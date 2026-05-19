Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

Украинская тактика осложняет логистику армии РФ и мешает ей эффективно проводить наступательные операции.

Украинские дроны парализуют действия армии РФ

Кратко:

Возможности Украины по нанесению средних ударов выросли с осени

В настоящее время решающую роль играют удары средней дальности

Украина активизировала применение беспилотников средней дальности, что все заметнее влияет на ситуацию на фронте и создает серьезные проблемы для российских войск. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных.

По данным издания, украинские силы наносят удары по российским системам ПВО, объектам связи и тылового обеспечения, расположенным на расстоянии от 30 до 180 километров от линии фронта. Такая тактика осложняет логистику армии РФ и мешает ей эффективно проводить наступательные операции.

Собеседники журналистов отмечают, что в последние месяцы Украина существенно увеличила количество ресурсов, направленных на удары по военной инфраструктуре на территории России. В результате украинские дроны стали чаще поражать радиолокационные станции, комплексы противовоздушной обороны, коммуникационные узлы, склады и тяжелую военную технику.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что новые возможности дальнобойных дронов позволяют эффективнее преодолевать российскую оборону и атаковать важные объекты, в том числе нефтяную инфраструктуру далеко за пределами линии фронта.

По оценке украинской стороны, подобная стратегия постепенно подрывает устойчивость российских тылов и вынуждает РФ перераспределять ресурсы для защиты объектов в глубине своей территории.

"В настоящее время решающую роль играют удары средней дальности", - подчеркнул он.

В издании отметили, что за последние несколько месяцев украинские удары нанесли самый значительный ущерб российской нефтяной инфраструктуре с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Аналитики сообщали, что в апреле Россия сократила добычу нефти из-за атак дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы, а поставки сырой нефти по единственному оставшемуся нефтепроводу России в Европу были приостановлены. Также эти атаки подняли боевой дух в Украине после тяжелой зимы.

Насколько важны удары средней дальности

Полевой командир 7-го батальона 414-й отдельной бригады беспилотных систем с позывным Кусто заявил, что возможности Украины по нанесению средних ударов значительно выросли с осени.

"Мы расширили масштабы, увеличили количество операторов и увеличили количество используемых систем. Также увеличилось разнообразие доступных платформ", - поделился он с журналистами.

Кусто отметил, что его подразделение сосредоточилось в основном на целях, находящихся на расстоянии до 100 км от линии соприкосновения. По его словам, российские системы ПВО являются наиболее важными целями.

"Сам летательный аппарат обычно пролетает около 150 километров от точки запуска, а затем начинает поиск целей в заданном районе", - добавил он в разговоре с журналистами.

Командир рассказал журналистам, что в его подразделении для ударов чаще всего применяются украинские дроны среднего радиуса действия, такие как "Чаклун-В".

По словам Бровди, ручное управление обеспечивает большую точность, и что на каждое подтвержденное уничтожение цели обычно затрачивается не более трех дронов. Он рассказал журналистам, что в этом году его войска уничтожили не менее 129 систем противовоздушной обороны на оккупированных Россией территориях.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщало, что в апреле украинские войска нанесли более 160 ударов средней дальности на расстоянии 120-150 км.

В издании напомнили, что ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что с октября продвижение российских войск на поле боя замедлилось. Аналитики считают, что это связано, в частности, с ударами Украины средней дальности.

Эксперт Эмиль Кастехелми из финской группы по анализу конфликтов Black Bird отметил в разговоре с журналистами, что удары средней дальности, возможно, не переломают ход войны, но представляют собой вызов, к которому российские войска должны адаптироваться.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

