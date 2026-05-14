Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

Главные цифры:
- Минимум 10 баллистических ракет атаковали столицу и регионы
- Около 90 дронов было направлено на Киев и Кременчуг за ночь
- Обстрелы охватили более семи крупных городов и областей Украины
В ночь на 14 мая российская оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты.
Оккупанты продолжили атаковать территорию Украины ночью после затяжной атаки 13 мая.
"Фокус атаки был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины", - сообщает мониторинговый канал monitor.
Вечером были применены аэробалистические ракеты "Кинжал" по направлению Староконстантинова в Хмельницкой области.
Ближе к часу ночи враг направил баллистические ракеты по Кременчугу. В то же время группы ударных и имитационных БПЛА были направлены по Киеву и пригороду. Столицу Украины атаковали столицу в два-три часа ночи.
Начиная с трех ночи, армия РФ начала применять баллистику из Брянска и Курска в направлении Киева.
"В общей сложности было запущено не менее 10 единиц баллистического вооружения. Около четырех утра крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией, достигли Киева. Ближе к пяти утра враг направил около 40 единиц ударных БПЛА в район Кременчуга. Дополнительно запустил минимум 50 БпЛА в направлении Киева", - говорится в сообщении.
Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.
Известно о "прилетах" в гражданскую застройку, жилые дома. В результате атаки есть жертвы и раненые.
"В течение утра и дня могут быть запущены дополнительные ударные БПЛА. Будьте внимательны и осторожны", - добавили на канале.
Обстрел Украины 14 мая - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.
Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.
Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.
Утром 14 мая РФ повторно атаковала Киев. В городе – взрывы и дым. Подробнее читайте в материале: В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности.
Украинцев предупреждали о массированном ударе РФ
Как писал Главред, 12 мая мониторинговый канал ЄРадар сообщил, что оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.
Таким образом, армия РФ завершила подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины.
"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорилось в сообщении.
О ресурсе: monitor
Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.
На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.
Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.
Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.
