильное.

Накануне оккупанты атаковали и Харьковскую область. В ночь на 21 ноября россияне нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе, повредив участок дороги государственного значения. Водителей направили в объезд через Чугуев.

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