РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшие

Кратко:
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе
- В результате атаки повреждена многоэтажка
- Число пострадавших жителей возросло до шести
Утром в субботу, 12 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
Как сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, по состоянию на 6:51 число пострадавших в поврежденном доме возросло до шести.
"Враг атаковал город. Повреждён многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, уже трое пострадавших", - ранее сообщал Лысак.
Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"На месте работают соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы для помощи людям. Информация уточняется", - добавил глава ГВА.
Отметим, что около 5:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских крылатых ракет из акватории Чёрного моря курсом на Одессу.
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