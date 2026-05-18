Как очистить крышки кастрюль от грязи

Какие простые средства помогут справиться с этой задачей

Жирные брызги, липкие пятна и стойкие наслоения — именно они чаще всего портят вид крышек кастрюль на кухне и отнимают лишнее время при уборке. Но, по словам Кэти Салливан, директора по коммуникациям Американского института уборки, вернуть крышкам чистоту гораздо проще, чем кажется.

Она объясняет, почему грязь так быстро скапливается и как правильно действовать, чтобы не усложнять себе работу. Об этом пишет издание Blikk.

Почему крышки становятся липкими

Во время приготовления масло и жир разлетаются микроскопическими каплями, оседая на поверхности крышек. Если не смыть их сразу, они превращаются в плотный липкий слой, который с каждым днем становится тверже.

Салливан подчеркивает, что скорость — главный союзник. Чем раньше вы уберете свежие брызги, тем меньше шансов, что они превратятся в стойкие отложения.

Как вернуть крышке чистоту

Эксперт советует начинать с самого простого — удалить излишки жира бумажным полотенцем. Это позволяет избавиться от основного слоя грязи, не размазывая его по поверхности. Далее крышку стоит окунуть в горячую воду с несколькими каплями моющего средства или щепоткой соды. Полчаса замачивания достаточно, чтобы жир размягчился и легко отмылся во время мытья.

После замачивания крышку моют горячей водой с мылом, используя мягкую губку или пластиковую мочалку. Если вода быстро мутнеет, ее нужно заменить — это повышает эффективность очистки. Завершающий этап — тщательное промывание и высушивание. Бумажное полотенце работает быстрее и не переносит жир на ткань.

Когда обычной стирки недостаточно

Стойкие пятна иногда требуют "тяжелой артиллерии", но все равно без агрессивной химии. Салливан советует использовать пищевую соду: ее можно превратить в пасту или добавить в воду для замачивания. Если и это не помогает, эксперт предлагает свой проверенный рецепт — прокипятить воду с содой и небольшим количеством моющего средства, дать остыть и использовать этот раствор для очистки.

Еще один вариант — кислые ингредиенты: винная кислота, лимонный сок или уксус. Вода с добавлением нескольких ложек кислоты, прокипевшая 5–10 минут, помогает растворить жир и вернуть крышке блеск.

Ошибка, которая затрудняет очистку

Единственное, чего стоит избегать, — холодная вода. Она мгновенно застывает жир, делая его более твердым и еще более стойким. Теплая или горячая вода, наоборот, растворяет его и значительно облегчает очистку.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

