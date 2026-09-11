15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

Путин вновь сдвинул сроки захвата Донбасса. Почему Кремлю не удастся оккупировать Донецкую и Луганскую области до 2027 года и чего ожидать от войны.

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Новый план Путина по Донбассу - почему Кремль вновь перенес крайний срок / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько раз Россия уже переносила крайние сроки захвата Донецкой области

Какое условие прекращения войны выдвинул Путин

Сколько времени потребуется России для оккупации Донбасса при сохранении нынешних темпов

Страна-агрессор Россия после 15 проваленных сроков оккупации Донецкой и Луганской областей снова сдвинула сроки. Теперь российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, по оценкам украинских и западных аналитиков, пытается завершить захват Донбасса до конца 2026 года. В то же время российские военные якобы оценивают реальные возможности армии значительно сдержаннее и допускают сдвиг сроков до весны 2027 года.

Главред выяснил, насколько реалистичен новый дедлайн Путина по оккупации Донбасса.

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Сколько раз Россия уже переносила сроки захвата Донецкой области

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса обратил внимание на системную проблему российского военного планирования. По его словам, Москва годами пытается установить конкретные сроки для выхода на административные границы Донецкой области, однако российское командование каждый раз сталкивается с неспособностью выполнить поставленные перед войсками задачи.

Украинская сторона, как сообщил Палиса, обсуждала ситуацию на фронте и дальнейшие намерения России вместе с руководителем Офиса президента, главнокомандующим ВСУ, начальником ГУР, командующим Воздушными силами, а также американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из ключевых тем стали именно сроки, которые Кремль устанавливает для захвата Донбасса, и причины постоянного переноса этих планов.

Украинская сторона на переговорах с Уиткоффом и Кушнером / Фото: Павел Палиса/Facebook

"Россиянам годами не удается добиться в Донецкой области ни одного оперативного успеха. Они уже 15 раз переносили сроки выхода к границам области. Теперь новые сроки: политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть срок до 31 марта 2027 года", - заявил Палиса.

Украинская сторона на переговорах с Уиткоффом и Кушнером / Фото: Павел Палиса/Facebook

Он также подчеркнул, что даже те участки, где российским войскам удается продвигаться, обходятся Москве чрезвычайно дорого. По оценке заместителя главы ОП, цена продвижения измеряется сотнями убитых и раненых солдат на квадратный километр.

Путин после переговоров с США не отказался от плана захватить Донбасс

В то же время, по данным Bloomberg, диктатор Владимир Путин после переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не изменил своего намерения продолжать войну.

Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что главной территориальной целью Кремля остается полный контроль над Донецкой областью. При этом Путин, по их словам, рассчитывает достичь этой цели в относительно короткие сроки.

"В ходе переговоров в Кремле не было достигнуто никакого прорыва. Путин решительно настроен взять под контроль всю восточную часть Украины - Донецкую область - и считает, что российская армия сможет достичь этой цели в течение ближайших шести месяцев", - сообщили собеседники агентства.

Какое условие прекращения войны выдвинул Путин

Параллельно Reuters охарактеризовало переговоры Путина с американскими представителями как продолжительные и содержательные, но без признаков достижения конкретной договоренности. Представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил, что беседа длилась более трех часов, а американская сторона представила ряд идей относительно возможного завершения войны.

В то же время Москва не раскрыла содержание этих предложений. Заявления российской стороны после встречи вновь продемонстрировали, что Кремль связывает возможное урегулирование со своим видением так называемых "коренных причин конфликта" и оценкой ситуации на фронте.

"Американцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер изложили ряд идей относительно возможных путей урегулирования", - заявил Юрий Ушаков, не уточнив деталей предложений.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам представителя Кремля, Путин также убеждал американских посланников, что российская армия якобы демонстрирует успехи и движется к поставленным целям.

"Путин сообщил обоим, что Россия достигает реального прогресса на поле боя и уверена в достижении своих целей", - передала позицию Кремля российская сторона.

В то же время собеседник Reuters, близкий к Кремлю, ещё до появления информации о поездке посланников заявил, что Москва не видит возможности договориться о нынешней линии фронта, пока не получит остальную часть территории Донецкой области.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит закрепление за собой остальной территории Донецкой области", - сказала эта osoba Reuters.

Собеседник агентства добавил, что Путин получает от своих командиров оценки, которые укрепляют в нем уверенность в возможности завершить захват региона до конца года. В то же время западные военные аналитики считают такой сценарий маловероятным из-за темпов российского наступления.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему дедлайн Путина по Донбассу оторван от реальности

Аналогичную оценку дают и аналитики американского Института изучения войны. Они считают, что представление Путина о ситуации на фронте может формироваться под влиянием преувеличенных докладов военного командования и официальных заявлений о якобы масштабных успехах.

Аналитики напомнили, что после переговоров с Уиткоффом и Кушнером Юрий Ушаков говорил о якобы значительных успехах России. В ISW считают, что такие утверждения не соответствуют реальному ходу боевых действий и могут укреплять убеждение Кремля в возможности достичь завышенных военных целей.

"Путин еще больше погружается в вымышленную ситуацию на поле боя, которую он определяет как "реальность", и настаивает на том, чтобы его искаженное представление о фактическом ходе войны стало основой для любых мирных переговоров по Украине", - заявили в ISW.

По мнению аналитиков, одной из причин этого является системная проблема российской армии, где командиры на разных уровнях могут передавать руководству приукрашенные данные о собственных результатах. "Российские вооруженные силы систематически дезинформируют Путина о положении на линии фронта, отчасти из-за распространенной в российских вооруженных силах культуры лжи, которую военные блогеры называют "красивыми отчетами", - подчеркнули аналитики.

В ISW также считают, что преувеличение российских результатов может оказать непосредственное влияние на переговорную позицию Путина.

"Ложь и искажение фактов со стороны российских военных командиров на многих уровнях, вероятно, подталкивают Путина к еще большей уверенности в том, что российские войска смогут достичь поставленных им целей в Донецкой области до конца 2026 года", - отметили в Институте изучения войны.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Сколько времени потребуется России для оккупации Донбасса при сохранении нынешних темпов

В ISW также напомнили, что новый дедлайн Кремля - не первый. С начала полномасштабного вторжения Путин, по подсчётам Института изучения войны, устанавливал как минимум 15 сроков для захвата Донецкой области, но российские войска не выполнили ни одного из них.

Эксперты обратили особое внимание на ситуацию вокруг Константиновки и городов "пояса крепостей" Донецкой области. Российские войска тратят значительное время даже на попытки захватить отдельные населенные пункты, тогда как к Славянску, Краматорску и Дружковке они еще не смогли приблизиться настолько, чтобы начать полномасштабные бои за контроль над этими городами.

В Институте изучения войны отметили, что Константиновка уже длительное время остается одним из ключевых направлений российских атак.

"Российские войска ведут бои за Константиновку с октября 2025 года и за 11 месяцев так и не захватили её", - подчеркнули аналитики.

По оценке ISW, перспективы захвата всех городов "пояса крепостей" до конца 2026 года выглядят ещё менее реалистичными.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

В ISW считают, что именно география и характер боевых действий в центральной части Донецкой области делают политический график Кремля особенно проблематичным. России недостаточно добиться локальных успехов на отдельных направлениях - для реализации плана необходимо будет преодолеть оборону крупных городов и городских агломераций.

По данным аналитиков, в августе 2026 года российская армия на всем театре боевых действий продвигалась в среднем на 2,91 квадратного километра в день.

"Средняя скорость наступления российских войск в Донецкой области, которая является приоритетным направлением их действий, в августе была ниже - всего 2,36 квадратных километра в день", - отметили в ISW.

По расчетам аналитиков, при сохранении такого темпа Москве теоретически потребовалось бы еще много лет на захват оставшейся территории Донецкой области.

"При таком темпе российским войскам понадобится время до 2 октября 2032 года, чтобы захватить оставшиеся 19 процентов Донецкой области", - заявили эксперты.

В то же время ISW отдельно предупреждает, что даже такая оценка не означает гарантированного захвата области в будущем. Российским войскам предстоит пройти через сложные городские бои и оборонительные районы, где механическое перенесение нынешней скорости продвижения на будущие годы может быть некорректным.

"ISW не готов делать вывод о том, что российские войска смогут захватить оставшуюся часть Донецкой области в какие-либо сроки", - подчеркнули аналитики.

Эксперты также указали на способность Украины влиять на ситуацию на нескольких участках фронта и создавать проблемы для российской логистики. По их мнению, нет очевидных предпосылок для резкого ускорения наступления РФ при условии сохранения примерно нынешнего уровня западной поддержки Украины.

"Ни ход событий, ни вероятная динамика текущего конфликта не указывают на то, что российские войска смогут в ближайшее время резко ускорить темпы наступления", - отметили в ISW.

Завершение войны без оккупации Донбасса - приговор для Путина

На фоне военных проблем России британское издание The Economist, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, предположило, что Путин после нескольких недель раздумий мог принять решение усилить эскалацию войны.

По информации The Economist, важную роль в его расчетах играет не только ситуация на фронте или экономические показатели, но и вопрос личного выживания политического режима. Один из собеседников издания утверждает, что для Путина завершение войны без минимального результата может выглядеть как проявление слабости.

"Никто не может знать, что творится в голове Путина. Но причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственной власти и, в конечном итоге, своей жизни", - говорится в материале, который цитирует УНИАН.

Издание также обратило внимание на изменение настроений внутри России. По данным его источников, общественная поддержка войны постепенно ослабевает, а часть молодых россиян все чаще выступает за ее прекращение.

"Российская система отличается высокой терпимостью к насилию, но не прощает неудач. Вероятно, Путин считает, что прекращение войны без достижения даже минимальной цели - захвата всего Донбасса - подвергнет его физической опасности", - отмечает издание.

"Меня повесят", - цитирует The Economist слова, которые Путин, по утверждению источника, говорил некоторым из своих друзей.

Владимир Путин / Фото: t.me/news_kremlin

В то же время издание подчеркивает, что продолжение войны в ее нынешнем формате также создает для Кремля все больше проблем.

"Для Путина прекращение войны без достижения хотя бы минимальной заявленной цели может показаться более опасным, чем дальнейшее продолжение конфликта", - следует из оценки The Economist.

Война истощает ресурсы и постепенно уменьшает политический запас прочности режима. Однако, несмотря на это, Путин рассчитывает на дальнейшую эскалацию боевых действий.

"Что касается наземной войны, российские источники утверждают, что Путин намерен бросить в мясорубку ещё 300 000–400 000 человек", - предупредило издание.

Какова главная ставка Путина в войне

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, решил сосредоточить основные усилия на захвате всей Донецкой области, после чего может попытаться остановить активную фазу войны. Об этом заявил политический и общественный деятель, аналитик и публицист Виктор Андрусив в сообщении в Telegram.

По его словам, ключ к пониманию планов Кремля - ситуация непосредственно на фронте. Российское военное командование в течение августа перебрасывало значительные резервы на Донецкое направление, где также наблюдалась наибольшая интенсивность боевых действий.

"Путин принял решение дожать Донбасс и остановиться", - заявил Андрусив.

Такой сценарий, по мнению аналитика, противоречит логике затяжной войны. Если бы Кремль рассчитывал на многолетнюю кампанию и был готов к новой волне мобилизации, для России более выгодным направлением мог бы стать Запорожский регион из-за потенциальной угрозы Днепру.

В то же время для завершения захвата Донецкой области Москве, по оценке эксперта, не обязательно проводить масштабную мобилизационную кампанию. Речь идет прежде всего о переброске уже имеющихся сил и пополнении резервов.

"Что еще раз подтверждает, что Путин очень боится мобилизации", - подчеркнул он.

Отдельный вопрос - временные рамки российской кампании. По словам аналитика, Генштаб РФ оценивает возможность захвата Донбасса до весны 2027 года, хотя сам Путин поставил задачу завершить это до 31 декабря 2026-го.

"Это срок, который ещё может выдержать бюджет и экономика РФ благодаря иранскому подарку в виде цен на нефть. Несмотря на кризис дефицита и значительные структурные проблемы, - ещё полгода войны экономика может выдержать", - отметил Андрусив.

В то же время эксперт считает, что Москва не рассматривает возможность завершения войны без полного контроля над Донбассом. Из-за этого боевые действия могут затянуться как минимум до весны следующего года.

"В любом случае Путин не готов выходить из войны, не захватив весь Донбасс. Для него это означает поражение. Для нас это означает продолжение войны как минимум до весны 2027 года", - добавил он.

Одним из главных инструментов давления на Киев может стать усиление воздушных атак. По прогнозу аналитика, Россия попытается наносить удары по столице, рассчитывая заставить Украину согласиться на отказ от части Донбасса.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Первый - беспощадная бомбардировка Киева. Основной акцент будет сделан именно на Киеве, чтобы заставить принять решение о добровольном уходе из Донбасса", - предупредил он.

Вторым направлением станет дипломатическая игра. На фоне возможного ужесточения санкций Москва может вновь активизировать переговорный трек, однако не обязательно с целью достижения реальной договоренности.

"Второй - начало новых переговоров. В связи с угрозой введения жесточайших санкций россияне начнут играть в переговоры. Цель - тянуть время и пытаться захватить весь Донбасс", - сказал Андрусив.

На ситуацию, по его мнению, также будет влиять внутриполитическая повестка дня США. Кремль может попытаться использовать американские выборы, поскольку поражение Дональда Трампа на выборах в Конгресс способно усилить жесткую политику Вашингтона в отношении России и увеличить поддержку Украины.

Среди факторов, которые дали Москве дополнительное время, Андрусив называет ситуацию на нефтяном рынке и последствия войны с Ираном. Без этого, по его оценке, Россия могла бы войти в осень с гораздо худшими бюджетными перспективами и была бы более склонна к переговорам.

В то же время решающим фактором для Украины аналитик считает не российские решения, а способность Киева эффективно действовать на новом этапе войны.

"Для нас решающими будут не действия Путина, а наша организованность. Эффективные кадры, быстрые антикризисные решения, поддержка партнеров - это ключевые факторы, чтобы выстоять в этот ужасный период", - подытожил Андрусив.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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