Несколько простых ингредиентов способны превратить обычные макароны в блюдо ресторанного уровня

Как вкусно сварить макароны — что добавить в воду при варке макарон

Большинство людей привыкли ограничиваться лишь щепоткой соли, когда ставят кастрюлю с макаронами на плиту. Однако профессиональные повара подчеркивают: вкус будущей пасты формируется еще во время варки. Именно вода, в которой готовится продукт, может сделать его более выразительным и насыщенным.

Главред расскажет, что добавить в воду во время варки, чтобы макароны получились, как в ресторане.

Что добавить в воду во время варки макарон

Чеснок и травы

Несколько раздавленных зубчиков чеснока или веточка розмарина или тимьяна, добавленные в кипяток, придают пасте тонкий аромат и легкие средиземноморские оттенки. Такой прием особенно уместен, если вы планируете подавать макароны с оливковым маслом или легким соусом, пишет Телеграф.

Специи для цвета и вкуса

Куркума способна придать макаронам золотистый оттенок, а сухие итальянские травы сделать их вкус более выразительным. Добавлять специи нужно прямо в воду, чтобы паста впитала аромат еще во время варки.

Бульон вместо воды

Один из популярных кулинарных лайфхаков — варить макароны не в обычной воде, а в овощном или курином бульоне. Это позволяет получить более насыщенный вкус и сделать даже простое блюдо более питательным и интересным.

Цедра лимона

Небольшой кусочек лимонной цедры, брошенный в кастрюлю, придает пасте свежесть. Такой прием особенно хорошо работает с морепродуктами или сливочными соусами, создавая легкий баланс вкуса.

Важный нюанс

Рекомендуем всегда оставлять немного жидкости, в которой варились макароны. Добавив ее в соус, вы получите идеальную шелковистую текстуру и лучшее сочетание пасты с подливкой.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

