Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Относительно небольшие суммы в отдельных случаях могут привлечь внимание банка, если они сопряжены с риском.

https://glavred.info/analytics/banki-budut-proveryat-operacii-s-nalichnymi-komu-mogut-zablokirovat-scheta-10764581.html Ссылка скопирована

В Украине планируют проверять наличные операции граждан / Коллаж: Главред

В Украине готовятся изменения в сфере финансового мониторинга, которые уже вызывают активную общественную дискуссию. В частности, Госфинмониторинг начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, особенно в случае внесения наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Главред объясняет, какие изменения ждут украинцев.

Как изменится финмониторинг на практике

Как уточнили в ведомстве, в фокусе внимания – не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.

"Для понимания масштаба: условно элитный автомобиль за $100 000 — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. Поэтому, когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств — не формальность, а необходимость", — отметил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

видео дня

Как пояснила Главреду ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко, предстоящие изменения связаны с потенциальным принятием законопроекта №14327-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

По словам эксперта, основная логика этих изменений заключается не в тотальном контроле над всеми банковскими клиентами, а в гармонизации украинских правил с европейскими стандартами, повышении прозрачности финансовой системы и переходе к более современной модели финансового мониторинга.

"Речь идет не об усилении давления на всех клиентов банков, а о переходе к более современной и понятной модели финансового мониторинга с использованием риск-ориентированного подхода. Ее главная цель — быстрее выявлять подозрительные схемы, предотвращать отмывание средств, финансирование терроризма и другие финансовые злоупотребления, не создавая лишних барьеров для добросовестных граждан", — отметила Марина Павленко.

Одним из наиболее обсуждаемых положений является создание единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Именно эта норма вызвала наибольшее количество вопросов относительно банковской тайны.

В то же время, по словам Павленко, важно правильно понимать, о каких именно данных идет речь. В таком реестре должна содержаться базовая информация: номер счета в формате IBAN, название банка, данные владельца, а также сведения о факте пользования индивидуальным банковским сейфом.

При этом в реестр не будут вноситься остатки средств на счетах, информация о движении денег, история транзакций или данные о содержимом банковских сейфов.

"Принципиально важно, что в новом законе речь идет не о раскрытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных о наличии счетов и сейфов", — пояснила эксперт.

По ее словам, подобные механизмы уже действуют во многих европейских странах и являются частью современной финансовой инфраструктуры. Они позволяют сделать систему более структурированной, совместимой с европейскими подходами и более эффективной для выявления рисков.

Для большинства обычных клиентов банков новая логика финмониторинга не должна стать проблемой. По словам Марины Павленко, система все больше отходит от формального подхода, когда внимание сосредотачивалось преимущественно на сумме операции, и переходит к рискоориентированной модели.

То есть банк оценивает не только сумму конкретного перевода, но и общее поведение по счету: регулярность операций, источники поступлений, количество контрагентов, назначение платежей и соответствие транзакций финансовому профилю клиента.

"Финмониторинг становится не более жестким, а более точным. Банк не анализирует под микроскопом каждый бытовой платеж. Внимание сосредотачивается прежде всего на нетипичных, непонятных или рискованных операциях, которые не соответствуют финансовому профилю клиента. Для законопослушных граждан, которые пользуются счетами прозрачно и понятно, это не должно создавать дополнительного дискомфорта", — подчеркнула эксперт.

Именно поэтому даже относительно небольшие суммы в отдельных случаях могут привлечь внимание банка, если имеют признаки рискованности. В то же время обычные повседневные платежи чаще всего не вызывают дополнительных вопросов.

По словам эксперта, рискованной для банка может выглядеть ситуация, когда, например, на личную карту поступает много мелких переводов от большого количества незнакомых лиц, а затем средства быстро переводятся дальше. Такие операции могут напоминать транзит средств, скрытую предпринимательскую деятельность или участие в сомнительных схемах.

В частности, чаще всего могут возникать вопросы к пороговым финансовым операциям, то есть таким, которые имеют признаки, предусмотренные нормативными актами по финансовому мониторингу, и равны или превышают порог в 400 тыс. грн. Длясубъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или азартные игры, порог составляет 55 тыс. грн.

Кто будет иметь доступ к информации о счетах

Особое внимание в дискуссии уделяется тому, кто именно будет иметь доступ к таким данным и не означает ли это появление новых "контролеров" банковской сферы.

Как отмечает Марина Павленко, правоохранительные органы в этой логике не становятся новыми регуляторами банков. В частности, в законопроекте №14327-д предусмотрено, что прямой доступ правоохранительных органов к реестру счетов должен заработать не сразу, а только на финальном этапе евроинтеграции — не ранее чем за шесть месяцев до приобретения Украиной статуса государства-члена ЕС.

По словам эксперта, именно этот вопрос был одним из самых чувствительных при подготовке документа. Такая привязка к вступлению в ЕС свидетельствует о попытке законодателей совместить движение к европейским правилам финансовой прозрачности с сохранением баланса в вопросе банковской тайны.

"Здесь важно понимать саму роль финансового мониторинга. Его задача — не расследовать преступления, а выявлять подозрительные финансовые операции/деятельность, анализировать их и, при наличии законных оснований, передавать материалы тем органам, которые уже уполномочены проводить проверки или расследования. То есть финмониторинг фиксирует риск, а дальше в пределах своих полномочий действуют соответствующие органы", — подчеркнула она.

Именно поэтому участие СБУ, Нацполиции, НАБУ, ГБР и других органов в этой системе связано не с желанием контролировать всех банковских клиентов, а с необходимостью оперативно реагировать на возможные случаи финансирования терроризма, обхода санкций, легализации преступных средств или других финансовых правонарушений.

Что изменится для бизнеса

Отдельный блок изменений касается раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса. Это важно не только для регуляторной прозрачности, но и для нормального взаимодействия компаний с банками и международными партнерами.

"Для бизнеса это означает необходимость максимально ответственно относиться к информации о структуре собственности и конечных бенефициарах. Формальный подход здесь уже не сработает. Если компания подает неполные или заведомо недостоверные данные, это может повлечь за собой не только юридические последствия, но и практические трудности во взаимодействии с банками", — отметила Марина Павленко.

По ее словам, ужесточение стандартов финансового мониторинга может иметь и практический положительный эффект. Банкам будет проще быстрее и точнее выявлять действительно рискованные операции, а значит — меньше поводов для необоснованных задержек или недоразумений там, где клиент действует открыто и в рамках обычного финансового поведения.

Как избежать блокировки карты

Чтобы не столкнуться с временной блокировкой счета, дополнительными проверками или попаданием во внутренние списки рисковых клиентов банка, клиентам стоит соблюдать несколько базовых правил.

Прежде всего — ознакомиться с условиями обслуживания счета или карты и тарифами, указанными в договоре. Также стоит проверить лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы случайно не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета важно честно указать цель установления деловых отношений с банком, описать запланированные операции, объяснить, какие именно услуги нужны, а также предоставить реалистичную информацию о доходах и ожидаемых суммах поступлений в течение месяца.

"Чем больше правды в использовании счета — тем меньше вероятность его блокировки", — подчеркивает банкир.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. В таком случае важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости — дополнительные документы или пояснения.

"Типичная ситуация — клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тыс. грн, а переводы на карту жены — 10 тыс. грн, это не вызовет трудностей при открытии счета", — объясняет эксперт.

Также клиентам не стоит использовать личные карты для предпринимательской деятельности, если счет открыт не для этого. Личная карта не должна превращаться в инструмент для регулярного приема оплаты за товары или услуги или транзитных переводов для третьих лиц.

Не менее важно корректно заполнять назначение платежа, особенно если речь идет о крупных суммах или нетипичных операциях. В случае значительных или необычных поступлений желательно иметь документы, подтверждающие происхождение средств: договор, справку, декларацию, подтверждение продажи имущества или другие соответствующие документы.

Кроме того, эксперт советует не использовать карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сути транзакций, в частности мискодингу. Также не стоит участвовать в сомнительных схемах, в частности дроп-операциях.

Что делать, если карту уже заблокировали

Если клиент получил уведомление о блокировке счета или не может совершить ни одной транзакции — например, оплатить покупку в магазине, — эксперт советует не медлить и сразу обратиться непосредственно в банк через любой доступный канал связи.

"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", — отметила банкир.

В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленной информации недостаточно или она не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение.

"В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета", — подчеркнула специалист.

Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации — отмыванию — доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В таком случае банк информирует Госфинмониторинг.

Если счет закрыт по инициативе банка, клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета в любом банке для перевода остатка средств. При этом банк может взимать дополнительную комиссию. Ее размер каждое банковское учреждение устанавливает отдельно. Такую информацию обычно публикуют на официальных сайтах банков, чтобы избежать недоразумений.

"Коммерческие банки заинтересованы в том, чтобы их клиенты были максимально информированными — "вооруженными" знанием о том, как избежать блокировки счета. Кроме того, действует стратегия "Знай своего клиента", которая позволяет в случае нетипичных ситуаций — например, чрезмерной активности по карте, не соответствующей подтвержденным доходам — обращаться к клиенту за разъяснениями. Хочу подчеркнуть: банки не заинтересованы в потере клиентов. Они не карательные органы. Наша задача — помочь, проконсультировать, предоставить весь спектр возможных услуг. Но, конечно, речь идет о добросовестных клиентах, которые не нарушают закон", — подчеркнула Марина Павленко.

По словам эксперта, даже если счет уже заблокирован, обращение в банк часто помогает решить проблему.

"Иногда случаются ситуации, когда счет все же заблокирован. В таком случае стоит обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию. В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями", — подытожила Павленко.

Что это означает для обычных украинцев

В центре будущих изменений — не ограничение прав добросовестных граждан, а построение более устойчивой, прозрачной и совместимой с европейскими правилами финансовой системы.

Для клиентов это означает, что обычные законные операции и в дальнейшем должны оставаться привычными и доступными. Основной фокус банков и государственных органов будет сосредоточен на действительно рискованных и незаконных финансовых практиках: отмывании средств, финансировании терроризма, обходе санкций, скрытой предпринимательской деятельности, транзите средств неизвестного происхождения или участии в сомнительных схемах.

В то же время новые правила делают еще более важной финансовую прозрачность самого клиента. Чтобы избежать проблем, стоит пользоваться счетом по назначению, честно сообщать банку об ожидаемой финансовой активности, не проводить чужие средства через собственную карту и иметь документы, объясняющие происхождение крупных или нетипичных поступлений.

"Лучший способ избежать проблем с финмониторингом — это прозрачность. Если клиент может логично объяснить свои операции, пользуется счетом по назначению и при необходимости готов подтвердить происхождение средств, то ужесточение стандартов финмониторинга не представляет для него угрозы", — подытожила Марина Павленко.

О личности: Марина Павленко Марина Павленко — ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА. Специализируется на вопросах банковского финансового мониторинга, риск-ориентированного подхода, противодействия отмыванию средств, контроля подозрительных финансовых операций, карточных переводов и соблюдения клиентами правил пользования банковскими счетами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред