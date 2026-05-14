Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

Армия РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине

Главные цифры:

Минимум 10 баллистических ракет атаковали столицу и регионы

Около 90 дронов было направлено на Киев и Кременчуг за ночь

Обстрелы охватили более семи крупных городов и областей Украины

В ночь на 14 мая российская оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты.

Оккупанты продолжили атаковать территорию Украины ночью после затяжной атаки 13 мая.

"Фокус атаки был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины", - сообщает мониторинговый канал monitor.

Вечером были применены аэробалистические ракеты "Кинжал" по направлению Староконстантинова в Хмельницкой области.

Ближе к часу ночи враг направил баллистические ракеты по Кременчугу. В то же время группы ударных и имитационных БПЛА были направлены по Киеву и пригороду. Столицу Украины атаковали столицу в два-три часа ночи.

Начиная с трех ночи, армия РФ начала применять баллистику из Брянска и Курска в направлении Киева.

"В общей сложности было запущено не менее 10 единиц баллистического вооружения. Около четырех утра крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией, достигли Киева. Ближе к пяти утра враг направил около 40 единиц ударных БПЛА в район Кременчуга. Дополнительно запустил минимум 50 БпЛА в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Известно о "прилетах" в гражданскую застройку, жилые дома. В результате атаки есть жертвы и раненые.

"В течение утра и дня могут быть запущены дополнительные ударные БПЛА. Будьте внимательны и осторожны", - добавили на канале.

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.

Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.

Утром 14 мая РФ повторно атаковала Киев. В городе – взрывы и дым. Подробнее читайте в материале: В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности.

Украинцев предупреждали о массированном ударе РФ

Как писал Главред, 12 мая мониторинговый канал ЄРадар сообщил, что оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.

Таким образом, армия РФ завершила подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины.

"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорилось в сообщении.

О ресурсе: monitor Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности. На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения. Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа. Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

