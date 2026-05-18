Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

Дарья Пшеничник
18 мая 2026, 17:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если вы уже видели этого жука, то знайте — на улице настоящая весна.
Никакой не
Как сказать "майский жук" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Как будет "майский жук" на украинском
  • Что интересного известно об этом майском насекомом

Украинские названия насекомых — это не мелочь, а часть нашей языковой памяти. Каждое исконно украинское слово звучит естественно, в отличие от калек, пришедших извне. Один из таких примеров — известный весенний жук, которого многие до сих пор называют "майским".

Вас также может заинтересовать материал: Никакой не "уж": как правильно назвать змею с желтыми "ушами" на украинском

На самом деле это насекомое имеет четкое и устоявшееся украинское название — "травневий хрущ", или просто "хрущ". Именно так его фиксируют словари и научные источники. Слово происходит от праславянского chrustъ — от звука, который жук издает во время полета. Латинское название рода — Melolontha, пишет "24 Канал".

Происхождение названия и культурный образ майского жука

"Хрущі" появляются тогда, когда весна уже развернула свою силу вовсю: деревья цветут, листва распускается, а вечерний воздух наполняется их гудением. Этот звук давно стал частью украинского культурного пейзажа — недаром Тарас Шевченко писал:

"Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть".

Что известно об этих весенних жуках

Насекомое сочетает в себе символ весеннего буйства и одновременно — вредителя садов и лесов. Взрослый "травневий хрущ" имеет длину 2–3 сантиметра, бурую или красноватую окраску и прочные надкрылья. Большую часть жизни он проводит в почве в виде личинки, питающейся корнями растений. Жизненный цикл длится от трех до пяти лет.

Популяции "хрущів" имеют волнообразный характер: в годы массового размножения они способны полностью объедать листья деревьев — от дуба и клена до вишни и сливы. Вечером их часто привлекает свет фонарей, ведь они ориентируются по солнцу и луне, а искусственное освещение сбивает их с курса.

В разные времена "хрущі" становились героями не только песен и сказок. В XIX веке во Франции их даже "судили" за ущерб урожаям, а в народной медицине измельченных жуков прикладывали к ранам. В то же время они остаются важной частью экосистемы — их поедают птицы, ежи и другие животные.

Поэтому стоит помнить: говорим "травневий хрущ", а не "майский жук". Ведь именно в слове "хрущ" живет украинская традиция, песенность и связь с природой.

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:28Украина
Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменится

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменится

17:08Аналитика
В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

17:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Последние новости

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

17:08

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

16:59

От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

Реклама
16:57

Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над "і"Видео

16:25

Как уменьшить джинсы в талии за несколько секунд: игла и нитка не понадобятсяВидео

16:25

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

16:22

Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

16:11

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибкиВидео

15:52

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

15:51

Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской областиВидео

15:41

Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

15:17

Путин оказался перед трудным выбором из-за войны: в разведке раскрыли проблему Кремля

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"Видео

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

Реклама
14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтелВидео

14:29

Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из РовенщиниФото

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцевВидео

14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Почему белье плохо отжимается в стиралке: причина, о которой мало кто догадывается

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

10:51

Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

10:37

На 64-м году жизни: умер народный депутат Украины Степан Кубив

Реклама
10:33

Знают далеко не все: что такое "вальяжный" и как перевести на украинский

10:26

Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

09:59

В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

09:55

"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026Видео

09:17

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:13

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

09:05

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:00

Политолог о возврате "Укргазбанком" миллиарда гривен: когда у должников отнимают возможность не платить, они переходят к информационной войне

08:42

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять