Популярной актрисе и ведущей Анне Казючиц потребовалась помощь медиков.

Анна Казючиц наглоталась таблеток

Популярная российская актриса Анна Казючиц, которая одна из немногих поддержала Украину и выступила против нападения России, приняла огромную дозу снотворных таблеток и ее едва ли откачали медики.

Как сообщают российские пропагандисты, незадолго до инцидента актриса и телеведущая побывала на приеме токсиколога. Ее интересовали риски при повышении дозы успокоительных препаратов.

В итоге Анна Казючиц переборщила с лекарством, после чего почувствовала сильную слабость. Пропагандисты пишут, что врачи вовремя промыли актрисе желудок – теперь ее жизни ничего не угрожает. После этого ее оставили наедине со специалистом.

По данным нескольких источников, актриса осуждала действия России в отношении Украины и имела конфликты со своими коллегами-"Z-патриотами". Именно поэтому ее стали "отменять" в террористической России и искать ей замены в спектаклях. В то же время, по состоянию на 2025-2026 годы, Анна Казючиц продолжала работу на российском телевидении (НТВ), а также ходила на интервью к оголтелому пропагандисту, актеру и ведущему Борису Корчевникову.

О персоне: Анна Казючиц Анна Казючиц - белорусская и российская актриса театра и кино, телеведущая НТВ. В начале декабря 2020 года стала ведущей ток-шоу "ДНК" на НТВ после того, как её предшественник Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета. Состоит в браке с актёром и режиссёром Егором Грамматиковым.

