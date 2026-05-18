Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

Украинские названия насекомых — это не мелочь, а часть нашей языковой памяти. Каждое исконно украинское слово звучит естественно, в отличие от калек, пришедших извне. Один из таких примеров — известный весенний жук, которого многие до сих пор называют "майским".
На самом деле это насекомое имеет четкое и устоявшееся украинское название — "травневий хрущ", или просто "хрущ". Именно так его фиксируют словари и научные источники. Слово происходит от праславянского chrustъ — от звука, который жук издает во время полета. Латинское название рода — Melolontha, пишет "24 Канал".
Происхождение названия и культурный образ майского жука
"Хрущі" появляются тогда, когда весна уже развернула свою силу вовсю: деревья цветут, листва распускается, а вечерний воздух наполняется их гудением. Этот звук давно стал частью украинского культурного пейзажа — недаром Тарас Шевченко писал:
"Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть".
Что известно об этих весенних жуках
Насекомое сочетает в себе символ весеннего буйства и одновременно — вредителя садов и лесов. Взрослый "травневий хрущ" имеет длину 2–3 сантиметра, бурую или красноватую окраску и прочные надкрылья. Большую часть жизни он проводит в почве в виде личинки, питающейся корнями растений. Жизненный цикл длится от трех до пяти лет.
Популяции "хрущів" имеют волнообразный характер: в годы массового размножения они способны полностью объедать листья деревьев — от дуба и клена до вишни и сливы. Вечером их часто привлекает свет фонарей, ведь они ориентируются по солнцу и луне, а искусственное освещение сбивает их с курса.
В разные времена "хрущі" становились героями не только песен и сказок. В XIX веке во Франции их даже "судили" за ущерб урожаям, а в народной медицине измельченных жуков прикладывали к ранам. В то же время они остаются важной частью экосистемы — их поедают птицы, ежи и другие животные.
Поэтому стоит помнить: говорим "травневий хрущ", а не "майский жук". Ведь именно в слове "хрущ" живет украинская традиция, песенность и связь с природой.
