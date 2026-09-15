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В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: проект бюджета-2027

Виталий Кирсанов
15 сентября 2026, 18:42
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Минимальная заработная плата с 1 января 2027 года планируется на уровне 9 546 грн.
В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум
В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Минимальную зарплату планируют увеличить на 899 грн
  • Общий прожиточный минимум планируется установить на уровне 3 559 грн

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год планирует увеличить минимальную зарплату до 9 546 грн, что на 10,4% больше, чем в 2026 году. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

"Минимальная заработная плата с 1 января 2027 года планируется на уровне 9 546 грн", – отметил Железняк.

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Для сравнения, в 2026 году минималка установлена на уровне 8 647 грн. Таким образом ее планируют увеличить на 899 грн.

Какие еще изменения предусмотрели в госбюджете на 2027 год

В проекте государственного бюджета на 2027 год также предусмотрено повышение других основных социальных стандартов примерно на 10%. Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

С 1 января 2027 года общий прожиточный минимум планируется установить на уровне 3 559 грн, что на 10,9% больше, чем в 2026 году.

Для отдельных категорий населения предусмотрены следующие показатели:

  • для трудоспособных лиц – 3 691 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность - 2 878 грн;
  • базовая величина для расчета помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью – 4 000 грн.

В то же время, в проекте бюджета предусмотрели изменения, касающиеся индексации зарплат бюджетников.

Речь идет о ежемесячной доплате, которая частично компенсировала работникам рост цен. В январе 2027 года его, по словам Василевской-Смаглюк, планируют не выплачивать. То есть, накопленный до декабря 2026 года показатель индексации обнулят.

В последствии отсчет для новой индексации начнется с нуля. Право на соответствующую выплату возникнет только после того, как инфляция снова превысит установленный законодательством порог.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты могут исчезать с полок - мнение экспертов

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в интервью "Главком" рассказал, что из-за российских ударов по продовольственным складам наибольшие трудности с поставками могут возникать с продуктами, которые имеют короткий срок годности или требуют постоянного соблюдения холодовой цепи. Речь идет, в частности, о молочных продуктах, свежем мясе и рыбе, охлажденных товарах, овощах и фруктах.

Удары РФ по предприятиям, складам и распределительным центрам могут приводить к сокращению ассортимента отдельных товаров. В то же время пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов. Наиболее уязвимыми остаются конкретные товары и бренды, производство или значительные запасы которых сосредоточены в одном месте.

Кандидат экономических наук Иван Ус в комментарии "Фактам ICTV" заявил, что украинский рынок располагает достаточным запасом продовольствия.

Выплаты в Украине - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, средняя зарплата в Украине в июле 2026 года снизилась на 1,6% по сравнению с июнем и составила 32 243 грн. В то же время в годовом исчислении номинальная заработная плата выросла на 21,7%, а реальная - на 12,9%.

Напомним, Кабинет Министров представил прогноз экономического развития и возможные сценарии роста доходов населения. Прогноз предполагает, что средняя зарплата в 44 083 грн может быть достигнута в 2029 году по оптимистическому сценарию. По этому сценарию средняя номинальная зарплата вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028 году и достигнет 44 083 грн в 2029 году.

Кроме того, Кабмин также инициировал изменения в правилах начисления пенсий и предложил зафиксировать базовую часть пенсии. В проекте закона предусмотрена базовая пенсия в размере 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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