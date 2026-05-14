Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Анастасия Заремба
14 мая 2026, 17:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Относительно небольшие суммы в отдельных случаях могут привлечь внимание банка, если они сопряжены с риском.
Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета
В Украине планируют проверять наличные операции граждан / Коллаж: Главред

В Украине готовятся изменения в сфере финансового мониторинга, которые уже вызывают активную общественную дискуссию. В частности, Госфинмониторинг начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, особенно в случае внесения наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Главред объясняет, какие изменения ждут украинцев.

Как изменится финмониторинг на практике

Как уточнили в ведомстве, в фокусе внимания – не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.

"Для понимания масштаба: условно элитный автомобиль за $100 000 — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. Поэтому, когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств — не формальность, а необходимость", — отметил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

видео дня

Как пояснила Главреду ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко, предстоящие изменения связаны с потенциальным принятием законопроекта №14327-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

По словам эксперта, основная логика этих изменений заключается не в тотальном контроле над всеми банковскими клиентами, а в гармонизации украинских правил с европейскими стандартами, повышении прозрачности финансовой системы и переходе к более современной модели финансового мониторинга.

"Речь идет не об усилении давления на всех клиентов банков, а о переходе к более современной и понятной модели финансового мониторинга с использованием риск-ориентированного подхода. Ее главная цель — быстрее выявлять подозрительные схемы, предотвращать отмывание средств, финансирование терроризма и другие финансовые злоупотребления, не создавая лишних барьеров для добросовестных граждан", — отметила Марина Павленко.

Одним из наиболее обсуждаемых положений является создание единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Именно эта норма вызвала наибольшее количество вопросов относительно банковской тайны.

В то же время, по словам Павленко, важно правильно понимать, о каких именно данных идет речь. В таком реестре должна содержаться базовая информация: номер счета в формате IBAN, название банка, данные владельца, а также сведения о факте пользования индивидуальным банковским сейфом.

При этом в реестр не будут вноситься остатки средств на счетах, информация о движении денег, история транзакций или данные о содержимом банковских сейфов.

"Принципиально важно, что в новом законе речь идет не о раскрытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных о наличии счетов и сейфов", — пояснила эксперт.

По ее словам, подобные механизмы уже действуют во многих европейских странах и являются частью современной финансовой инфраструктуры. Они позволяют сделать систему более структурированной, совместимой с европейскими подходами и более эффективной для выявления рисков.

Для большинства обычных клиентов банков новая логика финмониторинга не должна стать проблемой. По словам Марины Павленко, система все больше отходит от формального подхода, когда внимание сосредотачивалось преимущественно на сумме операции, и переходит к рискоориентированной модели.

То есть банк оценивает не только сумму конкретного перевода, но и общее поведение по счету: регулярность операций, источники поступлений, количество контрагентов, назначение платежей и соответствие транзакций финансовому профилю клиента.

"Финмониторинг становится не более жестким, а более точным. Банк не анализирует под микроскопом каждый бытовой платеж. Внимание сосредотачивается прежде всего на нетипичных, непонятных или рискованных операциях, которые не соответствуют финансовому профилю клиента. Для законопослушных граждан, которые пользуются счетами прозрачно и понятно, это не должно создавать дополнительного дискомфорта", — подчеркнула эксперт.

Именно поэтому даже относительно небольшие суммы в отдельных случаях могут привлечь внимание банка, если имеют признаки рискованности. В то же время обычные повседневные платежи чаще всего не вызывают дополнительных вопросов.

По словам эксперта, рискованной для банка может выглядеть ситуация, когда, например, на личную карту поступает много мелких переводов от большого количества незнакомых лиц, а затем средства быстро переводятся дальше. Такие операции могут напоминать транзит средств, скрытую предпринимательскую деятельность или участие в сомнительных схемах.

В частности, чаще всего могут возникать вопросы к пороговым финансовым операциям, то есть таким, которые имеют признаки, предусмотренные нормативными актами по финансовому мониторингу, и равны или превышают порог в 400 тыс. грн. Длясубъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или азартные игры, порог составляет 55 тыс. грн.

Кто будет иметь доступ к информации о счетах

Особое внимание в дискуссии уделяется тому, кто именно будет иметь доступ к таким данным и не означает ли это появление новых "контролеров" банковской сферы.

Как отмечает Марина Павленко, правоохранительные органы в этой логике не становятся новыми регуляторами банков. В частности, в законопроекте №14327-д предусмотрено, что прямой доступ правоохранительных органов к реестру счетов должен заработать не сразу, а только на финальном этапе евроинтеграции — не ранее чем за шесть месяцев до приобретения Украиной статуса государства-члена ЕС.

По словам эксперта, именно этот вопрос был одним из самых чувствительных при подготовке документа. Такая привязка к вступлению в ЕС свидетельствует о попытке законодателей совместить движение к европейским правилам финансовой прозрачности с сохранением баланса в вопросе банковской тайны.

"Здесь важно понимать саму роль финансового мониторинга. Его задача — не расследовать преступления, а выявлять подозрительные финансовые операции/деятельность, анализировать их и, при наличии законных оснований, передавать материалы тем органам, которые уже уполномочены проводить проверки или расследования. То есть финмониторинг фиксирует риск, а дальше в пределах своих полномочий действуют соответствующие органы", — подчеркнула она.

Именно поэтому участие СБУ, Нацполиции, НАБУ, ГБР и других органов в этой системе связано не с желанием контролировать всех банковских клиентов, а с необходимостью оперативно реагировать на возможные случаи финансирования терроризма, обхода санкций, легализации преступных средств или других финансовых правонарушений.

Что изменится для бизнеса

Отдельный блок изменений касается раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса. Это важно не только для регуляторной прозрачности, но и для нормального взаимодействия компаний с банками и международными партнерами.

"Для бизнеса это означает необходимость максимально ответственно относиться к информации о структуре собственности и конечных бенефициарах. Формальный подход здесь уже не сработает. Если компания подает неполные или заведомо недостоверные данные, это может повлечь за собой не только юридические последствия, но и практические трудности во взаимодействии с банками", — отметила Марина Павленко.

По ее словам, ужесточение стандартов финансового мониторинга может иметь и практический положительный эффект. Банкам будет проще быстрее и точнее выявлять действительно рискованные операции, а значит — меньше поводов для необоснованных задержек или недоразумений там, где клиент действует открыто и в рамках обычного финансового поведения.

Как избежать блокировки карты

Чтобы не столкнуться с временной блокировкой счета, дополнительными проверками или попаданием во внутренние списки рисковых клиентов банка, клиентам стоит соблюдать несколько базовых правил.

Прежде всего — ознакомиться с условиями обслуживания счета или карты и тарифами, указанными в договоре. Также стоит проверить лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы случайно не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета важно честно указать цель установления деловых отношений с банком, описать запланированные операции, объяснить, какие именно услуги нужны, а также предоставить реалистичную информацию о доходах и ожидаемых суммах поступлений в течение месяца.

"Чем больше правды в использовании счета — тем меньше вероятность его блокировки", — подчеркивает банкир.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. В таком случае важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости — дополнительные документы или пояснения.

"Типичная ситуация — клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тыс. грн, а переводы на карту жены — 10 тыс. грн, это не вызовет трудностей при открытии счета", — объясняет эксперт.

Также клиентам не стоит использовать личные карты для предпринимательской деятельности, если счет открыт не для этого. Личная карта не должна превращаться в инструмент для регулярного приема оплаты за товары или услуги или транзитных переводов для третьих лиц.

Не менее важно корректно заполнять назначение платежа, особенно если речь идет о крупных суммах или нетипичных операциях. В случае значительных или необычных поступлений желательно иметь документы, подтверждающие происхождение средств: договор, справку, декларацию, подтверждение продажи имущества или другие соответствующие документы.

Кроме того, эксперт советует не использовать карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сути транзакций, в частности мискодингу. Также не стоит участвовать в сомнительных схемах, в частности дроп-операциях.

Что делать, если карту уже заблокировали

Если клиент получил уведомление о блокировке счета или не может совершить ни одной транзакции — например, оплатить покупку в магазине, — эксперт советует не медлить и сразу обратиться непосредственно в банк через любой доступный канал связи.

"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", — отметила банкир.

В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленной информации недостаточно или она не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение.

"В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета", — подчеркнула специалист.

Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации — отмыванию — доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В таком случае банк информирует Госфинмониторинг.

Если счет закрыт по инициативе банка, клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета в любом банке для перевода остатка средств. При этом банк может взимать дополнительную комиссию. Ее размер каждое банковское учреждение устанавливает отдельно. Такую информацию обычно публикуют на официальных сайтах банков, чтобы избежать недоразумений.

"Коммерческие банки заинтересованы в том, чтобы их клиенты были максимально информированными — "вооруженными" знанием о том, как избежать блокировки счета. Кроме того, действует стратегия "Знай своего клиента", которая позволяет в случае нетипичных ситуаций — например, чрезмерной активности по карте, не соответствующей подтвержденным доходам — обращаться к клиенту за разъяснениями. Хочу подчеркнуть: банки не заинтересованы в потере клиентов. Они не карательные органы. Наша задача — помочь, проконсультировать, предоставить весь спектр возможных услуг. Но, конечно, речь идет о добросовестных клиентах, которые не нарушают закон", — подчеркнула Марина Павленко.

По словам эксперта, даже если счет уже заблокирован, обращение в банк часто помогает решить проблему.

"Иногда случаются ситуации, когда счет все же заблокирован. В таком случае стоит обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию. В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями", — подытожила Павленко.

Что это означает для обычных украинцев

В центре будущих изменений — не ограничение прав добросовестных граждан, а построение более устойчивой, прозрачной и совместимой с европейскими правилами финансовой системы.

Для клиентов это означает, что обычные законные операции и в дальнейшем должны оставаться привычными и доступными. Основной фокус банков и государственных органов будет сосредоточен на действительно рискованных и незаконных финансовых практиках: отмывании средств, финансировании терроризма, обходе санкций, скрытой предпринимательской деятельности, транзите средств неизвестного происхождения или участии в сомнительных схемах.

В то же время новые правила делают еще более важной финансовую прозрачность самого клиента. Чтобы избежать проблем, стоит пользоваться счетом по назначению, честно сообщать банку об ожидаемой финансовой активности, не проводить чужие средства через собственную карту и иметь документы, объясняющие происхождение крупных или нетипичных поступлений.

"Лучший способ избежать проблем с финмониторингом — это прозрачность. Если клиент может логично объяснить свои операции, пользуется счетом по назначению и при необходимости готов подтвердить происхождение средств, то ужесточение стандартов финмониторинга не представляет для него угрозы", — подытожила Марина Павленко.

О личности: Марина Павленко

Марина Павленко — ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА. Специализируется на вопросах банковского финансового мониторинга, риск-ориентированного подхода, противодействия отмыванию средств, контроля подозрительных финансовых операций, карточных переводов и соблюдения клиентами правил пользования банковскими счетами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ банковские счета финансовый мониторинг
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:37Мир
"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:55Война
Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:15Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Последние новости

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Реклама
17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

17:00

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

Реклама
15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Реклама
13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять