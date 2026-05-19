Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Сад для опылителей нуждается не только в цветах. Эксперты рассказали, как создать безопасные места для гнездования диких пчел.

https://glavred.info/sad-ogorod/eksperty-prizyvayut-nikogda-ne-srezat-suhie-stebli-v-sadu-v-chem-prichina-10765847.html Ссылка скопирована

Опылители в саду — как создать место для гнездования пчел / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как помочь пчелам

Что делать с цветоносами летом

Как сохранить цветущий сад

Весенний и летний сад может стать настоящим убежищем для диких опылителей, если позаботиться не только о цветах, но и о местах для гнездования. Эксперты объясняют, что многим видам пчел нужны сухие стебли растений, рыхлая почва и естественные укрытия, где они могут выращивать потомство. Именно поэтому привычка полностью убирать сад осенью или в конце зимы может лишить насекомых важной среды обитания. Об этом сообщает National Geographic.

Главред выяснил, что делать с цветоносами летом.

видео дня

Как помочь диким пчелам в саду

Специалисты отмечают, что для поддержки опылителей недостаточно просто высаживать цветущие растения. Пчелам также необходимы безопасные места для размножения и зимовки.

"Опылителям нужно помогать не только пищей, но и местом обитания, где они смогут вырастить свое потомство", — отмечают эксперты.

В материале объясняется, что разные виды диких пчел имеют свои собственные потребности. Часть насекомых гнездится в земле, поэтому для них важно оставлять участки с неперекопанной рыхлой почвой. Другие виды используют сухие стебли растений или полые побеги.

Какие растения нельзя срезать после цветения

Исследователи советуют не срезать многолетние растения до самого корня после завершения цветения. Речь идет о тысячелистнике, шалфее, змееголовнике, коровьем хвосте, осенней розе и других растениях с крепкими стеблями.

После цветения рекомендуется удалить только сухие цветочные головки, а сами стебли оставить высотой примерно 20–50 сантиметров. Именно через открытые стебли пчелы могут попасть внутрь и устроить там гнезда.

Эксперты объясняют, что такие стебли становятся пригодными для заселения только после полного высыхания, а наибольшую пользу они приносят уже на следующий год после цветения.

"Именно поэтому не следует срезать их в конце зимы — именно тогда они станут действительно важными", — отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать стебли:

Почему сухие стебли важны для пчел

В материале говорится о том, что многие люди даже не замечают мелких диких пчел в собственном саду. В то же время именно такие насекомые активно используют сухие стебли для создания потомства.

"Мы часто даже не замечаем мелких пчел, хотя многие из них суетятся на наших цветах. К ним относятся совсем крошечные, иногда размером всего с муравья, пчелы-плотники (Ceratina), пчелы-маскары (Hylaeus), а также мелкие пчелы-художницы (некоторые виды Megachile и Hoplitis). Эти крошечные пчелки охотно используют растения с полыми стеблями для своих гнезд", — объясняют эксперты.

Специалисты добавляют, что для таких насекомых подходят даже стебли бузины или сухие побеги многолетних цветов. В ходе исследования ученые выяснили, что к концу весны около 70% пригодных стеблей уже были заселены дикими пчелами.

Отель для пчел своими руками: что стоит знать

Эксперты также советуют использовать сухие стебли для создания самодельных отелей для пчел. Для этого растительные остатки можно собрать в пучки и разместить в специальных конструкциях.

Однако исследователи предупреждают, что в густо заселенных искусственных укрытиях могут быстрее распространяться паразиты и болезни. Именно поэтому естественные "стоячие" стебли в саду считаются более безопасными для опылителей.

Почему сад для опылителей должен быть естественным

Специалисты подчеркивают, что комфортный для насекомых сад — это не только большое количество цветов. Важную роль играют также тень, высокая растительность, влажные уголки и естественные укрытия.

"Полые стебли растений, конечно, дают еще одну возможность для жизни многочисленным другим насекомым, полезным с экологической точки зрения и интересным для обычного наблюдателя. В них могут поселиться одиночные осы или паразиты, такие как прекрасные металлические осы", — отмечают специалисты.

Эксперты добавляют, что даже если заселенными будут лишь 1–3% стеблей, в большом саду этого уже достаточно для формирования значительной популяции диких пчел.

"Поэтому имейте в виду: сад, пригодный для опылителей, становится таковым не только благодаря наличию цветов, но и благодаря тому, что обеспечивает им укрытие и места для гнездования", – подытоживают специалисты.

Напомним, что наиболее распространенные ошибки при посадке гороха могут привести к тому, что семена просто сгниют в холодной почве или не дадут крупных стручков из-за избытка удобрений и неправильной глубины посева. Эксперты советуют не спешить с высадкой после таяния снега. Также важно оставлять для растений достаточно пространства и не забывать об опорах.

Как ранее сообщал Главред, естественная подкормка огурцов крапивой помогает улучшить структуру почвы, удержать влагу и сделать растения более устойчивыми к болезням. Огородники добавляют измельченную крапиву прямо в лунку во время посадки, чтобы постепенно насыщать землю полезными микроэлементами.

Отметим — ошибки после высадки огурцов в почву часто становятся причиной горечи плодов и появления болезней, особенно если растения поливают холодной водой или высаживают в непрогретую землю. Специалисты объяснили, что огурцы очень чувствительно реагируют на стресс в первые недели после посадки. Именно поэтому их рекомендуют высаживать вечером или в пасмурную погоду.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: National Geographic National Geographic — американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках. Общая аудитория телеканала по всему миру — 440 миллионов домохозяйств, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред