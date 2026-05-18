Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

Если вы уже видели этого жука, то знайте — на улице настоящая весна.

Как сказать "майский жук" на украинском языке

Как будет "майский жук" на украинском

Что интересного известно об этом майском насекомом

Украинские названия насекомых — это не мелочь, а часть нашей языковой памяти. Каждое исконно украинское слово звучит естественно, в отличие от калек, пришедших извне. Один из таких примеров — известный весенний жук, которого многие до сих пор называют "майским".

На самом деле это насекомое имеет четкое и устоявшееся украинское название — "травневий хрущ", или просто "хрущ". Именно так его фиксируют словари и научные источники. Слово происходит от праславянского chrustъ — от звука, который жук издает во время полета. Латинское название рода — Melolontha, пишет "24 Канал".

Происхождение названия и культурный образ майского жука

"Хрущі" появляются тогда, когда весна уже развернула свою силу вовсю: деревья цветут, листва распускается, а вечерний воздух наполняется их гудением. Этот звук давно стал частью украинского культурного пейзажа — недаром Тарас Шевченко писал:

"Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть".

Что известно об этих весенних жуках

Насекомое сочетает в себе символ весеннего буйства и одновременно — вредителя садов и лесов. Взрослый "травневий хрущ" имеет длину 2–3 сантиметра, бурую или красноватую окраску и прочные надкрылья. Большую часть жизни он проводит в почве в виде личинки, питающейся корнями растений. Жизненный цикл длится от трех до пяти лет.

Популяции "хрущів" имеют волнообразный характер: в годы массового размножения они способны полностью объедать листья деревьев — от дуба и клена до вишни и сливы. Вечером их часто привлекает свет фонарей, ведь они ориентируются по солнцу и луне, а искусственное освещение сбивает их с курса.

В разные времена "хрущі" становились героями не только песен и сказок. В XIX веке во Франции их даже "судили" за ущерб урожаям, а в народной медицине измельченных жуков прикладывали к ранам. В то же время они остаются важной частью экосистемы — их поедают птицы, ежи и другие животные.

Поэтому стоит помнить: говорим "травневий хрущ", а не "майский жук". Ведь именно в слове "хрущ" живет украинская традиция, песенность и связь с природой.

