Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Юрий Берендий
19 мая 2026, 04:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сад для опылителей нуждается не только в цветах. Эксперты рассказали, как создать безопасные места для гнездования диких пчел.
Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина
Опылители в саду — как создать место для гнездования пчел / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как помочь пчелам
  • Что делать с цветоносами летом
  • Как сохранить цветущий сад

Весенний и летний сад может стать настоящим убежищем для диких опылителей, если позаботиться не только о цветах, но и о местах для гнездования. Эксперты объясняют, что многим видам пчел нужны сухие стебли растений, рыхлая почва и естественные укрытия, где они могут выращивать потомство. Именно поэтому привычка полностью убирать сад осенью или в конце зимы может лишить насекомых важной среды обитания. Об этом сообщает National Geographic.

Главред выяснил, что делать с цветоносами летом.

видео дня

Как помочь диким пчелам в саду

Специалисты отмечают, что для поддержки опылителей недостаточно просто высаживать цветущие растения. Пчелам также необходимы безопасные места для размножения и зимовки.

"Опылителям нужно помогать не только пищей, но и местом обитания, где они смогут вырастить свое потомство", — отмечают эксперты.

В материале объясняется, что разные виды диких пчел имеют свои собственные потребности. Часть насекомых гнездится в земле, поэтому для них важно оставлять участки с неперекопанной рыхлой почвой. Другие виды используют сухие стебли растений или полые побеги.

Какие растения нельзя срезать после цветения

Исследователи советуют не срезать многолетние растения до самого корня после завершения цветения. Речь идет о тысячелистнике, шалфее, змееголовнике, коровьем хвосте, осенней розе и других растениях с крепкими стеблями.

После цветения рекомендуется удалить только сухие цветочные головки, а сами стебли оставить высотой примерно 20–50 сантиметров. Именно через открытые стебли пчелы могут попасть внутрь и устроить там гнезда.

Эксперты объясняют, что такие стебли становятся пригодными для заселения только после полного высыхания, а наибольшую пользу они приносят уже на следующий год после цветения.

"Именно поэтому не следует срезать их в конце зимы — именно тогда они станут действительно важными", — отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать стебли:

Почему сухие стебли важны для пчел

В материале говорится о том, что многие люди даже не замечают мелких диких пчел в собственном саду. В то же время именно такие насекомые активно используют сухие стебли для создания потомства.

"Мы часто даже не замечаем мелких пчел, хотя многие из них суетятся на наших цветах. К ним относятся совсем крошечные, иногда размером всего с муравья, пчелы-плотники (Ceratina), пчелы-маскары (Hylaeus), а также мелкие пчелы-художницы (некоторые виды Megachile и Hoplitis). Эти крошечные пчелки охотно используют растения с полыми стеблями для своих гнезд", — объясняют эксперты.

Специалисты добавляют, что для таких насекомых подходят даже стебли бузины или сухие побеги многолетних цветов. В ходе исследования ученые выяснили, что к концу весны около 70% пригодных стеблей уже были заселены дикими пчелами.

Отель для пчел своими руками: что стоит знать

Эксперты также советуют использовать сухие стебли для создания самодельных отелей для пчел. Для этого растительные остатки можно собрать в пучки и разместить в специальных конструкциях.

Однако исследователи предупреждают, что в густо заселенных искусственных укрытиях могут быстрее распространяться паразиты и болезни. Именно поэтому естественные "стоячие" стебли в саду считаются более безопасными для опылителей.

Почему сад для опылителей должен быть естественным

Специалисты подчеркивают, что комфортный для насекомых сад — это не только большое количество цветов. Важную роль играют также тень, высокая растительность, влажные уголки и естественные укрытия.

"Полые стебли растений, конечно, дают еще одну возможность для жизни многочисленным другим насекомым, полезным с экологической точки зрения и интересным для обычного наблюдателя. В них могут поселиться одиночные осы или паразиты, такие как прекрасные металлические осы", — отмечают специалисты.

Эксперты добавляют, что даже если заселенными будут лишь 1–3% стеблей, в большом саду этого уже достаточно для формирования значительной популяции диких пчел.

"Поэтому имейте в виду: сад, пригодный для опылителей, становится таковым не только благодаря наличию цветов, но и благодаря тому, что обеспечивает им укрытие и места для гнездования", – подытоживают специалисты.

Напомним, что наиболее распространенные ошибки при посадке гороха могут привести к тому, что семена просто сгниют в холодной почве или не дадут крупных стручков из-за избытка удобрений и неправильной глубины посева. Эксперты советуют не спешить с высадкой после таяния снега. Также важно оставлять для растений достаточно пространства и не забывать об опорах.

Как ранее сообщал Главред, естественная подкормка огурцов крапивой помогает улучшить структуру почвы, удержать влагу и сделать растения более устойчивыми к болезням. Огородники добавляют измельченную крапиву прямо в лунку во время посадки, чтобы постепенно насыщать землю полезными микроэлементами.

Отметим — ошибки после высадки огурцов в почву часто становятся причиной горечи плодов и появления болезней, особенно если растения поливают холодной водой или высаживают в непрогретую землю. Специалисты объяснили, что огурцы очень чувствительно реагируют на стресс в первые недели после посадки. Именно поэтому их рекомендуют высаживать вечером или в пасмурную погоду.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: National Geographic

National Geographic — американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках. Общая аудитория телеканала по всему миру — 440 миллионов домохозяйств, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
пчелы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые

06:46Украина
РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

01:42Украина
Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

00:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Последние новости

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

03:30

Счастливый поворот судьбы: жизнь трех знаков зодиака заиграет новыми красками

Реклама
03:11

"Уві сні" или "увісні":: как правильно писать согласно украинскому правописанию

02:23

Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

01:42

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

00:00

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

18 мая, понедельник
23:52

С ними приятно общаться: пять женских имен с самым лучшим характером

23:21

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

23:18

Приносят радость: астрологи назвали четыре самых счастливых даты рождения

23:08

О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минутыВидео

22:48

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

22:42

Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

Реклама
22:08

Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

21:42

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:41

Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

21:30

Точилка не понадобится: как быстро заточить нож в домашних условияхВидео

21:28

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

21:00

Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявил о рисках "ручного управления" ОПЗ накануне приватизации

20:44

Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

20:33

Новый премьер Венгрии Мадьяр выставил Украине условие для вступления в ЕС – что известно

20:25

Оптическая иллюзия "ломает" мозг: нужно сказать, какого цвета точки за 10 секунд

20:15

Назван потенциальный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

20:13

Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

20:10

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

19:38

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинскомВидео

19:37

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот смотрит на хозяина и не моргаетВидео

19:10

Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

19:10

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026Видео

19:10

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремлямнение

19:02

Мир должен отвергнуть иллюзии и внимательно прислушиваться к оценкам Буданова, - американский эксперт

19:01

В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

Реклама
18:58

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:46

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

18:35

Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркойВидео

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять