Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Вы узнаете:
- Как варить макароны, чтобы они были вкусными
- Что добавить в воду при варке макарон
- Как сварить макароны, чтобы они не слипались
Большинство людей привыкли ограничиваться лишь щепоткой соли, когда ставят кастрюлю с макаронами на плиту. Однако профессиональные повара подчеркивают: вкус будущей пасты формируется еще во время варки. Именно вода, в которой готовится продукт, может сделать его более выразительным и насыщенным.
Главред расскажет, что добавить в воду во время варки, чтобы макароны получились, как в ресторане.
Что добавить в воду во время варки макарон
Чеснок и травы
Несколько раздавленных зубчиков чеснока или веточка розмарина или тимьяна, добавленные в кипяток, придают пасте тонкий аромат и легкие средиземноморские оттенки. Такой прием особенно уместен, если вы планируете подавать макароны с оливковым маслом или легким соусом, пишет Телеграф.
Специи для цвета и вкуса
Куркума способна придать макаронам золотистый оттенок, а сухие итальянские травы сделать их вкус более выразительным. Добавлять специи нужно прямо в воду, чтобы паста впитала аромат еще во время варки.
Бульон вместо воды
Один из популярных кулинарных лайфхаков — варить макароны не в обычной воде, а в овощном или курином бульоне. Это позволяет получить более насыщенный вкус и сделать даже простое блюдо более питательным и интересным.
Цедра лимона
Небольшой кусочек лимонной цедры, брошенный в кастрюлю, придает пасте свежесть. Такой прием особенно хорошо работает с морепродуктами или сливочными соусами, создавая легкий баланс вкуса.
Важный нюанс
Рекомендуем всегда оставлять немного жидкости, в которой варились макароны. Добавив ее в соус, вы получите идеальную шелковистую текстуру и лучшее сочетание пасты с подливкой.
Смотрите видео о том, как правильно варить макароны, чтобы они не слипались:
@o_gorodnik ❓Как варить пасту? Приглашаю к себе в подписчики??@o_gorodnik ?? Надеюсь, это видео кому-то пригодится, если да, то дайте знать???.#паста#макароны#рецепт#готовим#повар♬ оригинальный звук - o_gorodnik
Читайте также:
- Большинство делает ошибку: в какой воде варить картошку — в холодной или горячей
- Салат останется свежим месяц, если его завернуть в один кухонный предмет — лайфхак
- 3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред