Кратко:
- Как звучала песня итальянца
- Что он сделал в самом конце
В Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение и теперь определился новый победитель. Заветную статуэтку завоевала артистка из Болгарии - Дара с песней "Bangaranga".
Однако конкурс однозначно принес море позитивных эмоций всем участникам шоу. Одним из таких моментов стало закулисное выступление итальянца Sal Da Vinci под бандуру.
Итальянец спел свою Per Sempre Si под бандуру музыканта из украинской команды Ярослава Джуся.
Песня вышла очень оригинальной и мелодичной. После ее исполнения эмоциональный итальянец расцеловал украинского бандуриста.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.
Ранее также стало известно, что песню для победительницы Евровидения написал греческий композитор Димитрис Контопулос, который продолжает ездить в террористическую Россию и дружить с путинистом Филиппом Киркоровым, который раньше был постоянным гостем Евровидения.
Вас также может заинтересовать:
- Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину
- О чем песня победителя Евровидения 2026: Bangaranga
- Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред