Сгниет и развалится: где категорически запрещено высаживать озимый чеснок

Правильная грядка для чеснока - залог хорошего урожая. Какие места не подходят для посадки, когда высаживать зубчики и чем замульчировать почву.

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Как правильно выбрать место для озимого чеснока / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Где не стоит сажать озимый чеснок осенью

Какая почва может испортить урожай чеснока

Почему чесноку не подходят низины и тень

Озимый чеснок давно заслужил репутацию неприхотливой культуры, однако даже он не прощает ошибок при выборе участка. Посадив зубчики в неподходящем месте, можно получить слабые всходы, болезни растений и мелкие головки. Именно поэтому место для осенней посадки стоит подготовить заранее. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Господар", огородникам стоит исключить пять конкретных мест из своего плана посадки. Неудачный выбор участка может сказаться на укоренении чеснока осенью и его дальнейшем развитии весной.

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Грядки в полной тени

Участки под раскидистыми деревьями, возле высоких заборов или стен домов - неудачный выбор для озимого чеснока. Культуре требуется достаточное количество солнечного света, особенно в период активного роста весной.

В густой тени растения могут развиваться медленнее, а головки не достигнут ожидаемого размера. Кроме того, на участках, которые плохо прогреваются и проветриваются, дольше сохраняется влага, что создает дополнительные условия для развития грибковых болезней.

Поэтому для чеснока лучше выбирать открытый, хорошо освещенный участок без постоянного затенения.

Видео о том, когда высаживать чеснок под зиму, можно посмотреть здесь:

Низменности и тяжёлая влажная почва

Один из главных рисков для озимого чеснока - застой воды. Если после дождя на грядке долго стоят лужи, зубчики могут загнить ещё до того, как успеют хорошо укорениться.

Особенно опасна ситуация осенью, когда почва насыщается влагой, а температура постепенно снижается. В таких условиях посадочный материал может повреждаться и хуже переносить зиму.

Для чеснока лучше выбирать участки с рыхлой почвой и хорошим отводом лишней воды. Если огород расположен в низине, проблему могут частично решить высокие грядки.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Сильно щелочная почва

Чрезмерная щелочность почвы может затруднять усвоение растением отдельных питательных элементов. Для чеснока лучше всего подходит почва с реакцией, близкой к нейтральной.

Если показатель pH существенно отклоняется от оптимального, растение может хуже развиваться даже при достаточном внесении удобрений. Внешне это может проявляться слабым ростом и изменениями цвета листьев.

Поэтому перед посадкой стоит оценить состояние почвы, особенно если на этом участке чеснок раньше плохо рос. Не следует без необходимости вносить дополнительные средства для изменения кислотности - сначала желательно определить фактический показатель pH.

Участок после луковых культур

Не рекомендуется высаживать чеснок там, где в предыдущем году росли его "родственники" - лук, порей, шалот или сам чеснок. В почве могут сохраняться возбудители болезней и вредители, опасные для луковых культур.

Если каждый год выращивать чеснок на одном месте или сажать его после лука, риск накопления инфекций и почвенных вредителей повышается. В результате растения могут ослабевать, а головки - становиться мельче.

Поэтому чеснок лучше возвращать на прежнее место не ранее чем через 2–3 года. Для новой грядки желательно выбрать участок, где ранее росли другие культуры, не относящиеся к луковым.

Слишком плотная посадка

Стремление высадить как можно больше зубчиков на одном квадратном метре может негативно сказаться на урожае. Если растениям не хватает места, они конкурируют за влагу, питательные вещества и свет.

В результате головки могут формироваться мельче, а растения становятся более загущенными и хуже проветриваются. Это также может создавать более благоприятные условия для распространения некоторых заболеваний.

Расстояние между зубчиками при посадке обычно оставляют около 10–15 см, в зависимости от их размера и схемы выращивания. Между рядами также нужно оставить достаточно места для нормального развития растений и ухода за грядкой.

Правила успешной посадки

Сроки

Ориентируйтесь примерно на 4–6 недель до устойчивого промерзания почвы. К наступлению зимы чеснок должен успеть сформировать корневую систему, но не должен активно наращивать зеленую массу. Слишком ранняя посадка может спровоцировать появление всходов, которые пострадают от мороза.

Глубина

Выбирайте крепкие и целые зубчики без признаков гнили или повреждений. Высаживайте их примерно на 5 см в почву острым концом вверх. На тяжелых почвах важно не заглублять посадочный материал чрезмерно.

Укрытие

После посадки грядку можно замульчировать органическим материалом. Слой мульчи поможет защитить почву от резких перепадов температуры, уменьшить промерзание и сохранить влагу. Весной укрытие при необходимости убирают или отодвигают, чтобы грядка лучше прогревалась.

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Об источнике: "Господарь" "Господар" - украинский информационный портал и специализированное печатное издание, посвященное приусадебному хозяйству, садоводству и огородничеству. Ресурс ориентирован на дачников, фермеров и владельцев частных домов, а его контент состоит из практических советов по выращиванию культур, уходу за участком, бытовых лайфхаков и ведению домашнего хозяйства.

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