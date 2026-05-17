Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Этот раствор является мощным биостимулятором, который активирует внутренние ресурсы растения для образования новых бутонов.

https://glavred.info/sad-ogorod/geran-budet-cvesti-kruglyy-god-kakoy-rastvor-rabotaet-luchshe-magazinnyh-udobreniy-10765472.html Ссылка скопирована

Лучшее удобрение для герани / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как заставить герань постоянно цвести

Какая подкормка в этом поможет

видео дня

Домашняя герань способна радовать непрерывным цветением даже без дорогих подкормок. Цветоводы давно пользуются простым приемом: дрожжевой раствор активирует внутренние ресурсы растения и запускает формирование новых соцветий.

Благодаря природным микроэлементам он укрепляет иммунитет цветка и улучшает структуру почвы — именно это и обеспечивает обильное цветение. Об этом пишет Oboz.ua.

Регулярное внесение такого эликсира возвращает силу даже ослабленным растениям. Стебли становятся крепче, листья — плотнее, а количество бутонов заметно возрастает. Главное — соблюдать правильную технологию приготовления и полива.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для создания рабочего раствора нужны лишь базовые ингредиенты: сухие дрожжи, теплая вода и немного сахара. Смесь должна настояться несколько часов, чтобы дрожжи полностью активировались. Готовый концентрат обязательно разбавляют водой — это защищает корни от ожогов и обеспечивает мягкое воздействие на почву.

Как правильно удобрять герань

Подкормку вносят только во влажный субстрат — так питательные вещества равномерно распределяются и быстрее усваиваются. В период активного роста достаточно одного полива дрожжевой смесью раз в две-три недели. Излишне усердствовать здесь не стоит: слишком высокая концентрация азота может, наоборот, остановить цветение.

Соблюдение пропорций и графика позволяет получить здоровую, сильную пеларгонию, которая формирует бутоны практически без перерывов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред