Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

Власти обещают, что это позволит упростить процедуру оформления и ускорить получение государственной помощи для семей с детьми.

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому

Ключевые факты:

Детские выплаты переведут на "Дія.Картку"

Через карту будут начислять все основные пособия

Срок использования средств больше не ограничен

В Украине изменили механизм получения государственных выплат для семей с детьми. Теперь все детские пособия будут поступать на единый специальный счет "Дія.Картка", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как теперь будут выплачиваться детские пособия

По словам главы правительства, все выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми объединят в одном счете.

Теперь через "Дія.Картку" можно будет получать:

компенсацию за "Пакет малыша";

пособие по уходу за ребенком до одного года;

выплаты по программе "еЯсли";

помощь "Пакет школьника".

При этом срок использования средств больше не будет ограничен.

Что изменится для родителей

Одним из главных нововведений станет упрощенное оформление выплат.

Премьер-министр пояснила, что специальный счет "Дія.Картка" можно открыть заранее — прямо в приложении выбранного банка.

После подачи заявления в:

ЦНАП;

территориальную громаду;

орган Пенсионного фонда,

система автоматически подтянет уже открытый счет за несколько секунд.

Что делать, если "Дія.Картка" не открыта

Если родители заранее не оформили специальный счет, система автоматически сформирует QR-код во время подачи заявления.

По этому коду можно будет быстро открыть "Дія.Картку", завершить оформление документов и получить выплаты быстрее.

Можно ли получать деньги через Ощадбанк

В правительстве уточнили, что украинцы смогут и дальше получать выплаты через Ощадбанк по старому механизму.

Для этого необходимо обратиться в ЦНАП, территориальную громаду или Пенсионный фонд.

Свириденко отдельно подчеркнула, что счета, открытые после 1 января 2026 года, останутся действительными. На них и дальше будут поступать государственные выплаты.

Напомним, украинцам ранее анонсировали новые государственные выплаты для отдельных категорий граждан, которые должны усилить адресную поддержку в условиях роста расходов на базовые нужды. Часть программ касается семей и социально уязвимых групп. Механизм получения помощи постепенно переводят в цифровой формат.

Как ранее сообщал Главред, с 1 апреля в Украине стартовал перерасчет пенсий для части украинцев, который затронул получателей выплат с учетом стажа и обновленных показателей. Такие решения остаются частью более широкой политики пересмотра социальной помощи.

Отметим, ранее в Украине также анонсировали выплаты по 1500 гривен пенсионерам и кешбэк за топливо, что должно было поддержать граждан на фоне сезонных расходов и высокой нагрузки на домохозяйства. Отдельные программы запускались через цифровые сервисы. Это упрощает подачу заявлений и получение средств.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

