РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

Россияне вторые сутки бьют дронами по гражданской топливной инфраструктуре столицы, а нефтетрейдеры срочно ставят мобильные укрытия на своих комплексах.

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Россияне атаковали автозаправки в нескольких районах столицы / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

О чем идет речь в материале:

Почему РФ атакует АЗС в Киеве

Сколько человек погибло в результате ударов

Будет ли дефицит топлива и подорожание

Как уберечься во время воздушной тревоги

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В столице уже второй день подряд фиксируются целенаправленные удары вражеских БПЛА по объектам гражданской топливной инфраструктуры. Последствия атак 11 сентября оказались тяжелыми: число погибших возросло до двух человек. Как заявил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале:

"Уже двое погибших в результате утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался ещё один пострадавший".

Мэр Киева также уточнил, что в настоящее время в столичных медицинских учреждениях находятся шесть раненых (всего известно о шести пострадавших).

Атаки 11 сентября зафиксированы в Днепровском и Оболонском районах столицы, в частности на Оболони оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего пострадал и спасатель ГСЧС.

Накануне, 10 сентября, под удар также попала АЗС возле ТРЦ "Республика Парк", где пострадали как минимум четыре человека. Всего за два дня в Киеве были поражены уже три автозаправочных комплекса.

Главред выяснил, в чём заключается военно-тактический смысл этих ударов, как реагируют компании и что будет с наличием топлива и ценами на заправках.

В чём смысл атак и какова масштабная цель РФ

Пострадавшая АЗС в Киеве 10 сентября / Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page

Удары пришлись на объекты сети "Укрнафта" на правом и левом берегах столицы (в частности, на Троещине и Почайной). Руководство компании подчеркивает чисто террористический характер действий врага. Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура отметил:

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые обеспечивают людей топливом и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет".

Эту позицию подтвердил и глава "Нафтогаза" Сергей Федоренко, подчеркнув, что удар по Почайной был двойным:

"Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей".

Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Эксперты отмечают, что это часть более широкой стратегии РФ. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в своём посте на Facebook отметил, что с начала новой волны ударов по всей стране атаковано уже более 300 АЗС (со ссылкой на данные министра энергетики Дениса Шмыгаля). Удары постепенно смещаются от прифронтовых областей вглубь страны, однако около 80% поврежденных станций впоследствии возобновляют работу.

Что будет с топливом и ценами в Киеве

Несмотря на серийный характер ударов, эксперты уверяют, что создать дефицит или повлиять на рынок в столице россиянам не удастся.

По данным Сергея Куюна, в Киеве сейчас действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области - еще 529. Вместе это около 800 АЗС. Потеря нескольких объектов никоим образом не способна пошатнуть предложение:

"Соответственно, говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится", - подчеркнул Куюн.

Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Динамика цен 11 сентября также свидетельствует об отсутствии панического скачка именно из-за атак:

А-95 (средняя цена): 83,96 грн/л (+63 коп. за сутки).

83,96 грн/л (+63 коп. за сутки). Дизель (средняя цена): 94,63 грн/л (+87 коп. за сутки).

94,63 грн/л (+87 коп. за сутки). Автогаз: 43,44 грн/л (цена не изменилась).

Отдельные сети корректировали цены несколько заметнее (например, ОККО и UPG подняли стоимость бензина и дизеля на 1–2 грн), однако специалисты отмечают, что связывать эту корректировку напрямую с ударами по столичным заправкам оснований нет.

Правила безопасности: почему важно покидать АЗС во время тревоги

Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Эксперты подчеркивают, что главной целью атак является не экономический ущерб, а угроза жизни людей. От эффективной физической защиты против реактивных дронов типа Shahed сетки или стальные конструкции не спасают. Главным фактором выживания становится дисциплина во время тревог.

Во время атак 11 сентября персонал и клиенты "Укрнафты" немедленно покинули территории АЗК сразу после сигнала тревоги, что помогло избежать гораздо большего числа жертв среди гражданского населения. Параллельно сети (в частности, ОККО, UPG, AMIC) приступили к активной установке мобильных укрытий непосредственно на территории комплексов.

По данным Telegram-канала Insider UA, в сети также появился перечень потенциальных секторов в Киеве, которые могут находиться под угрозой повторных ударов (в частности, АЗС в районах Академгородка, Борщаговки, Теремков, Голосеево, Демеевки, Почайны, Оболони, Троещины, Березняков и Осокорков). Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия, находясь вблизи инфраструктурных объектов.

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Об персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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