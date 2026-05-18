"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

Кратко:
- В ночь на 18 мая войска РФ атаковали китайское торговое судно
- Судно находилось в территориальных водах Украины
- В ВМС инцидент назвали беспрецедентным
В ночь на 18 мая российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Это произошло в территориальных водах Украины.
Об атаке на судно "союзника" РФ сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Интересно, что двигал россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" привести в порядок китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" — написал он.
Никаких других подробностей о ночной атаке на китайское судно представитель ВМС не привел.
Атаки РФ на портовую инфраструктуру — последние новости
Как писал Главред, в ночь на субботу, 16 мая, Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил. Пострадала жилая и портовая инфраструктура. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Напомним, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. В частности, противник совершил воздушное нападение на портовую инфраструктуру Измаильского района.
Кроме того, россияне в ночь на воскресенье, 26 апреля, снова нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, вызвав масштабные повреждения и несколько очагов пожаров. По данным вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, под удар попали складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау, которое как раз проходило погрузку.
О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
