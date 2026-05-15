Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

Большинство товаров на полках магазинов имеют отечественное происхождение.

Почему дорожают продукты

Кратко:

Ситуация на продовольственном рынке пока стабильна

Существенных потерь урожая не зафиксировано

Дефицита товаров не прогнозируется

Несмотря на волну беспокойства среди украинцев, оснований для паники на продовольственном рынке пока нет. Массовая скупка товаров только ухудшает ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран в эфире Новини.LIVE.

По его словам, ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур пострадала, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.

"Подавляющее большинство товаров на полках украинских магазинов, а это примерно 80%, имеет отечественное происхождение. Это снижает зависимость от импорта и глобальных логистических проблем", — отметил он.

Эксперт добавил, что подорожание некоторых продуктов связано не с объективными факторами, а со спекуляциями, и подчеркнул, что дефицита продуктов ожидать не стоит.

Урожай каких фруктов под угрозой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что ранние косточковые, а именно абрикосы и персики, уже пострадали от весенних заморозков. Если они повторятся еще и в мае, то урожая может не остаться вообще и Украина будет зависима от импорта.

"Если смотреть на косточковые, то они уже в этом сезоне будут на 30% дороже, чем в прошлом году", — считает он.

Как сообщал Главред, на рынке лука в Украине снова растут цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.

Также в Украине почти на треть подешевела отечественная клубника. Средняя стоимость ягоды составляет в среднем 200 грн за килограмм.

Кроме того, в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на основные продукты — от хлеба и мяса до овощей и фруктов.

О личности: Денис Марчук Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

