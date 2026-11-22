В Европе опасаются, что Вашингтон может связать обязательства с серьёзными территориальными и военными уступками со стороны Украины.

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Раскрыты детали переговоров по прекращению войны / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/GeneralStaff.ua

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Главный риск - цена гарантий безопасности

Почему Европа пока не доверяет Вашингтону полностью

Некоторые европейские союзники Украины стали осторожнее оптимистично оценивать американские усилия по прекращению войны. Поводом послужила идея предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьёй устава НАТО.

Однако в Европе опасаются, что Вашингтон может связать эти обязательства с серьёзными территориальными и военными уступками со стороны Украины. Об этом сообщает Politico.

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Толчком к обсуждению стало заявление спецпосланника Дональда Трампа Джареда Кушнера, который допустил возможность масштабного соглашения о защите Украины. По его словам, Москва якобы также стала спокойнее относиться к подобной инициативе.

В европейских столицах отмечают, что переговоры с американской стороной стали конструктивнее. Тем не менее конкретные механизмы будущей защиты пока остаются неясными. Президент Владимир Зеленский, в частности, хочет понимать, предполагает ли такая схема размещение иностранных военных на украинской территории и какие обязательства действительно возьмут на себя США.

Главный риск - цена гарантий безопасности

Некоторые европейские политики считают, что наиболее надёжным решением было бы полноценное вступление Украины в НАТО. Однако такой вариант по-прежнему вызывает сопротивление России.

Дополнительную тревогу вызывает возможность территориальных уступок. По информации Politico, американская сторона поднимала вопрос о передаче России всего Донбасса в обмен на членство Украины в альянсе.

Европейские представители также опасаются, что Москва попытается добиться ограничения военного присутствия НАТО в Восточной Европе. В таком случае соглашение может затронуть не только украинские интересы, но и всю систему безопасности континента.

Аналитики предупреждают: формальные обещания защищать Украину не будут иметь достаточной силы, если одновременно Запад согласится ослабить собственные оборонные механизмы.

Почему Европа пока не доверяет Вашингтону полностью

Несмотря на улучшение контактов с американской администрацией, особенно настороженно к инициативе относятся Польша, страны Балтии и Северной Европы. Они опасаются, что переговоры могут предоставить Кремлю дополнительные возможности влиять на безопасность европейского региона.

Ситуацию осложняют и личные отношения Трампа с Владимиром Путиным. Недавняя встреча американского президента с российским и китайским лидерами в Шэньчжэне вновь показала, насколько важную роль в принятии решений играют прямые контакты между руководителями государств.

При этом Трамп рассчитывает добиться соглашения в ближайшие недели, ориентируясь на рождественские праздники и декабрьские международные встречи.

Таким образом, в Европе одновременно усиливаются надежды на дипломатический прогресс и опасения относительно возможных условий сделки. Главный вопрос заключается в том, сможет ли Вашингтон обеспечить Украине реальные гарантии защиты, не допустив уступок, которые изменят баланс безопасности в пользу России.

/ Инфографика: Главред

Зеленский предупредил об агрессии РФ против других стран

Владимир Зеленский заявил, что планы Кремля могут выходить далеко за пределы украинской территории. В числе потенциально затронутых государств он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию и страны Балтии.

Кроме того, президент Украины обратил внимание на будущее американского военного присутствия в Европе. По его словам, во время контактов с представителями Вашингтона обсуждались варианты обеспечения безопасности континента после окончания войны и возможная перестройка существующей системы обороны.

Зеленский считает, что Москва стремится добиться масштабного изменения европейского порядка, добиваясь пересмотра границ, соотношения военных сил и политического влияния в регионе.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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