Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

По словам Жорина, Украина фактически потеряла инициативу в сфере применения реактивных дронов.

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Жорин заявил, что ПВО почти не сбивает реактивные "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия смогла наладить массовое производство реактивных "Шахедов"

Украинская ПВО уничтожает лишь небольшую часть реактивных "Шахедов"

Украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина фактически потеряла инициативу в сфере применения реактивных дронов. В то же время Россия смогла наладить их массовое производство и активно использует такие БПЛА против Украины.

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"Мы даже не знаем, что с ними делать. То есть ни дронов, ни противодействия", - написал Жорин.

Он отметил, что украинские беспилотники также выполняют полеты в направлении России, однако российская сторона сбивает часть из них.

При этом ситуация с реактивными "Шахедами", по словам военного, остается значительно сложнее: украинская ПВО уничтожает лишь небольшую их часть.

Жорин считает, что сейчас необходимо сосредоточить усилия сразу на двух направлениях - разработке эффективных средств противодействия реактивным "Шахедам" и создании собственного производства подобных беспилотников.

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Украинские дроны и их применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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