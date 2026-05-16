"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

Сложным процессом была и останется интеграция украинского аграрного сектора в структуры ЕС.

https://glavred.info/ukraine/budem-realistami-v-rade-dali-trevozhnyy-prognoz-naschet-vstupleniya-ukrainy-v-es-10765325.html Ссылка скопирована

Появился прогноз по вопросу вступления Украины в Евросоюз / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Важное из заявлений Галайчука:

Одним из вопросов станет первый кластер, где речь идет о реформах

Сложным процессом была и останется интеграция украинского АПК

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук прокомментировал вопрос о том, какие из переговорных разделов по вопросу вступления Украины в Евросоюз могут стать наиболее сложными для Киева.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, одним из таких вопросов станет первый кластер, где речь идет об общих реформах.

видео дня

"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", - говорит народный депутат.

Он убежден, что, с одной стороны, коррупционные скандалы, в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.

"Коррупционеров выявляют, ловят с поличным, осуждают, отправляют в тюрьму и т. д. Борьба с коррупцией — это не разовый результат, которого можно достичь и поставить точку. Это процесс, который должен стать системным и эффективным", - пояснил политик.

Если говорить об экономике, то, сложным процессом была и останется интеграция украинского аграрного сектора в структуры ЕС, предупредил народный избранник.

"У нас уже есть много сомнений со стороны крупных украинских аграрных компаний, которые торгуют преимущественно с азиатскими и африканскими клиентами. Они говорят: "Мы просто потеряем эти рынки. Если наша продукция будет производиться по стандартам ЕС, если мы будем использовать те пестициды и удобрения, которые разрешены в ЕС, а те, которые применяем сейчас, будут запрещены, наша продукция станет слишком дорогой для этих рынков. Мы их потеряем. Зачем мне европейский рынок, если меня устраивает азиатский, и он мне интереснее?" То есть будет определенное сопротивление и внутри страны", - сказал он.

Собеседник также напомнил и о сопротивлении, которое уже существует в отношении украинской аграрной продукции в Европе.

"То же самое касается украинской металлургии и других секторов. Сложности будут, но все страны сталкивались с такими сложностями и учились их преодолевать. Мы понимаем сложность ситуации, но Украина уже продемонстрировала, что является частью решения многих очень важных для ЕС вопросов. Поэтому надеемся на понимание и определенное движение навстречу со стороны наших европейских партнеров", - добавил Галайчук.

/ Инфографика: Главред

Украина движется к ЕС: эксперты о выгодах для соседей

Денис Кузьмин из Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова отмечает, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, интеграция Украины в Европейский союз может принести ощутимые экономические плюсы и для Венгрии.

По его мнению, для венгерской экономики выгоднее видеть Украину внутри Шенгенской зоны и Еврозоны, чем на внешней границе ЕС. "Вступление Украины в ЕС станет для Венгрии исключительно положительным фактором", — подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка.

Читайте также:

О персоне: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением законопроектов в сфере евроинтеграции. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред