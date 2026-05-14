Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

Анна Ярославская
14 мая 2026, 07:38обновлено 14 мая, 08:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.
Ракетный удар, дроны, Киев
Армия РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, ГосЧС, скриншот

Главные цифры:

  • Минимум 10 баллистических ракет атаковали столицу и регионы
  • Около 90 дронов было направлено на Киев и Кременчуг за ночь
  • Обстрелы охватили более семи крупных городов и областей Украины

В ночь на 14 мая российская оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты.

Оккупанты продолжили атаковать территорию Украины ночью после затяжной атаки 13 мая.

видео дня

"Фокус атаки был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины", - сообщает мониторинговый канал monitor.

Вечером были применены аэробалистические ракеты "Кинжал" по направлению Староконстантинова в Хмельницкой области.

Ближе к часу ночи враг направил баллистические ракеты по Кременчугу. В то же время группы ударных и имитационных БПЛА были направлены по Киеву и пригороду. Столицу Украины атаковали столицу в два-три часа ночи.

Начиная с трех ночи, армия РФ начала применять баллистику из Брянска и Курска в направлении Киева.

"В общей сложности было запущено не менее 10 единиц баллистического вооружения. Около четырех утра крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией, достигли Киева. Ближе к пяти утра враг направил около 40 единиц ударных БПЛА в район Кременчуга. Дополнительно запустил минимум 50 БпЛА в направлении Киева", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Известно о "прилетах" в гражданскую застройку, жилые дома. В результате атаки есть жертвы и раненые.

"В течение утра и дня могут быть запущены дополнительные ударные БПЛА. Будьте внимательны и осторожны", - добавили на канале.

Обстрел Украины 14 мая - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.

Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.

Утром 14 мая РФ повторно атаковала Киев. В городе – взрывы и дым. Подробнее читайте в материале: В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности.

Украинцев предупреждали о массированном ударе РФ

Как писал Главред, 12 мая мониторинговый канал ЄРадар сообщил, что оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.

Таким образом, армия РФ завершила подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины.

"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорилось в сообщении.

Другие новости:

О ресурсе: monitor

Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.

На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.

Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.

Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

09:38Украина
Это самый напряжённый саммит последних лет. Важнейшие итоги встречи Трампа и Си

Это самый напряжённый саммит последних лет. Важнейшие итоги встречи Трампа и Си

09:38Мир
Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Последние новости

09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

09:38

Это самый напряжённый саммит последних лет. Важнейшие итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд назначил Ермаку меру пресечения – первые подробности

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по Украине

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Реклама
07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

Реклама
03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

22:08

Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядкуВидео

21:49

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

21:42

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

21:35

Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть КремльВидео

21:32

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

20:49

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:32

Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

20:17

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

Реклама
19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

19:10

Россия хочет диктовать новые условия: Невзлин о планах Кремлямнение

19:07

Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусаетВидео

18:52

Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасеВидео

18:39

Козлёнок решил побороться с котом: очевидец был потрясён тем, чем все закончилось

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атакеФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять