Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

Марина Иваненко
16 мая 2026, 16:18
Женщины в СССР рисковали свободой из-за романов с иностранцами. За отношения с иностранцами их судили и сажали в тюрьму.
За кого в СССР нельзя было выходить замуж
За кого в СССР нельзя было выходить замуж / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему в СССР запретили браки с иностранцами
  • Какое наказание грозило женщинам за отношения с иностранцами

Современной молодежи правила жизни в СССР могут показаться странными и жесткими. Советская власть строго контролировала личную жизнь своих граждан. Одним из примеров такого контроля был официальный запрет для женщин на браки с иностранцами, за нарушение которого можно было попасть за решетку. Подробнее о том, почему в Советском Союзе нельзя было жениться на иностранцах, расскажет Главред.

Почему власти ввели этот запрет

Как сообщает Телеграф, эти ограничения появились после Второй мировой войны из-за сложной демографической ситуации в стране. Во время войны нацисты вывезли большое количество молодых украинок и девушек из других республик в Германию на принудительные работы. После окончания войны многие из них не захотели возвращаться, остались за границей и создали там семьи с местными мужчинами.

Руководство СССР понимало, что стране грозит глубокий демографический кризис и нехватка рабочей силы. Чтобы остановить выезд женщин за границу, в 1947 году власти приняли закон, полностью запрещавший браки с гражданами других государств. Кроме того, все браки, которые советские граждане успели зарегистрировать за пределами СССР, были официально признаны недействительными.

Официально этот закон представляли как "заботу о советских женщинах". Пропаганда утверждала, что государство защищает своих граждан от дискриминации в других странах. Однако настоящей целью было заставить женщин разорвать отношения и вернуться на родину.

Какое наказание грозило за отношения с иностранцами

Любые официальные или даже неофициальные отношения с иностранцами советская власть начала приравнивать к антисоветской деятельности. Женщин, имевших связи с гражданами других стран, часто обвиняли в шпионаже.

Государство ввело суровые наказания для тех, кто отказывался покидать своих иностранных мужей:

  • За отказ вернуться в СССР и расторгнуть брак женщинам грозило реальное тюремное заключение.
  • Срок наказания составлял от 3 до 10 лет колонии.

Под суд и уголовную ответственность можно было попасть даже за обычный роман или регулярное общение с иностранцем.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

