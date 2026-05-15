Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

Кратко:
- Ситуация на продовольственном рынке пока стабильна
- Существенных потерь урожая не зафиксировано
- Дефицита товаров не прогнозируется
Несмотря на волну беспокойства среди украинцев, оснований для паники на продовольственном рынке пока нет. Массовая скупка товаров только ухудшает ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран в эфире Новини.LIVE.
По его словам, ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур пострадала, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.
"Подавляющее большинство товаров на полках украинских магазинов, а это примерно 80%, имеет отечественное происхождение. Это снижает зависимость от импорта и глобальных логистических проблем", — отметил он.
Эксперт добавил, что подорожание некоторых продуктов связано не с объективными факторами, а со спекуляциями, и подчеркнул, что дефицита продуктов ожидать не стоит.
Урожай каких фруктов под угрозой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что ранние косточковые, а именно абрикосы и персики, уже пострадали от весенних заморозков. Если они повторятся еще и в мае, то урожая может не остаться вообще и Украина будет зависима от импорта.
"Если смотреть на косточковые, то они уже в этом сезоне будут на 30% дороже, чем в прошлом году", — считает он.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, на рынке лука в Украине снова растут цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.
Также в Украине почти на треть подешевела отечественная клубника. Средняя стоимость ягоды составляет в среднем 200 грн за килограмм.
Кроме того, в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на основные продукты — от хлеба и мяса до овощей и фруктов.
О личности: Денис Марчук
Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
