На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

Константин Пономарев
16 мая 2026, 11:53
На элитном острове Нантакет бесплатно отдают дом стоимостью в миллионы долларов, но есть один нюанс. Новому владельцу дают всего 180 дней на решение проблемы.
Особняк расположен на Нантакете, который давно получил прозвище "остров миллиардеров" / Коллаж Главред, фото: Nantucket Preservation Trust, Hy-Line Cruises

Вы узнаете:

  • Почему дом стоимостью миллионы долларов решили отдать бесплатно
  • Почему покупатели боятся соглашаться на необычную сделку
  • Сколько стоит перевезти огромный особняк на другой участок

На элитном острове Нантакет в американском штате Массачусетс выставили на продажу огромный дом стоимостью около 3 миллионов долларов. Но цена символическая, ведь отдают его совершенно бесплатно. Однако у необычного предложения есть один нюанс, который отпугнет многих покупателей.

Речь идет о доме с тремя спальнями и двумя ванными комнатами площадью более 160 квадратных метров. Особняк расположен на Нантакете, который давно получил прозвище "остров миллиардеров" из-за невероятно высоких цен на недвижимость и земли. Об этом пишет Mirror.

Почему дом решили отдать бесплатно

Владелец недвижимости Дин Лампе сначала пытался продать дом за миллионы долларов, однако позже был вынужден отказаться от этой идеи. Причина связана с местной программой по отсрочке сноса зданий, которая действует на острове с 2024 года.

Согласно правилам, старые дома стараются не уничтожать, а переносить на другие участки. Поэтому новый владелец сможет получить особняк бесплатно, но обязан самостоятельно перевезти его в другое место.

Покупателю дадут только 180 дней

Главным условием сделки является то, что дом нельзя оставить на нынешнем участке. После передачи прав собственности новый владелец должен вывезти здание в течение 180 дней.

Здание можно временно разместить на специальной конструкции, так называемом "подвесном кране" / Фото: Nantucket Preservation Trust

При этом перевозка такого дома считается крайне сложной и дорогой задачей. По оценкам местных специалистов, перемещение может обойтись примерно в 150 тысяч долларов (примерно 6,6 млн гривен), а иногда и больше.

Как огромные дома перевозят по острову

На Нантакете подобная практика давно стала привычной. Из-за дефицита земли и огромного спроса многие покупатели приобретают участки исключительно ради строительства новых роскошных особняков, а старые дома перевозят в другие районы острова.

Если у покупателя пока нет нового участка, здание можно временно разместить на специальной конструкции, так называемом "подвесном кране", который удерживает дом над землей до завершения подготовки территории.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
