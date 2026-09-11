Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

По поверьям, 12 сентября не советовали убирать в доме и выметать мусор, ведь считалось, что вместе с ним можно случайно вынести из дома благополучие.

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Какой церковный праздник 12 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 сентября

Что можно делать 12 сентября

Что нельзя делать 12 сентября

В субботу, 12 сентября, православные верующие вспоминают святого священномученика Автонома, епископа, жившего в III-IV веках. Этот период в истории христианства был отмечен жестокими преследованиями последователей новой веры в Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

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Какой церковный праздник 12 сентября

Согласно церковному преданию, Автоном происходил из Италии. Когда гонения на христиан усилились, он покинул родину и отправился в Вифинию - историческую область в Малой Азии. Святой поселился в Сорее, где начал проповедовать христианское учение.

Его деятельность быстро привлекла внимание местных жителей. Автоном не только рассказывал о Христе, но и наставлял тех, кто принимал христианство, помогал нуждающимся и поддерживал людей, опасавшихся открыто исповедовать свою веру.

Святой активно путешествовал по городам и селам, проповедовал Евангелие и основывал новые христианские общины. Одним из его последователей стал Корнилий. Автоном сначала рукоположил его в сан диакона, а впоследствии поручил ему духовное руководство общиной, продолжив собственную миссионерскую деятельность в других местах.

По преданию, благодаря проповедям Автонома многие язычники отказывались от прежних верований и принимали христианство. Это вызвало недовольство языческих жрецов и местных властей.

Жизнь святого завершилась мученической смертью. Когда преследования христиан усилились, язычники напали на общину, которую он возглавлял. Согласно преданию, Автоном погиб во время нападения на храм во время богослужения - его убили непосредственно у алтаря.

До конца жизни святой оставался верен своей вере. После смерти тело Автонома похоронили христиане. Позднее на месте его захоронения возвели храм, а память мученика стала почитаться в христианской церкви.

Приметы 12 сентября

Много рябины в лесу - к дождливой осени.

Пчелы начали запечатывать ульи - ждали ранней зимы.

Ежи роют норы ближе к опушке - зима будет мягкой; если прячутся глубоко в лесу - ожидали сильных холодов.

Что нельзя делать 12 сентября

По поверьям, 12 сентября не советовали убирать в доме и выметать мусор, ведь считалось, что вместе с ним можно случайно вынести из дома благополучие, удачу и семейное счастье.

Что можно делать 12 сентября

В народной традиции 12 сентября получил название Артамон-змеевик - так в древности переиначили имя святого Автонома. Наши предки верили, что именно в этот период змеи покидают свои хранилища и отправляются зимовать под землей, где будут находиться до наступления весны.

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