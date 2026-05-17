Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Вы узнаете:
- Как заставить герань постоянно цвести
- Какая подкормка в этом поможет
Домашняя герань способна радовать непрерывным цветением даже без дорогих подкормок. Цветоводы давно пользуются простым приемом: дрожжевой раствор активирует внутренние ресурсы растения и запускает формирование новых соцветий.
Благодаря природным микроэлементам он укрепляет иммунитет цветка и улучшает структуру почвы — именно это и обеспечивает обильное цветение.
Регулярное внесение такого эликсира возвращает силу даже ослабленным растениям. Стебли становятся крепче, листья — плотнее, а количество бутонов заметно возрастает. Главное — соблюдать правильную технологию приготовления и полива.
Как приготовить дрожжевую подкормку
Для создания рабочего раствора нужны лишь базовые ингредиенты: сухие дрожжи, теплая вода и немного сахара. Смесь должна настояться несколько часов, чтобы дрожжи полностью активировались. Готовый концентрат обязательно разбавляют водой — это защищает корни от ожогов и обеспечивает мягкое воздействие на почву.
Как правильно удобрять герань
Подкормку вносят только во влажный субстрат — так питательные вещества равномерно распределяются и быстрее усваиваются. В период активного роста достаточно одного полива дрожжевой смесью раз в две-три недели. Излишне усердствовать здесь не стоит: слишком высокая концентрация азота может, наоборот, остановить цветение.
Соблюдение пропорций и графика позволяет получить здоровую, сильную пеларгонию, которая формирует бутоны практически без перерывов.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
