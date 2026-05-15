Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

Ключевые факты:
- Детские выплаты переведут на "Дія.Картку"
- Через карту будут начислять все основные пособия
- Срок использования средств больше не ограничен
В Украине изменили механизм получения государственных выплат для семей с детьми. Теперь все детские пособия будут поступать на единый специальный счет "Дія.Картка", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Как теперь будут выплачиваться детские пособия
По словам главы правительства, все выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми объединят в одном счете.
Теперь через "Дія.Картку" можно будет получать:
- компенсацию за "Пакет малыша";
- пособие по уходу за ребенком до одного года;
- выплаты по программе "еЯсли";
- помощь "Пакет школьника".
При этом срок использования средств больше не будет ограничен.
Что изменится для родителей
Одним из главных нововведений станет упрощенное оформление выплат.
Премьер-министр пояснила, что специальный счет "Дія.Картка" можно открыть заранее — прямо в приложении выбранного банка.
После подачи заявления в:
- ЦНАП;
- территориальную громаду;
- орган Пенсионного фонда,
система автоматически подтянет уже открытый счет за несколько секунд.
Что делать, если "Дія.Картка" не открыта
Если родители заранее не оформили специальный счет, система автоматически сформирует QR-код во время подачи заявления.
По этому коду можно будет быстро открыть "Дія.Картку", завершить оформление документов и получить выплаты быстрее.
Можно ли получать деньги через Ощадбанк
В правительстве уточнили, что украинцы смогут и дальше получать выплаты через Ощадбанк по старому механизму.
Для этого необходимо обратиться в ЦНАП, территориальную громаду или Пенсионный фонд.
Свириденко отдельно подчеркнула, что счета, открытые после 1 января 2026 года, останутся действительными. На них и дальше будут поступать государственные выплаты.
Напомним, украинцам ранее анонсировали новые государственные выплаты для отдельных категорий граждан, которые должны усилить адресную поддержку в условиях роста расходов на базовые нужды. Часть программ касается семей и социально уязвимых групп. Механизм получения помощи постепенно переводят в цифровой формат.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
