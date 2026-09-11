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Почему не стоит тратить зарплату в первый день: народные приметы

Марина Иваненко
11 сентября 2026, 16:30
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Деньги после получения зарплаты рекомендуется оставить хотя бы на одну ночь. Откуда взялось поверье, какие существуют приметы и чем опасны спонтанные покупки.
Почему нельзя тратить деньги в день получения зарплаты
Почему нельзя тратить деньги в день получения зарплаты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему не рекомендуют тратить зарплату сразу
  • Откуда взялось правило о первой ночи для денег
  • Какие приметы связаны с кошельком и достатком

Финансовая стабильность зависит не только от уровня доходов, но и от умения правильно распоряжаться собственным бюджетом. Многие люди имеют привычку делать крупные покупки сразу после получения зарплаты или другой выплаты. Однако народные приметы советуют не спешить тратить только что полученные средства, а современный подход к управлению финансами также имеет свои аргументы в пользу такой паузы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание РБК-Украина, согласно древним поверьям, заработанные средства должны пролежать нетронутыми хотя бы одну ночь. Считалось, что деньги сначала должны остаться в доме, а уже потом их можно тратить. По поверьям, это помогает сохранить достаток и не навлечь на себя внезапные финансовые трудности.

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Откуда взялось правило не тратить зарплату сразу

В народной традиции деньги воспринимались не только как средство для приобретения необходимых вещей, но и как своеобразный символ благосостояния семьи. Поэтому к ним относились осторожно: не советовали без надобности давать деньги в долг, оставлять кошелек пустым или тратить весь заработок сразу после его получения.

Отсюда и происходит примета о первой ночи для денег. Считалось, что полученный доход должен хотя бы некоторое время оставаться дома, чтобы финансовое благополучие укрепилось в семье. Конечно, это народное поверье, не имеющее научного подтверждения, однако оно перекликается с современным советом не принимать финансовые решения под влиянием сиюминутных эмоций.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Народные поверья и правила обращения с деньгами

Согласно народным приметам, чтобы деньги всегда водились в доме, следует соблюдать несколько правил.

Первая ночь дома: полученные деньги якобы должны "переночевать" в кошельке или оставаться на счете до следующего дня. Тратить их сразу после получения считалось плохой приметой.

Порядок в кошельке: купюры рекомендуется складывать аккуратно и сортировать по номиналу. Старые чеки, ненужные бумажки и прочий мусор советуют регулярно убирать, поскольку в народе считалось, что порядок в кошельке способствует достатку.

Приметы после падения кошелька: по некоторым поверьям, если кошелек случайно упал, деньги нужно поднимать правой рукой, оставив на полу хотя бы одну монету. Также существовала примета: после ухода гостей стряхивать скатерть на улицу, чтобы вместе с крошками из дома не "вынести" благосостояние.

Такие правила относятся именно к народным поверьям и не являются финансовыми рекомендациями. Их значение для современного человека скорее связано с традициями и представлениями о благосостоянии, которые передавались в семьях из поколения в поколение.

Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Почему не стоит спешить с покупками после получения зарплаты

Помимо мистического объяснения, отказ от крупных трат в день получения зарплаты имеет вполне практическое обоснование. После получения денег человек может испытывать психологическое облегчение и желание вознаградить себя за работу. Из-за этого обычная покупка может легко превратиться в несколько спонтанных трат.

Особенно рискованны покупки, не предусмотренные бюджетом. Под влиянием хорошего настроения после получения зарплаты человек может приобрести одежду, технику, товары для дома или другие вещи, которые на самом деле не были срочно нужны.

Чтобы избежать таких трат, крупные покупки лучше планировать заранее. После получения зарплаты стоит сначала распределить средства на обязательные платежи, питание, транспорт, сбережения и другие регулярные нужды. Только после этого можно определять сумму, которую можно безопасно потратить на необязательные покупки.

Что поможет сэкономить

Полезной привычкой может стать правило откладывать хотя бы несколько часов или сутки перед дорогостоящими покупками. За это время можно проверить, действительно ли вещь нужна, сравнить цены и оценить, насколько такая трата повлияет на бюджет до следующей зарплаты.

Рациональное планирование также предполагает создание финансовой подушки и отдельного резерва на крупные расходы. Если деньги на такие покупки накапливаются постепенно, необходимость тратить значительную часть зарплаты сразу после её получения уменьшается.

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