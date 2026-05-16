На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

На элитном острове Нантакет в американском штате Массачусетс выставили на продажу огромный дом стоимостью около 3 миллионов долларов. Но цена символическая, ведь отдают его совершенно бесплатно. Однако у необычного предложения есть один нюанс, который отпугнет многих покупателей.
Речь идет о доме с тремя спальнями и двумя ванными комнатами площадью более 160 квадратных метров. Особняк расположен на Нантакете, который давно получил прозвище "остров миллиардеров" из-за невероятно высоких цен на недвижимость и земли. Об этом пишет Mirror.
Почему дом решили отдать бесплатно
Владелец недвижимости Дин Лампе сначала пытался продать дом за миллионы долларов, однако позже был вынужден отказаться от этой идеи. Причина связана с местной программой по отсрочке сноса зданий, которая действует на острове с 2024 года.
Согласно правилам, старые дома стараются не уничтожать, а переносить на другие участки. Поэтому новый владелец сможет получить особняк бесплатно, но обязан самостоятельно перевезти его в другое место.
Покупателю дадут только 180 дней
Главным условием сделки является то, что дом нельзя оставить на нынешнем участке. После передачи прав собственности новый владелец должен вывезти здание в течение 180 дней.
При этом перевозка такого дома считается крайне сложной и дорогой задачей. По оценкам местных специалистов, перемещение может обойтись примерно в 150 тысяч долларов (примерно 6,6 млн гривен), а иногда и больше.
Как огромные дома перевозят по острову
На Нантакете подобная практика давно стала привычной. Из-за дефицита земли и огромного спроса многие покупатели приобретают участки исключительно ради строительства новых роскошных особняков, а старые дома перевозят в другие районы острова.
Если у покупателя пока нет нового участка, здание можно временно разместить на специальной конструкции, так называемом "подвесном кране", который удерживает дом над землей до завершения подготовки территории.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
