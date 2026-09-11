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Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
11 сентября 2026, 17:14
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По поверьям, 12 сентября не советовали убирать в доме и выметать мусор, ведь считалось, что вместе с ним можно случайно вынести из дома благополучие.
Какой церковный праздник 12 сентября
Какой церковный праздник 12 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 12 сентября
  • Что можно делать 12 сентября
  • Что нельзя делать 12 сентября

В субботу, 12 сентября, православные верующие вспоминают святого священномученика Автонома, епископа, жившего в III-IV веках. Этот период в истории христианства был отмечен жестокими преследованиями последователей новой веры в Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

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Какой церковный праздник 12 сентября

Согласно церковному преданию, Автоном происходил из Италии. Когда гонения на христиан усилились, он покинул родину и отправился в Вифинию - историческую область в Малой Азии. Святой поселился в Сорее, где начал проповедовать христианское учение.

Его деятельность быстро привлекла внимание местных жителей. Автоном не только рассказывал о Христе, но и наставлял тех, кто принимал христианство, помогал нуждающимся и поддерживал людей, опасавшихся открыто исповедовать свою веру.

Святой активно путешествовал по городам и селам, проповедовал Евангелие и основывал новые христианские общины. Одним из его последователей стал Корнилий. Автоном сначала рукоположил его в сан диакона, а впоследствии поручил ему духовное руководство общиной, продолжив собственную миссионерскую деятельность в других местах.

По преданию, благодаря проповедям Автонома многие язычники отказывались от прежних верований и принимали христианство. Это вызвало недовольство языческих жрецов и местных властей.

Жизнь святого завершилась мученической смертью. Когда преследования христиан усилились, язычники напали на общину, которую он возглавлял. Согласно преданию, Автоном погиб во время нападения на храм во время богослужения - его убили непосредственно у алтаря.

До конца жизни святой оставался верен своей вере. После смерти тело Автонома похоронили христиане. Позднее на месте его захоронения возвели храм, а память мученика стала почитаться в христианской церкви.

Приметы 12 сентября

  • Много рябины в лесу - к дождливой осени.
  • Пчелы начали запечатывать ульи - ждали ранней зимы.
  • Ежи роют норы ближе к опушке - зима будет мягкой; если прячутся глубоко в лесу - ожидали сильных холодов.

Что нельзя делать 12 сентября

По поверьям, 12 сентября не советовали убирать в доме и выметать мусор, ведь считалось, что вместе с ним можно случайно вынести из дома благополучие, удачу и семейное счастье.

Что можно делать 12 сентября

В народной традиции 12 сентября получил название Артамон-змеевик - так в древности переиначили имя святого Автонома. Наши предки верили, что именно в этот период змеи покидают свои хранилища и отправляются зимовать под землей, где будут находиться до наступления весны.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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