Оккупанты отступают: Украина начала масштабную операцию "Вивальди" на Донетчине

Операция Сил обороны только набирает обороты.

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Билецкий рассказал подробности операции Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Билецкий:

Украинские военные начали наступательную операцию в Донецкой области

Силы обороны уже добились первых успехов

Враг понес серьёзные потери в ходе украинской операции

Силы обороны Украины проводят наступательную операцию "Вивальди". Об этом заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командир Третьего армейского корпуса и глава новой группировки войск "Центр" Андрей Билецкий.

Как сообщили в Третьем армейском корпусе, украинские военные зачистили от инфильтрации Новоселовку, Александровку, Ярову, окрестности Корового Яра, а также освободили Среднее.

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"Подтверждаем информацию о наступлении украинской армии на севере Донецкой области. В режиме информационного молчания подразделения ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 км². Еще 10 км² - деоккупировано. Нанесен сокрушительный удар по боеспособности 20-й и 25-й армий РФ", - говорится в сообщении.

Потери страны-агрессора России на данном этапе составляют около 1500 солдат, более 12 тысяч беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем, автомобильной техники.

"Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты врага. В результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады", - добавили в Третьем корпусе.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Билецкий отметил, что в открытых источниках сейчас много информации о том, что конечная цель наступательных действий - выйти к берегам реки Черный Жеребец, но украинская операция называется "Вивальди".

"В Вивальди, как известно, четыре сезона. И это - лишь первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами. Хорошие новости будут", - подытожил военный.

Какие боевые действия планирует армия РФ на фронте этой осенью

Главред писал, что по словам командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, у России пока нет достаточно сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговщины, однако при благоприятных условиях враг может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины.

Северное направление может использоваться Москвой для создания дополнительного давления и принуждения Украины распределять ограниченные резервы между разными секторами.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силам обороны, вероятно, удалось вернуть контроль над почти 200 квадратными километрами территории в ходе операции по отрезанию оккупированного "выступа" над Лиманом.

Лиман / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что на Славянском направлении российским оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики Краматорского района.

Накануне стало известно, что в начале зимы Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор в Киеве.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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