Оккупантам становится всё труднее скрывать успехи Украины.

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Путин не знает о реальной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото kremlin, Минобороны РФ

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Силы обороны без огласки начали важную операцию на фронте

Из-за лжи военного командования Путин публично опозорился

Операция украинских военных продолжается

В 2026 году на фронте в Украине произошло исключительное событие, которое разоблачило ложь военного командования страны-агрессора России перед кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Как пишет The Telegraph, речь идет об операции по отрезанию оккупированного "выступа" над Лиманом, в ходе которой Силам обороны, вероятно, удалось вернуть контроль над почти 200 квадратными километрами территории.

видео дня

Лиман / Инфографика: Главред

"Я думаю, что это самая важная атака года", - сказал соучредитель Хельсинкской группы по мониторингу войны Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Эта операция, вероятно, затормозит попытки Москвы прорваться к городам так называемого "пояса крепостей", которые являются основой украинской обороны на Донбассе.

Путина выставили на посмешище

Что наиболее интересно, во время проведения украинскими военными этой операции Владимир Путин в ходе одного из публичных выступлений заявил, что армия РФ якобы контролирует город Святогорск.

"Если бы Путин был прав насчет его захвата, это стало бы важным плацдармом для реализации его цели - захватить весь Донбасс. Из Святогорска российские войска могли бы обстреливать важный маршрут снабжения в Славянск - город, который обозначает северную границу "крепостного пояса". Они также могли бы вернуться назад, чтобы завершить окружение Лимана, который Украина отчаянно удерживает после разгрома российских войск во время контрнаступления в Харьковской области в 2022 году", - пояснили в издании.

Однако оперативные оценки независимых наблюдателей на тот момент свидетельствовали об обратном: город уверенно удерживали украинские подразделения, которые продвигались вперед.

Окончательно заявление опровергли через несколько дней. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий опубликовал видео, на котором прогуливается по улицам Святогорска. Город находился в нескольких милях от линии фронта и был относительно безопасен.

"Конечно, российские подразделения и командиры подразделений понимают, что украинцы продвигаются, поскольку им приходится отдавать приказы о нанесении ударов. Но в какой-то момент реальность на местах меняется, когда информация поднимается вверх по иерархии, и высшее командование всё больше отрывается от реальности на местах", - подчеркнул Кастехельми.

Силы обороны продолжают выбивать оккупантов

Издание отметило, что в настоящее время бои вокруг Лимана продолжаются. Украинские военные зачищают "котел" с окружёнными российскими оккупантами после перерезания "выступа".

В чём секрет значительного прорыва ВСУ под Лиманом

Главред писал, что, по словам британского военного обозревателя и бывшего полковника британской армии Хэмиша де Бреттон-Гордона, Силы обороны Украины вернули контроль над более чем 200 квадратными километрами территории в районе Лимана - операция может стать одним из важнейших сухопутных эпизодов войны.

Ключевым обозреватель называет не только масштаб освобожденной территории, но и сам сценарий. В течение нескольких месяцев украинские военные, вероятно, скрывали свои намерения, параллельно готовя комплексное наступление с использованием бронетехники, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, маскировки, обмана и высокоточного оружия. Именно такую модель - общевойсковую - в последние годы всё чаще объявляли устаревшей из-за стремительного развития беспилотных систем.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов вблизи Константиновки. Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины.

Ранее сообщалось, что 2 сентября российские оккупанты казнили двух украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Они находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья.

Накануне стало известно, что российские чиновники и милблогеры заявили о масштабном окружении сил ВСУ к северо-востоку от Харькова, однако никаких доказательств этому нет.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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