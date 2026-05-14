Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупик

Константин Пономарев
14 мая 2026, 15:04
Рукопись Войнича остается не только исторической загадкой, но и настоящим испытанием для криптографов, лингвистов и искусственного интеллекта.
Страницы книги заполнены непонятным текстом и загадочными символами / Фото: скриншот с видео YouTube, Etsy

Вы узнаете:

  • Почему 600-летняя книга до сих пор ставит ученых в тупик
  • Что заметили исследователи в загадочном тексте рукописи
  • Как средневековый манускрипт оказался сложнее современных шифров

Рукопись Войнича уже более века остается одной из самых загадочных книг в истории человечества. Средневековый манускрипт, которому около 600 лет, до сих пор не смогли расшифровать ни лучшие криптографы мира, ни современные системы искусственного интеллекта.

Таинственная книга хранится в библиотеке Йельского университета (США) и известна как один из самых странных документов, когда-либо найденных. Ее страницы заполнены непонятным текстом, загадочными символами и иллюстрациями растений, которых, возможно, никогда не существовало. Об этом пишет Greek Reporter.

Что скрывает рукопись Войнича

Манускрипт получил свое название в честь польско-литовского книготорговца Вильфрида Войнича, который приобрел книгу в 1912 году. Позже радиоуглеродный анализ подтвердил, что пергамент был создан примерно между 1404 и 1438 годами.

Сегодня рукопись хранится в Йельский университет и официально обозначена как Beinecke MS 408.

Манускрипт получил свое название в честь польско-литовского книготорговца Вильфрида Войнича / Фото: Wikimedia Commons

В книге сохранилось около 240 страниц, включая раскладывающиеся листы. На них изображены странные растения, астрономические схемы, зодиакальные круги, женщины в зеленоватых бассейнах, загадочные сосуды и страницы, напоминающие древние рецепты или медицинские записи.

Однако главная загадка скрывается не в рисунках, а в тексте.

Строки написаны аккуратным почерком слева направо и состоят из необычных символов, которые выглядят как настоящий язык. При этом ни одно слово до сих пор не удалось перевести.

Почему ученые не могут расшифровать книгу

Многие исследователи называют рукопись настоящим парадоксом.

С одной стороны, текст ведет себя как реальный язык: слова повторяются по определенным правилам, встречаются закономерности, характерные для человеческой речи, а статистика напоминает структуру известных языков.

С другой же ни один существующий язык мира не совпадает с системой письма.

Многие исследователи называют рукопись настоящим парадоксом / Фото: Wikimedia Commons

Эксперты даже выделили два разных "диалекта" текста, которые получили названия Currier A и Currier B. Они отличаются частотой использования символов и слов, словно книгу создавали разные авторы или переписывали в разное время.

За десятилетия ученые выдвинули множество версий. Одни считают рукопись сложным шифром, другие же искусственным языком, а третьи называют ее тщательно продуманной мистификацией Средневековья.

Об источнике: Greek Reporter

Greek Reporter — международное англоязычное онлайн-издание о Греции и греческой диаспоре, основанное в 2008 году. Публикует новости, материалы о культуре, истории, путешествиях, науке, бизнесе и жизни греков по всему миру. Издание позиционирует себя как крупнейшую международную греческую новостную платформу с аудиторией более 100 млн пользователей на разных площадках.

Сайт активно освещает темы древнегреческой истории, археологии, туризма, международной политики и современной культуры, а также ведет страницы в соцсетях и мобильное приложение.

