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"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с Путиным

Анна Ярославская
16 сентября 2026, 08:25
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Зеленский допустил переговоры с Путиным ради достижения результата.
Зеленский, Путин
Зеленский назвал встречу с Путиным возможной / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Главное:

  • Зеленский не исключил личную встречу с Путиным
  • Украине нужны надежные гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно личной встречи с российским диктатором и сказал, готов ли он сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

В интервью CBC News Зеленский признал, что не видит во встрече с Путиным ничего приятного, но не возражает против такого формата ради результата.

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"Для меня это нормально, хотя это не моё желание и точно не лучший день в моей жизни - лучше бы сидеть с семьёй. Он враг, и я знаю его настоящую цель: оккупировать нас, если мы не будем достаточно сильными или если не будем иметь гарантий безопасности", - заявил президент.

Он добавил, что гарантии безопасности для него означают уверенность в том, что завтра Россия не оккупирует страну снова.

Смотрите видео - Интервью Зеленского CBC News, в котором он сделал заявление о мирных переговорах:

Встреча Зеленского и Путина - новости

Как писал Главред, Зеленский предложил Путину встретиться на полях саммита G20 в Майами, который запланирован на 14–15 декабря. По словам Зеленского, потенциальная встреча для него имеет смысл не сама по себе, а как способ перейти от заявлений к конкретным решениям. По его словам, участие в саммите будет зависеть от присутствия российского президента.

Кремль отверг возможность переговоров российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами, несмотря на публичное заявление украинского лидера о готовности к такому контакту. Москва настаивает, что любой диалог глав государств возможен исключительно на её территории.

Как пишет Politico, Зеленский делает ставку на то, что война, перенесенная вглубь страны-агрессора России, заставит кремлевского диктатора Владимира Путина серьезно отнестись к мирным переговорам. Украинский лидер пытается прорвать изоляцию рядовых россиян от последствий войны, нарушая воздушное сообщение и нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, фабрикам и складам далеко за линией фронта.

Быстрого перемирия не будет: мнение эксперта

Заявления американской стороны о возможной новой готовности Москвы к переговорам после выборов в стране-агрессоре России 20 сентября не имеют под собой реальной основы - речь идет скорее об имитации процесса, чем об ожидании конкретного результата. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По мнению аналитика, сама американская команда фактически признала нереалистичность быстрого перемирия. Об этом косвенно свидетельствовало одно из публичных заявлений накануне.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

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Об источнике: CBC

CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - это крупнейшая национальная общественная телерадиокомпания Канады.

Она работает на двух официальных языках страны: на английском языке она известна как CBC, а на французском - как Radio-Canada.

CBC News - главное англоязычное новостное подразделение, включающее круглосуточный кабельный канал CBC News Network.

Основную часть бюджета CBC составляют ежегодные государственные субсидии из парламента Канады, остальное покрывается за счет рекламы и платных подписок.

Издание придерживается левоцентристских взглядов, имеет высокий рейтинг доверия и репутацию надежного источника проверенных фактов.

Корпорация была основана в 1936 году для защиты и продвижения уникальной канадской культуры и идентичности в условиях сильного влияния американских медиа.

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война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры
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