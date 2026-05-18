Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

Вы узнаете:
- Как очистить крышки кастрюль от грязи
- Какие простые средства помогут справиться с этой задачей
Жирные брызги, липкие пятна и стойкие наслоения — именно они чаще всего портят вид крышек кастрюль на кухне и отнимают лишнее время при уборке. Но, по словам Кэти Салливан, директора по коммуникациям Американского института уборки, вернуть крышкам чистоту гораздо проще, чем кажется.
Она объясняет, почему грязь так быстро скапливается и как правильно действовать, чтобы не усложнять себе работу. Об этом пишет издание Blikk.
Почему крышки становятся липкими
Во время приготовления масло и жир разлетаются микроскопическими каплями, оседая на поверхности крышек. Если не смыть их сразу, они превращаются в плотный липкий слой, который с каждым днем становится тверже.
Салливан подчеркивает, что скорость — главный союзник. Чем раньше вы уберете свежие брызги, тем меньше шансов, что они превратятся в стойкие отложения.
Как вернуть крышке чистоту
Эксперт советует начинать с самого простого — удалить излишки жира бумажным полотенцем. Это позволяет избавиться от основного слоя грязи, не размазывая его по поверхности. Далее крышку стоит окунуть в горячую воду с несколькими каплями моющего средства или щепоткой соды. Полчаса замачивания достаточно, чтобы жир размягчился и легко отмылся во время мытья.
После замачивания крышку моют горячей водой с мылом, используя мягкую губку или пластиковую мочалку. Если вода быстро мутнеет, ее нужно заменить — это повышает эффективность очистки. Завершающий этап — тщательное промывание и высушивание. Бумажное полотенце работает быстрее и не переносит жир на ткань.
Когда обычной стирки недостаточно
Стойкие пятна иногда требуют "тяжелой артиллерии", но все равно без агрессивной химии. Салливан советует использовать пищевую соду: ее можно превратить в пасту или добавить в воду для замачивания. Если и это не помогает, эксперт предлагает свой проверенный рецепт — прокипятить воду с содой и небольшим количеством моющего средства, дать остыть и использовать этот раствор для очистки.
Еще один вариант — кислые ингредиенты: винная кислота, лимонный сок или уксус. Вода с добавлением нескольких ложек кислоты, прокипевшая 5–10 минут, помогает растворить жир и вернуть крышке блеск.
Ошибка, которая затрудняет очистку
Единственное, чего стоит избегать, — холодная вода. Она мгновенно застывает жир, делая его более твердым и еще более стойким. Теплая или горячая вода, наоборот, растворяет его и значительно облегчает очистку.
Интересное по теме:
- Как разморозить морозилку за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы
- Насквозь мокрое белье после стирки: почему проблема кроется совсем не в стиральной машине
- Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред