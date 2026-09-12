РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшие

В результате попадания в дом пострадали шесть человек.

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РФ ударила по многоэтажке в Одессе / Фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе

В результате атаки повреждена многоэтажка

Число пострадавших жителей возросло до шести

Утром в субботу, 12 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, по состоянию на 6:51 число пострадавших в поврежденном доме возросло до шести.

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"Враг атаковал город. Повреждён многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, уже трое пострадавших", - ранее сообщал Лысак.

Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На месте работают соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы для помощи людям. Информация уточняется", - добавил глава ГВА.

Отметим, что около 5:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских крылатых ракет из акватории Чёрного моря курсом на Одессу.

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