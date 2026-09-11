Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

Дарья Пшеничник
11 сентября 2026, 16:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне вторые сутки бьют дронами по гражданской топливной инфраструктуре столицы, а нефтетрейдеры срочно ставят мобильные укрытия на своих комплексах.
РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами
Россияне атаковали автозаправки в нескольких районах столицы / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

О чем идет речь в материале:

  • Почему РФ атакует АЗС в Киеве
  • Сколько человек погибло в результате ударов
  • Будет ли дефицит топлива и подорожание
  • Как уберечься во время воздушной тревоги

видео дня

В столице уже второй день подряд фиксируются целенаправленные удары вражеских БПЛА по объектам гражданской топливной инфраструктуры. Последствия атак 11 сентября оказались тяжелыми: число погибших возросло до двух человек. Как заявил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале:

"Уже двое погибших в результате утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался ещё один пострадавший".

Мэр Киева также уточнил, что в настоящее время в столичных медицинских учреждениях находятся шесть раненых (всего известно о шести пострадавших).

Атаки 11 сентября зафиксированы в Днепровском и Оболонском районах столицы, в частности на Оболони оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего пострадал и спасатель ГСЧС.

Накануне, 10 сентября, под удар также попала АЗС возле ТРЦ "Республика Парк", где пострадали как минимум четыре человека. Всего за два дня в Киеве были поражены уже три автозаправочных комплекса.

Главред выяснил, в чём заключается военно-тактический смысл этих ударов, как реагируют компании и что будет с наличием топлива и ценами на заправках.

В чём смысл атак и какова масштабная цель РФ

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами
Пострадавшая АЗС в Киеве 10 сентября / Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page

Удары пришлись на объекты сети "Укрнафта" на правом и левом берегах столицы (в частности, на Троещине и Почайной). Руководство компании подчеркивает чисто террористический характер действий врага. Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура отметил:

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые обеспечивают людей топливом и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет".

Эту позицию подтвердил и глава "Нафтогаза" Сергей Федоренко, подчеркнув, что удар по Почайной был двойным:

"Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей".

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами
Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Эксперты отмечают, что это часть более широкой стратегии РФ. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в своём посте на Facebook отметил, что с начала новой волны ударов по всей стране атаковано уже более 300 АЗС (со ссылкой на данные министра энергетики Дениса Шмыгаля). Удары постепенно смещаются от прифронтовых областей вглубь страны, однако около 80% поврежденных станций впоследствии возобновляют работу.

Что будет с топливом и ценами в Киеве

Несмотря на серийный характер ударов, эксперты уверяют, что создать дефицит или повлиять на рынок в столице россиянам не удастся.

По данным Сергея Куюна, в Киеве сейчас действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области - еще 529. Вместе это около 800 АЗС. Потеря нескольких объектов никоим образом не способна пошатнуть предложение:

"Соответственно, говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится", - подчеркнул Куюн.

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами
Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Динамика цен 11 сентября также свидетельствует об отсутствии панического скачка именно из-за атак:

  • А-95 (средняя цена): 83,96 грн/л (+63 коп. за сутки).
  • Дизель (средняя цена): 94,63 грн/л (+87 коп. за сутки).
  • Автогаз: 43,44 грн/л (цена не изменилась).

Отдельные сети корректировали цены несколько заметнее (например, ОККО и UPG подняли стоимость бензина и дизеля на 1–2 грн), однако специалисты отмечают, что связывать эту корректировку напрямую с ударами по столичным заправкам оснований нет.

Правила безопасности: почему важно покидать АЗС во время тревоги

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами
Последствия ударов по АЗС Киева 11 сентября / Фото: ГСЧС

Эксперты подчеркивают, что главной целью атак является не экономический ущерб, а угроза жизни людей. От эффективной физической защиты против реактивных дронов типа Shahed сетки или стальные конструкции не спасают. Главным фактором выживания становится дисциплина во время тревог.

Во время атак 11 сентября персонал и клиенты "Укрнафты" немедленно покинули территории АЗК сразу после сигнала тревоги, что помогло избежать гораздо большего числа жертв среди гражданского населения. Параллельно сети (в частности, ОККО, UPG, AMIC) приступили к активной установке мобильных укрытий непосредственно на территории комплексов.

По данным Telegram-канала Insider UA, в сети также появился перечень потенциальных секторов в Киеве, которые могут находиться под угрозой повторных ударов (в частности, АЗС в районах Академгородка, Борщаговки, Теремков, Голосеево, Демеевки, Почайны, Оболони, Троещины, Березняков и Осокорков). Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия, находясь вблизи инфраструктурных объектов.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине АЗС война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:55Аналитика
Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

16:16Украина
РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

16:14Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Последние новости

16:55

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:30

Почему не стоит тратить зарплату в первый день: народные приметы

16:16

Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

16:14

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

16:06

Может ли мать присутствовать на крещении ребенка: откуда взялся этот запрет

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
16:01

Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября

15:37

"Это впервые": Галкин показал роскошную Пугачеву в новой странеВидео

15:31

Топливо под прицелом: стоит ли Украине ожидать дизеля по 100 гривен и дефицит на АЗС?мнение

15:27

РФ ударила по "Киевстару": Зеленский раскрыл детали новой атаки на Киев

Реклама
15:08

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

15:02

Гороскоп Таро на завтра 12 сентября: Ракам - доверять, Тельцам - не тратить время

14:52

Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

14:39

Мобилизация и проверка армии: Лукашенко заявил о подготовке к войне

14:16

Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины

14:09

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

14:01

Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью

14:00

Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

13:39

Как правильно варить рис: что нужно добавить в кастрюлю во время приготовления

13:22

Европа может изменить ход переговоров: названы условия для прекращения войны

13:00

Отнюдь не "вірьовка": как правильно на украинском назвать то, чем связывают вещи

Реклама
12:55

"Зашли красивые девушки": Павла Зиброва обворовали поклонницы

12:43

Коварная головоломка со спичками, которую сложно разгадать с первой попыткиВидео

12:30

"Фламинго" прорвались сквозь российскую ПВО: ракеты поразили важную цель

12:06

Украину накроют дожди, грозы и туман: когда похолодание вытеснит бабье лето

12:05

Дефицит бензина и дизеля: может ли Украину охватить топливный кризис

12:03

Путин сводит на нет мирные инициативы Трампа: в CNN объяснили, что подрывает соглашение

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 12 сентября: Драконам - рывок, Петухам - диалог

11:55

Удары по АЗС Киева: Невзлин предупредил о новой угрозе для городамнение

11:27

Более 20 АЗС Киева под угрозой удара РФ: опубликован список опасных районов

11:26

Его носят многие украинки: учёные назвали самое красивое в мире женское имя

11:11

Известковый налет исчезнет за считанные минуты: как вернуть раковине блескВидео

10:58

В чем секрет прорыва ВСУ под Лиманом: колумнист The Telegraph раскрыл подробности

10:43

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

10:43

"Я это оттягивал": популярный юморист сбросил 65 килограмм

10:39

Отсрочка без ЦНАП и документов: кому в "Резерв+" упростили оформление

10:28

РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле

10:17

Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина

09:55

В Киеве гремели взрывы, атакованы АЗС в двух районах: что известно

09:53

Галкин поразил разницу в виде между фото и реальностью: "Девочки, расходимся"

09:44

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Реклама
09:25

Гора вкусного печенья за 20 гривен: простой рецепт "Гусиных ушек" за 35 минут

09:04

Останутся ли украинцы без продуктов: эксперт оценил угрозу дефицита

09:02

Армия РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар: что известноФото

08:33

Российский Волгоград атаковали ракеты: после ударов горит НПЗ "Лукойла"

08:26

Путин готовит Россию к затяжной войне: в ISW раскрыли новый план Кремля

08:10

Зачем Россия усилила террор Киева: Невзлин про новую тактику Кремлямнение

07:19

В Саратове - черный дым: после ударов дронов горит НПЗ и склад OZON

06:32

Дроны атаковали Киев: в многоэтажке пожар, число пострадавших растетФото

05:43

Новолуние сулит финансовый прорыв: три знака зодиака будут купаться в изобилии

05:09

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускатьВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять